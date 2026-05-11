V Česku se masivně rozjíždí sdílení elektřiny. Lze tím ušetřit tisíce korun
Energetické společnosti vymýšlejí způsoby, jak by malí producenti elektrické energie, typicky vlastníci solárních elektráren na střechách, mohli přebytky vytvořené elektřiny lépe využít. Například je nabídnout na trhu někomu dalšímu.
Sdílení energie je nový model, který výrobcům elektřiny přináší peníze a spotřebitelům snižuje náklady. Sdílení se stává velmi efektivním způsobem nakládání s elektřinou, kterou vyrábějí malé jednotky.
Například společnost E.ON už díky svému projektu sdílení elektřiny propojila víc než dvanáct set účastníků sdílení. Princip je jednoduchý. Výrobce nabídne své kapacity. A na druhé straně se přihlásí spotřebitel, který má zájem o levnější elektřinu. Propojení může být napříč republikou, výrobce a spotřebitel se nikdy nepotkají.
E.ON, který na tomto modelu pracuje nejintenzivněji ze všech tuzemských energetických společností, podle svého algoritmu vyhodnotí nejlepší možné varianty. Zkombinuje, kdy je pro výrobce nejvýhodnější elektřinu dodávat a kdy je pro odběratele nejvýhodnější ji odebírat.
Když například v poledne praží slunce, majitel soláru je v práci, přetoky energie využije pračka jiného odběratele. Algoritmus E.ON přesně vyhodnotí, který spotřebitel se hodí k tomu či onomu výrobci elektřiny. Podle dat E.ON dokázali výrobci v projektu Propojeno, který se zaměřil na efektivnější využití přetoků energie, sdílet 29 procent přetoků. Pro porovnání, volně sestavené skupiny dosáhly pouze čtrnácti procent. Je jasné, že algoritmus dokáže zařídit vyšší efektivitu.
„Nabízíme platformu E.ON Propojeno, kdy veškerou administrativu kolem sdílení energie přebíráme,“ říká Kateřina Stehlíková, vedoucí týmu, který má ve firmě na starost inovativní produkty. Jedním z nich je právě projekt Propojeno.
Jaké to má háčky?
Sdílení elektřiny má ovšem i své háčky. Odběratel musí přebytkovou energii využít pouze v konkrétním čase. Když si chce vyprat, musí si nastavit pračku časově do slotu, kdy se energie sdílí. E.ON právě kvůli tomu vyvinul algoritmus, který časy sladí. A to tak, aby se potřeby výrobců a spotřebitelů sešly.
Co je zajímavé, odběratel nebo dodavatel, který chce využít systému sdílené elektřiny, nemusí být klientem společnosti E.ON. Sdílet energii může každý. „Připravili jsme propracovaný projekt E.ON Propojeno, platformu, která pomocí algoritmů vybírá vhodné dvojice výrobců a odběratelů a optimalizuje sdílení v čase i podle spotřebních vzorců,“ říká Stehlíková.
