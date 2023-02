S akciemi hrál ruletu. Před rokem byl dolarovým milionářem, teď prodává v lahůdkách

Myslel si, že je jako obchodník na finančních trzích neporazitelný. Jeho portfolio mělo v jednu chvíli hodnotu 1,5 milionu dolarů. O vše ale přišel. A nyní pracuje v lahůdkářství v Las Vegas za v přepočtu 300 korun na hodinu.

Reklama

Amatérský obchodník Omar Ghias říká, že v nejlepších dobách měl majetek zhruba 1,5 milionu dolarů (přes 33 milionů korun), když akcie během rané fáze pandemie díky spekulacím prudce rostly. Jak jeho zisky narůstaly, rostly i jeho výdaje. Utrácel obří sumy za sportovní sázky, noční život v barech i luxusní auta. Aby navýšil své investiční pozice, bral si půjčky, žil na dluh, píše deník Wall Street Journal.

Party is over

Tento bujarý večírek ale jednoho dne skončil. Jeho jmění se vypařilo, špatné sázky a hýřivý život ho dohnaly. Aby přežil, pracuje nyní v lahůdkářství v Las Vegas, které mu platí zhruba 14 dolarů (308 korun) na hodinu. S investicemi na finančních trzích nadobro skončil. „Začínám od nuly,“ říká pětadvacetiletý Ghias.

A není v tom sám. Během pandemických let 2020 a 2021 se mnoho Američanů pustilo do pro ně dosud neznámých vod a začalo obchodovat s akciemi, opcemi a kryptoměnami. To vyhnalo ceny akcií společností, které byly dopředu odsouzeny k zániku, do závratných výšin.

Michal Semotan: ČEZ dál držím. Ztratil jsem iluze o lidech, kteří o něm budou rozhodovat Trhy Trhy v posledním měsíci zažívají nevídaně turbulentní situaci. Podepisuje se na tom pokračující válka na Ukrajině, s ní související energetická krize v Evropě, přetrvávající inflace, ale také postpandemické oživení. Portfolio manažer J&T Banky Michal Semotan uvedl, že pro fond J&T Opportunity byl leden jedním z historicky nejúspěšnějších měsíců v historii. Přesto řadu pozic zároveň uzavřel a raději vyčkává s cashem. „Je doba na aktivní správu portfolia, nikoli pasivní,“ vysvětluje Michal Semotan v rozhovoru pro newstream.cz, v němž se hodně věnuje také aktuální situaci v ČEZ. Stanislav Šulc Přečíst článek

Pro některé investiční dobrodruhy tato cesta po roce 2022, který byl pro akcie nejhorším od dob finanční krize před 15 lety, končí. Jiní omezují své pozice nebo přesouvají peníze do konzervativnějších aktiv, jako jsou dluhopisy nebo hotovost.

Reklama

Podle analýzy výzkumné společnosti Vanda Research dosáhla minulý měsíc obchodní aktivita mezi drobnými investory měřená objemy v dolarech nejnižší úrovně od ledna 2020. Společnost čekává, že americké domácnosti v roce 2023 z trhu stáhnou zhruba 100 miliard dolarů, což by byl první čistý odliv od roku 2018. V posledních letech domácnosti více akcie nakupovaly, než prodávaly, ale to se má letos změnit.

Pákové obchody

Někteří investoři z trhu odešli. Patří mezi ně i Ghias, který sledoval, jak hodnota jeho akciového portfolia nejdříve divoce kolísá a následně kolabuje. Ghias se v pandemii přiklonil k akciím a fondům sledujícím výkonnost kovů a také opcí. Půjčil si od makléřských firem, aby zvýšil své pozice, obchodoval na páku. Ta v jednu chvíli činila více než milion dolarů, vyplývá z analýzy výpisů, kterou provedl WSJ. Kolem června 2021 mělo podle těchto výpisů z účtů jeho portfolio hodnotu zhruba 1,5 milionu dolarů. „Opravdu jsem začal s trhem zacházet jako s kasinem,“ řekl Ghias.

video Newstream rozjíždí investiční videoseriál Jiný peníze s Andreou Ferancovou Bartoňovou Newstream TV Investorka Andrea Ferancová Bartoňová a vydavatelka portálu Newstream.cz Tereza Zavadilová mluví o investování v těžkých dobách v první epizodě nové série o investování nazvané Jiný peníze. nst Přečíst článek

Dluhy na kreditkách

Do konce roku 2022 bylo všechno toto jmění pryč a ještě k tomu nadělal na své platinové kartě American Express dluhy ve výši více než 300 tisíc dolarů. „Všechno jsem ztratil,“ říká s tím, že aby přežil, bere vedle práce v lahůdkářství také jednorázové brigády, obráží pracovní pohovory a svůj nový život dokumentuje na TikToku, kde vystupuje pod přezdívkou „OGTraderTV“.

Říká, že momentálně nemá žádné investice, a podle snímků svých účtů, má dluhy na kreditních kartách zhruba 15 tisíc dolarů, půjčku na auto kolem 36 tisíc dolarů a na běžném účtu zůstatek 6,99 dolaru. K tomu nějakou hotovost. „Cítil jsem se, jako bych byl nezničitelný,“ rozpomíná Ghias na své investiční dny. „Bylo to iracionální,“ uzavírá.

Peníze zdražily, zábava skončila. Investičním hitem jsou cihly, beton a půda Názory Že štěstěna je vrtkavá, pocítil na vlastní kůži asi každý. Na peněžních a kapitálových trzích, které jsou velmi přesným a rychlým odrazem dění ve světě, dává pocítit svou momentální náladu pořádnou silou. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Investiční masakr portfolií. Vydělat letos nejde na ničem Money Čestnou výjimku tvoří dolar, na jehož růstu mohli investoři vydělat téměř 20 procent. Kolísavě se dařilo také komoditám. Jinak tradiční investiční nástroje letos selhávají a prvních devět měsíců roku představovalo čtvrtý nejhorší vstup do roku za sto let, uvedli správci majetku na konferenci Investiční výhledy. Stanislav Šulc Přečíst článek