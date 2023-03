Divize elektromobilů prodělává miliardy. Navzdory tomu má Ford velké plány

Divize elektromobilů americké automobilky Ford Motor prohloubila v loňském roce provozní ztrátu na 2,1 miliardy dolarů (45,6 miliardy korun). Další ztrátu v divizi elektromobilů očekává automobilka také letos, a to kolem tří miliard dolarů. K zisku by se výroba elektromobilů mohla dostat před koncem roku 2026. Ford výsledky divize zveřejnil spolu s podrobnostmi o novém formátu svého finančního výkaznictví.

Od výsledků za první čtvrtletí letošního roku, které oznámí 2. května, začne Ford zveřejňovat výsledky za jednotlivé divize, a to divizi Model e zahrnující elektromobily, divizi Blue zahrnující vozy se spalovacím motorem a hybridní vozy, a divizi Pro, pod kterou spadají komerční vozy a služby. Nový systém má poskytnout investorům větší transparentnost.

Ford bude propouštět, nepotřebuje tisíce lidí ve vývoji a v administrativě Zprávy z firem Americká automobilka Ford plánuje v příštích třech letech zrušit v Evropě asi 3800 pracovních míst, což je zhruba 11 procent její celkové pracovní síly v regionu. Propouštění se dotkne zaměstnanců ve vývoji a v administrativě. Ford se tak snaží vyrovnat se s růstem nákladů, v souvislosti s přechodem na výrobu elektromobilů ale potřebuje celkově zeštíhlit. ČTK Přečíst článek

Finanční ředitel John Lawler dodal, že Ford už nebude rozdělovat výsledky podle regionů, pouze podle divizí. Automobilka bude poskytovat čtvrtletní a roční tržby a tržní podíl pro pět svých největších trhů, ale nebude zveřejňovat zprávy podle regionů.

BMW investuje miliardy do oxfordského závodu na výrobu vozů Mini Zprávy z firem Německá automobilka BMW chce investovat kolem 500 milionů liber (13,2 miliardy korun) do svého závodu v britském městě Oxford, kde se vyrábí vozy Mini. S odvoláním na obeznámený zdroj o tom informovala televize Sky News. Investice bude zahrnovat dotaci 75 milionů liber z britského vládního fondu pro transformaci automobilového průmyslu a podle Sky News zajistí budoucí výrobu v závodě. ČTK Přečíst článek

V Číně loni Ford vykázal provozní ztrátu 600 milionů dolarů, v Evropě jeho hospodaření skončilo zhruba na nule a v Jižní Americe dosáhl zisku 400 milionů dolarů. V Severní Americe loni zisk činil 9,2 miliardy dolarů.

Ford očekává, že divize komerčních vozů nazvaná Pro letos téměř zdvojnásobí zisk před zdaněním na šest miliard dolarů. Divize aut se spalovacím motorem Blue by měla vykázat mírný růst zisku, zhruba na sedm miliard dolarů.

Elektromobily jsou ztrátové

Za poslední dva roky divize elektromobilů prodělala tři miliardy dolarů, protože automobilka výrazně investuje do nové technologie. Lawler upozornil, že na divizi Model e je třeba pohlížet jako na start-up, který je zpočátku kvůli investicím do svého rozvoje ztrátový.

Volkswagen včetně Škody a spol. mají velký problém: příliš levné tesly Zprávy z firem Elon Musk sklízí plody své cílené práce z posledních deseti let. Automobilka Tesla se definitivně přehoupla z fáze nejistého start-upu do pozice dominantního dodavatele luxusních elektromobilů. Po sérii rekordních výsledků začíná diktovat podmínky na trhu celé mobility. A zejména pro německé vozy včetně Škody Auto to začíná být velký problém, míní Stanislav Šulc Přečíst článek

Ford v uplynulých dvou letech oznámil, že postaví čtyři nové závody na baterie a nový montážní závod a že vynaloží hodně peněz na nákup surovin pro výrobu elektromobilů. Do konce letošního roku bude Ford podle Lawlera schopen po celém světě vyrobit 600 tisíc elektromobilů. Do konce roku 2026 chce výrobní kapacitu zvýšit na dva miliony vozů.