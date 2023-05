Bublina SPAC firem splaskla. Vydělat stihlo jen pár insiderů, včetně miliardáře Bransona

Vstup na burzu za pomoci speciálních akvizičních společností označovaných jako SPAC neboli firem s „bianco šekem" zažíval v posledních letech v USA boom, který se šíří i do dalších zemí včetně Česka. Jenže v posledním roce řada z nich zkrachovala, jejich hodnota klesla v souhrnu o 100 miliard dolarů a na projektech vydělalo miliardy jen pár insiderů, napsal deník The Wall Street Journal.

Principem SPAC společnosti je, že vstoupí jako „prázdná“ na burzu, teprve poté najde firmu, do které investuje, a na ni pak přejde obchodování na burze. Takové obchody se staly trendem v éře pandemie covidu.

Dvanáct bankrotů, stovka firem v problémech

Společnosti, které vstoupily na burzu tímto způsobem, ale od svého vstupu ztratily více než 100 miliard dolarů na tržní hodnotě. Nejméně 12 z nich požádalo o bankrot a více než stovce z nich docházejí peníze, jsou sužovány zvyšujícími se úrokovými sazbami ze strany Fedu a inflací a rostoucími náklady, uvedl The Wall Street Journal na základě své analýzy informací o obchodech s akciemi ze stran zasvěcených osob neboli insiderů spojených s více než 200 společností, které vstup na burzu formou SPAC podnikly.

Naopak manažeři a první investoři SPAC firem stihli prodat akcie v celkové hodnotě 22 miliard dolarů prostřednictvím dobře načasovaných obchodů a profitovali ještě předtím, než se ceny akcií dané firmy zhroutily. Mezi největší vítěze patří investiční společnost Platinum Equity majitele basketbalového týmu NBA Detroit Pistons Toma Gorese, britský miliardář Richard Branson a zakladatel výrobce elektrických nákladních aut Nikola odsouzený za podvody Trevor Milton, uvedl WSJ.

The Wall Street Journal u zkoumaných SPAC firem identifikoval 232 osob zasvěcených do projektů vstupu na burzu, a to na základě přezkumu podání pro Komisi pro cenné papíry a burzy podaných do 18. května. Analýza se zaměřila na informace od investorů, kteří vlastnili více než 10 procent společnosti, a firemních manažerů a ředitelů.

Branson stihl vydělat přes miliardu

Příkladem je zakladatel společnosti Virgin Galactic, jejímž cílem byly komerční lety do vesmíru, Richard Branson. Miliardář prodal téměř 75 procent svých akcií za více než 1,4 miliardy dolarů předtím, než zpožděné uvedení projektu na trh a vysoké náklady poslaly akcie firmy dolů o více než 90 procent ze svého historického maxima a asi 60 procent pod kotační cenu SPAC firmy na burze.

Výnosy z Bransonových prodejů byly použity na podporu jeho Virgin Group, jejíž aktivity v oblasti cestování a volného času byly zdevastovány pandemií, uvedla mluvčí Virgin Galactic, v níž je Branson i přes prodej balíku akcií stále největším akcionářem. Celkem 310 milionů dolarů brzkým prodejem akcií Virgin Galactic vydělal i rizikový investor Chamath Palihapitiya, šéf SPAC firmy, která uvedla Virgin Galactic na burzu. Potíže dostihly i sesterskou firmu Virgin Orbit, která na začátku dubna vyhlásila v USA bankrot.

Insideři prodali včas i akcie výrobce elektrovozů Nikola. Velkou část ze získaných zhruba 450 milionů dolarů šla k zakladateli firmy Trevoru Miltonovi, který z vedení společnosti odstoupil kvůli obvinění z podvodu v září 2020. Příští rok pak Milton prodal akcie za asi 374 milionů dolarů za průměrnou cenu asi 11 dolarů. Loni v říjnu byl pak odsouzen za podvody s cennými papíry. A akcie Nikoly od té doby klesly pod jeden dolar.