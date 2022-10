Víme o tom pár minut, poškodí to celou zemi. Banky kritizují mimořádné daně

Česká bankovní asociace (ČBA) se s aktuálním návrhem ministerstva financí na zavedení daně z mimořádných zisků seznámila teprve před několika minutami. Návrh v tuto chvíli analyzujeme. Už teď lze ale předpokládat, že mimořádné zdanění bude mít dopad na hodnocení České republiky investory. Stále platí, že banky nabízejí vládě konkrétní investice ve výši minimálně 50 miliard korun, uvádí ve zprávě Česká bankovní asociace (ČNB).

Podle České bankovní asociace je daň z mimořádných zisků mimořádně neefektivní a nesystémové řešení. Navíc nejde o mimořádné zisky. Ty letošní totiž srovnáváme s pandemickými roky 2020 a 2021, kdy byla ekonomika výrazně utlumená.

„Podle nás existuje řada lepších řešení, o kterých jsme stát informovali. Banky by rády byly vládě partnerem v době zpomalující eknomiky. Jejich oslabování tímto způsobem je velkou chybou. Návrhy, se kterými jsme přišli, by pro ekonomiku byly mnohem přínosnější. Napříklafd úvěorvá kapacita Národní rozvojové banky by se zvýšila na víc než 100 miliard korun,“ uvedla Monika Zahálková, výkonná ředitelka České bankovní asociace.

Zástupci bank svoje alternativy vládě představili už v srpnu. Jde o investice do dostupného bydlení, dopravní infrastruktury, pomoci klientům, kteří se dostanou do potíží se splácením svých závazků, nebo hlubší spolupráci se zmiňovanou Národní rozvojovou bankou. Tyto inveestice by dosáhly minimálně 50 miliard korun.

Je na vládě a poslancích, jaké řešení si zvolí. Zda to bude krátkodobé zdanění bank, nebo dlouhodobá spolupráce, která by pomohla nejen ohroženým občanům, ale zvýšila by prosperitu celé ekonomiky v oblasti dopravy, bydlení a digitalizace. Banky svoji ochotu pomoct ekonomie prokázaly už v minulosti. Šlo například o covidové programy, Milostivé léto nebo úvěrová memoranda.

