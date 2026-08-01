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newstream.cz Money V EU dnes nastoupilo právo na opravu elektrospotřebiče. Česko je pozadu

V EU dnes nastoupilo právo na opravu elektrospotřebiče. Česko je pozadu

V EU dnes nastoupilo právo na opravu elektrospotřebiče. Česko je pozadu
ČTK Protext
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Počínaje dneškem mají mít všechny členské země EU zavedeno takzvané právo na opravu. Týká se elektrických spotřebičů, kterým skončila záruční lhůta. Česko však implementaci evropské směrnice nedotáhlo do konce.

Za opravy po záruční době, pokud jsou technicky proveditelné a patří na seznam dotčených spotřebičů (kde zatím nejsou třeba notebooky, domácí kávovary či žehličky), ručí výrobce. Oprava i náhradní díly mají být nabízeny za přiměřenou cenu. Náhradní díly je výrobce povinen dodávat až po dobu 10 let po skončení výroby daného modelu.

Tohle ukládá výrobcům směrnice Evropské unie, schválená v létě 2024. Dneškem končí lhůta pro její povinnou transpozici ve všech zemích EU.

Česko ji ale k dnešku přijmout nezvládlo. Ovšem části výrobců se už podle mluvčího Hospodářské komory ČR (HKČR) Jana Sotony novinka týká. České zpoždění samozřejmě neznamená, že se firem nové požadavky zatím netýkají.

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Kdo podniká i v zemích, které směrnici do svého práva už převedly, musí se řídit tamními pravidly už teď. Exportéři tak často musí přizpůsobovat servisní, logistické i administrativní procesy v každé zemi zvlášť, podle toho, kde v přípravě zrovna daná země je,“ říká Sotona. A zákazníci obecně musejí počítat s tím, že si zlepšení zaplatí ve vyšších cenách.  

Dosavadní praxe

V Česku z hlediska spotřebitele doposud platí, že pokud se spotřebič, třeba pračka, myčka, televize, ale také úložiště dat či mobilní telefon, porouchá během dvouleté zákonné záruční doby (viz občanský zákoník), zajišťuje opravu, a to zdarma, prodejce.

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Po uplynutí této doby je už oprava plně v režii zákazníka. Servis se ale u některých druhů spotřebičů nehledá snadno. A pokud jej člověk najde, velmi často narazí na to, že součástka, kterou je třeba vyměnit, není k dispozici. Anebo že plastová západka k myčce nádobí stojí přes tisíc korun. Evropská unie chce tento problém vyřešit a vedle vyššího komfortu pro spotřebitele je další z pohnutek snížení objemu odpadu.

Opravy a náhradní díly za přiměřenou cenu

Evropská směrnice o právu na opravu ukládá výrobcům prodejcům povinnost zajistit opravy běžných domácích spotřebičů, jako je bílá technika, telefony a podobně, u nichž spotřebitel nemá práva z vadného plnění podle § 2165 občanského zákoníku, pokud je jejich oprava možná,“ popisuje hlavní obsah směrnice z léta 2024 mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) František Kotrba.

Směrnice podle něj zavádí také jednotný evropský formulář, který mimo jiné požaduje po těch, kteří opravu provádějí, poskytovat spotřebitelům standardizovanou informaci o ceně a podmínkách opravy, platnou minimálně 30 dnů. A výrobcům rovněž ukládá povinnost nabízet za „přiměřenou cenu náhradní díly a nástroje potřebné k opravě výrobku“.

Oficiální portál Evropského parlamentu uvádí, že povinnost opravy se bude vztahovat na domácí spotřebiče, u nichž je oprava podle předpisů EU technicky proveditelná, jako třeba pračky, vysavače či chytré telefony. Notebooky, domácí kávovary či žehličky na seznamu nejsou. Na rozdíl od elektrických koloběžek.

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Seznam kategorií výrobků lze do budoucna rozšiřovat. Spotřebitelé si také budou moci během doby opravy zapůjčit náhradní zařízení, nebo se rozhodnout pro výměnu za renovovaný kus, pokud jejich výrobek nebude možné opravit,“ uvádí portál. Oprava i náhradní díly přitom musejí být nabízeny za přiměřené ceny. Výrobci musí dodávat náhradní díly a servisní návody po dobu sedmi až 10 let od ukončení výroby daného modelu.

ČOI bude tím, na koho dolehnou dodatečné kontrolní povinnosti. „Pro činnost České obchodní inspekce nastanou změny poté, kdy bude příslušný transpoziční zákon schválen a nabude účinnosti. Z hlediska kompetencí ČOI přinese rozšíření naší dozorové působnosti o nové povinnosti stanovené tímto zákonem,“ říká Kotrba.

Transpoziční lhůta pro zavedení směrnice EU do českého práva uplynula dnešním dnem. Návrh změnového zákona, který obsahuje také novelu zákona o ochraně spotřebitele, projednala vláda loni v prosinci, první čtení proběhlo ke konci března. Poslední stopu zanechal zákon v Poslanecké sněmovně 24. června, kdy prošel obecnou i podrobnou rozpravou. Třetí čtení je zatím v nedohlednu. HK ČR očekává, že se tak stane na podzim.

Zvýší to ceny

„Připravenost firem na nová pravidla je velmi rozdílná, protože se ještě konkrétně nemají na co připravovat,“ podotýká mluvčí HK ČR v souvislosti s tím, že se nikdo nemůže připravovat na něco, čehož konečnou podobu ani termín spuštění nezná.

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HK ale počítá s tím, že větší výrobci nová pravidla zvládnou bez velkých potíží – mají vlastní servisní sítě a dost kapacit na to, aby se na regulaci adaptovali. Pro malé a střední firmy ale může jít podle Sotony o citelnou provozní i finanční zátěž.

Výrobcům a distributorům přinese právo na opravu jasné dodatečné náklady. Nejvíc je zatíží povinnost držet po stanovenou dobu k dispozici náhradní díly, nářadí a technickou dokumentaci – to váže peníze, vyžaduje další skladovací kapacity a prodražuje servisní logistiku. K tomu přibude administrativa kolem povinných standardizovaných informací o podmínkách a ceně opravy,“ vypočítává mluvčí HK ČR.

Je jasné, že se tyto náklady nevyhnutelně promítnou do cen nových výrobků. Když k tomu přidáme významné nové náklady kvůli přicházející obalové legislativě, bude to pro spotřebitele další finanční zátěž,“ naznačuje, že se mají zákazníci připravit na vyšší ceny.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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E-shopy mají pouze pár dní na splnění požadavků AI Actu. Mnoho z nich je mimo, varuje Heureka

E-shop
iStock
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Heureka, která v České republice spolupracuje s více než 50 tisíci e-shopů, upozorňuje, že nové povinnosti plynoucí z AI Act se mohou týkat i běžných internetových obchodů.

Do srpnového deadlinu evropského nařízení o umělé inteligenci zbývá pouze pár dní. Platí přitom pro každý e-shop, který provozuje AI chatbota nebo využívá AI generovaný obsah, tedy pro velkou část českého a slovenského trhu. Heureka Group, největší nákupní rádce a e-commerce platforma ve střední a východní Evropě, varuje, že velká část obchodníků stále není připravena. Mnozí navíc nevědí, co přesně po nich regulace požaduje. 

Klíčovým termínem pro plnění povinností u systémů takzvaného omezeného rizika je 2. srpen 2026. Do této kategorie spadají mimo jiné AI chatboti a nástroje pro generování obsahu, které dnes patří k nejrozšířenějším způsobům využití umělé inteligence v e-commerce. Význam AI pro obchod dokládají také data Eurostatu. Mezi podniky z velkoobchodu a maloobchodu, které umělou inteligenci využívaly, ji 42 procent nasazovalo v marketingu nebo prodeji. 

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Heureka, která v České republice spolupracuje s více než 50 tisíci e-shopů, upozorňuje, že nové povinnosti se mohou týkat i běžných internetových obchodů. „AI Act se netýká jen technologických firem nebo velkých korporací,“ říká Stanislav Sopko, šéf produktu a vývoje v Heureka Group. „Pokud provozujete e-shop s AI chatbotem pro zákaznickou podporu nebo používáte umělou inteligenci při tvorbě obsahu, měli byste si ověřit, jakou roli zastáváte a jaké povinnosti se na vás vztahují. Nejde přitom jen o to, zda AI používáte, ale také o to, zda přesně víte, kde a jak ji využíváte.“ 

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Na nedostatečnou orientaci firem v oblasti umělé inteligence upozorňují také data Eurostatu. Pro téměř 54 procent podniků, které zavedení AI zvažovaly, představovala překážku nejasnost právních důsledků a 53 procent mělo obavy z možného porušení pravidel ochrany osobních údajů a soukromí. Také proto Heureka ve spolupráci s právně-technologickou firmou eLegal uspořádala pro své partnery webinář zaměřený na praktické dopady AI Actu na e-commerce. Z dotazů účastníků vyplynulo, že e-shopy často nevědí, kdo za použitý AI nástroj odpovídá, jaké požadavky musí splnit a zda se liší podle způsobu jeho využití. 

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Pozor na AI obsah

Stejně rozšířená je představa, že AI generovaný obsah lze bez omezení volně používat. V praxi to tak nefunguje. Poskytovatelé některých generativních AI systémů musí zajistit, aby bylo možné jejich výstupy rozpoznat pomocí strojově čitelného označení. Povinnost transparentního označení se může týkat například deepfake obsahu. Za určitých podmínek se vztahuje také na texty vytvořené nebo upravené pomocí AI, pokud informují o otázkách veřejného zájmu a nebyly podrobeny lidské kontrole či redakčnímu dohledu. Vygenerováním loga nebo produktového obrázku navíc nemusí automaticky vzniknout autorská práva k výsledku. 

„Tohle nejsou okrajové situace, ale každodenní scénáře pro velkou část e-shopů,“ říká Karolína Houžvičková, advokátka ve společnosti eLegal. „Firmy, které budou mít problém, nebudou nutně ty, které znaly rizika, rozhodly se je podstoupit a třeba nakonec i chybovaly. Budou to především firmy, které předpokládaly, že je vše v pořádku, aniž by si to ověřily. Právě je může čekat řada nemilých překvapení.“ 

Pět otázek podle Heureky

AI Act rozděluje AI systémy do čtyř kategorií: zakázané, vysoce rizikové, s omezeným rizikem a s minimálním rizikem. Pro většinu e-shopů je klíčová kategorie omezeného rizika, kam spadají chatboti a nástroje na generování obsahu, s povinnostmi účinnými od srpna 2026. Vysoce riziková AI, včetně některých HR a náborových nástrojů, čelí pozdějšímu, ale náročnějšímu harmonogramu. 

Heureka ve spolupráci s eLegal svým partnerům doporučuje začít pěti konkrétními otázkami: 

Jaké AI systémy používáte?  

V jaké roli vystupujete – jako poskytovatel nebo provozovatel?  

Nespadá některý z vašich systémů do kategorie vysokého rizika?  

Je váš chatbot jasně označen jako AI?  

A vytváříte nebo šíříte deepfake obsah? 

Panika z nové legislativy ale přesto není na místě. „Většina e-shopů zjistí, že jejich situace je zvládnutelná, jakmile ji reálně zmapují," dodává Sopko z Heureka Group. „Riziko spočívá v tom, že předpokládají, že není co mapovat." 

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Nová pravidla pro AI už velmi brzy zasáhnou tisíce e-shopů. Vypořádat se s nařízením jednou větou v obchodních podmínkách ale nestačí. Těm, kdo AI Act nedodrží, hrozí milionové pokuty, varují právníci.

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Chatbot musí přiznat, že není člověk. Za porušení pravidel hrozí e-shopům drtivé pokuty

Nová pravidla pro AI už velmi brzy zasáhnou tisíce e-shopů. Vypořádat se s nařízením jednou větou v obchodních podmínkách ale nestačí
iStock
nst
nst

Nová pravidla pro AI už velmi brzy zasáhnou tisíce e-shopů. Vypořádat se s nařízením jednou větou v obchodních podmínkách ale nestačí. Těm, kdo AI Act nedodrží, hrozí milionové pokuty, varují právníci.

Zákazník musí od 2. srpna jasně poznat, že si nepíše s člověkem, ale s umělou inteligencí. Nová evropská pravidla, známé jako AI Act, dopadnou také na e-shopy využívající virtuální asistenty, AI agenty nebo digitálně vytvořené fotografie. Firmy musí zákazníkům jasně říct, když jednají s AI nebo sledují určitý obsah vytvořený či upravený umělou inteligencí. Podle internetového srovnávače Heureka přitom řada internetových obchodů stále není připravena.

Jedna věta v podmínkách nestačí

„Mezi novinky s nejviditelnějším dopadem patří povinnost jasně a včas informovat o tom, že zákazník komunikuje s umělou inteligencí,“ uvedl advokát Jaroslav Kuba z poradenské společnosti Rödl.

Informace se musí objevit přímo při komunikaci. Firmě tedy nebude stačit schovat obecnou zmínku o používání AI do obchodních podmínek, které většina zákazníků stejně nečte.

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Zvláštní pravidla platí také pro AI agenty, kteří mohou sami rezervovat služby, objednávat zboží nebo vyřizovat korespondenci. Podle Kuby mají zákazníkovi sdělit nejen to, že jsou umělou inteligencí, ale také za koho jednají.

Heureka, která v Česku spolupracuje s více než 50 tisíci e-shopy, upozorňuje, že řada obchodníků ani nemá přesný přehled o tom, kde všude AI používá. Nástroje přitom mohou být součástí zákaznické podpory, marketingu, tvorby popisů i interních procesů.

Problém mohou být i příliš dokonalé fotografie

Povinnosti se netýkají pouze chatbotů. Označen musí být také takzvaný deepfake, tedy obrazový, zvukový nebo audiovizuální obsah vytvořený či upravený AI, který může působit jako skutečný.

V prostředí e-shopů může jít například o produktovou fotografii, která neodpovídá skutečnému vzhledu nebo vlastnostem zboží. Pravidla se mohou vztahovat také na syntetické avatary manažerů ve firemních videích nebo na virtuální influencery.

Poskytovatelé příslušných AI systémů zároveň musí umožnit, aby byl syntetický obsah označen také ve strojově čitelné podobě. Firma, která deepfake zveřejňuje, však musí lidi upozornit i srozumitelným způsobem. Pouhý skrytý technický údaj nestačí.

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Podle advokátky společnosti eLegal Karolíny Houžvičkové nejde o okrajové případy, ale o běžné situace, které řeší velká část internetových obchodů.

„Firmy, které budou mít problém, nebudou nutně ty, které rizika znaly a rozhodly se je podstoupit,“ uvedla. Nejohroženější podle ní mohou být podniky, které automaticky předpokládají, že mají vše v pořádku, aniž by si to ověřily.

Prvním krokem by proto mělo být zmapování všech používaných AI nástrojů. Firmy by měly zjistit, kdo s nimi pracuje, jaké údaje do nich zadává, jaký obsah pomocí nich vzniká a zda o jejich používání zákazníka správně informují.

Vedle AI Actu musí řešit také ochranu osobních údajů a autorská práva. Pokud zaměstnanci do nástrojů vkládají údaje o zákaznících, může se na jejich používání vztahovat také nařízení GDPR.

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Za porušení povinností hrozí sankce až 15 milionů eur, tedy přes 360 milionů korun, nebo tři procenta celosvětového ročního obratu společnosti. Výše postihu se má odvíjet také od velikosti firmy, závažnosti porušení a dalších okolností.

„Transparentnost podle AI Actu není o mechanickém lepení ikon,“ upozornil ředitel České asociace AI Lukáš Benzl. Smyslem podle něj je, aby člověk v důležitých situacích věděl, že jedná s AI nebo sleduje obsah, který sice působí reálně, ale skutečný není.

Firmy tak mají před srpnovým termínem poslední chvíli na kontrolu chatbotů, marketingových materiálů, interních pravidel i smluv s dodavateli technologií. Největším rizikem nemusí být úmyslné obcházení pravidel, ale přesvědčení, že se AI Act běžného internetového obchodu netýká.

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