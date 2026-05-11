Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money V Česku se masivně rozjíždí sdílení elektřiny. Lze tím ušetřit tisíce korun

V Česku se masivně rozjíždí sdílení elektřiny. Lze tím ušetřit tisíce korun

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Energetické společnosti vymýšlejí způsoby, jak by malí producenti elektrické energie, typicky vlastníci solárních elektráren na střechách, mohli přebytky vytvořené elektřiny lépe využít. Například je nabídnout na trhu někomu dalšímu.

Sdílení energie je nový model, který výrobcům elektřiny přináší peníze a spotřebitelům snižuje náklady. Sdílení se stává velmi efektivním způsobem nakládání s elektřinou, kterou vyrábějí malé jednotky.

Například společnost E.ON už díky svému projektu sdílení elektřiny propojila víc než dvanáct set účastníků sdílení. Princip je jednoduchý. Výrobce nabídne své kapacity. A na druhé straně se přihlásí spotřebitel, který má zájem o levnější elektřinu. Propojení může být napříč republikou, výrobce a spotřebitel se nikdy nepotkají.

E.ON, který na tomto modelu pracuje nejintenzivněji ze všech tuzemských energetických společností, podle svého algoritmu vyhodnotí nejlepší možné varianty. Zkombinuje, kdy je pro výrobce nejvýhodnější elektřinu dodávat a kdy je pro odběratele nejvýhodnější ji odebírat.

Když například v poledne praží slunce, majitel soláru je v práci, přetoky energie využije pračka jiného odběratele. Algoritmus E.ON přesně vyhodnotí, který spotřebitel se hodí k tomu či onomu výrobci elektřiny. Podle dat E.ON dokázali výrobci v projektu Propojeno, který se zaměřil na efektivnější využití přetoků energie, sdílet 29 procent přetoků. Pro porovnání, volně sestavené skupiny dosáhly pouze čtrnácti procent. Je jasné, že algoritmus dokáže zařídit vyšší efektivitu.

„Nabízíme platformu E.ON Propojeno, kdy veškerou administrativu kolem sdílení energie přebíráme,“ říká Kateřina Stehlíková, vedoucí týmu, který má ve firmě na starost inovativní produkty. Jedním z nich je právě projekt Propojeno.

Jaderná elektrárna Dukovany

I ta sladká Belgie. Německo obkličují projaderné země

Politika

Jak si můžeme myslet, že v Česku postavíme nové jaderné reaktory, když naším sousedem je silné a vlivné protiatomové Německo? Podobná otázka nebyla před deseti, patnácti lety ničím zvláštním. Dnešní stav se od té doby liší jako noc a den. Německo postupně „obkličují“ sousední země, které se staly advokáty jádra. A v Berlíně nakonec budou mnozí docela rádi, píše v prvním díle seriálu „Energie a politika“ novinář a analytik Jan Žižka. Seriál najdete na newstream.cz každé úterý.

Jan Žižka

Přečíst článek

Jaké to má háčky?

Sdílení elektřiny má ovšem i své háčky. Odběratel musí přebytkovou energii využít pouze v konkrétním čase. Když si chce vyprat, musí si nastavit pračku časově do slotu, kdy se energie sdílí. E.ON právě kvůli tomu vyvinul algoritmus, který časy sladí. A to tak, aby se potřeby výrobců a spotřebitelů sešly.

Co je zajímavé, odběratel nebo dodavatel, který chce využít systému sdílené elektřiny, nemusí být klientem společnosti E.ON. Sdílet energii může každý. „Připravili jsme propracovaný projekt E.ON Propojeno, platformu, která pomocí algoritmů vybírá vhodné dvojice výrobců a odběratelů a optimalizuje sdílení v čase i podle spotřebních vzorců,“ říká Stehlíková.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Michael Jackson pořád fascinuje. Jeho biografie už převálcovala Bohemian Rhapsody

Snímek Michael se stal nejvýnosnějším hudebním životopisem amerických kin
Cinemart
Stanislav Šulc
sta

Americká kina ovládají známá jména. O končícím víkendu skončilo na čele žebříčku pokračování 20 let starého hitu Ďábel nosí Pradu. Z první příčky je nesundala ani nová adaptace herního hitu Mortal Kombat. Nadále se daří také biografickému snímku Michael, který v amerických kinech již utržil přes 240 milionů dolarů a stal se nejvýnosnější hudební biografií všech dob.

Solidní recenze, neuvěřitelně široká fanouškovská základna, virální úspěch na sociálních sítích. To vše pomáhá aktuálnímu hitu Michael stát se superhitem amerických kin. A nic na tom nemění ani skutečnost, že se snímek vyhýbá kontroverzním událostem života „Krále popu“ Michaela Jacksona a zcela vynechává linku s údajným obtěžováním dětí.

Snímek nadále vydělává a aktuálně po třetím víkendu v kinech je na jeho kontě přes 240 milionů dolarů jen v USA, po celém světě pak 577 milionů.

„Díky tomu Michael aktuálně překonal americké tržby filmu Bohemian Rhapsody z roku 2018 a stal se historicky nejvýnosnější hudební biografií v Severní Americe,“ uvádí Rebecca Rubin ze serveru Variety.com. „Biografický film o skupině Queen sice celosvětově zůstává se svými 911 miliony dolarů výrazně úspěšnější, ale při současném tempu by se Michael mohl brzy přiblížit globálním výšinám Freddieho Mercuryho,“ dodává reportérka Variety.

Snímek Michael se stal hitem

Michael Jackson a Meryl Streepová odstartovali sezonu filmových trháků

Enjoy

S květnem do kin přichází nejsilnější část filmového roku. Co Hollywood nevydělá do července, to už nedožene. Zatím to ale vypadá dobře.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Diváci většinou biografie ignorují

Hudební biografie v kinech většinou nesklízejí částky srovnatelné s komiksovými superhrdiny. Například v severoamerických kinech se přes sto milionů dolarů dostalo jen sedm snímků z tohoto žánru, kromě dvou zmíněných ještě například drama Straight Outta Compton, Elvis nebo biografie Boba Marleyho Bob Marley: One Love z roku 2024. Na globální úrovni se dařilo také biografii Eltona Johna (snímek Rocketman), ale jinak snímky o životech slavných muzikantů většinou nepatří k superhitům kin.

U Michaela jde však o výjimku. Důvodem je podle kritiků jednak orientace snímku na pozitivní stránku Jacksona, dále představitel hlavní role, Michaelův synovec Jaafar Jackson.

„Jeho podoba se zesnulým zpěvákem je místy až zarážející – stejně jako jeho celkové ztvárnění, ať už jde o způsob, jakým mluví, zpívá, tančí nebo se usmívá (Jaafarův zpěv je ve filmu namixován s Jacksonovými původními nahrávkami). Ale emoce jsou zde vzácností a režisér Antoine Fuqua natáčí hudební vystoupení z takové vzdálenosti, že je nemožné pochopit, co Jackson cítí nebo si myslí, a to po polovinu filmu.“ píše v recenzi pro The Independent Clarisse Loughrey, která jinak snímku dala jednu hvězdičku z pěti.

Reed Hastings opouští vedení Netflixu

Reed Hastings opouští vedení Netflixu. Spolu se Stevem Jobsem patří k architektům dnešního světa

Leaders

Málokdo se na našich životech podepsal tak mocně jako Steve Jobs nebo zakladatelé Googlu Larry Page a Sergey Brin. Nicméně Reed Hastings k těmto inovátorům posledních dekád bezesporu patří. Založil totiž Netflix a posléze jej proměnil v globální streamovací službu, jež změnila Hollywood a náš způsob sledování televize. Nyní Hastings oznámil, že definitivně odchází z vedení firmy.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Nvidia buduje neprůstřelný ekosystém, pumpuje miliardy do dodavatelského řetězce i svých zákazníků

Nvidia buduje neprůstřelný ekosystém, pumpuje miliardy do dodavatelského řetězce i svých zákazníků
Profimedia
nst
nst

Americký technologický gigant Nvidia v loňském roce výrazně šlápl na plyn a začal masivně investovat do společností napříč celým infrastrukturním řetězcem pro umělou inteligenci. Strategickým cílem je financovat podniky, které se následně mohou stát odběrateli čipových technologií samotné Nvidie. Tato snaha se ukazuje jako mimořádně lukrativní, když se původní sázka ve výši pět miliard dolarů na společnost Intel zhodnotila na více než 25 miliard dolarů, což představuje historickou návratnost během pouhých několika měsíců, podotýká server CNBC.

V roce 2026 tempo uzavírání dohod podle CNBC ještě zrychlilo. Nvidia již letos překonala hranici 40 miliard dolarů v investičních závazcích a své portfolio rozšiřuje o další veřejně obchodované akcie. Jen během tohoto týdne Nvidia uzavřela dohodu s provozovatelem datových center IREN, která jí dává právo investovat do firmy až 2,1 miliardy dolarů. Den předtím Nvidia uzavřela pakt se společností Corning, 175 let starým výrobcem skla, do kterého může vložit až 3,2 miliardy dolarů. Akcie obou firem na tato oznámení reagovaly prudkým růstem.

Nvidia se stala největším vítězem rozmachu umělé inteligenci díky výrobě grafických procesorů, které jsou nezbytné pro trénování modelů a zpracování obrovských datových toků. Globální boj o zajištění těchto čipů vytlačil akcie Nvidie za čtyři roky na více než jedenáctinásobek, což firmu vyneslo k tržní kapitalizaci zhruba 5,2 bilionu dolarů a učinilo z ní nejhodnotnější podnik na světě.

Každý z dodavatelů dostane investici?

Aby společnost upevnila svou dominanci i mimo oblast samotných čipů, financuje nyní Nvidia celý dodavatelský řetězec. Tím si zajišťuje, že veškerá kritická infrastruktura poběží na jejím hardwaru a že bude existovat dostatečná kapacita pro uspokojení poptávky. V některých kruzích se však objevují obavy, že Nvidia, podobně jako poskytovatelé cloudových služeb Google a Amazon, investuje do jiných firem především proto, aby podpořila svůj vlastní růst.

Společnost, která v loňském fiskálním roce vygenerovala volné peněžní toky ve výši 97 miliard dolarů, podporuje některé z firem, jež od ní čipy přímo kupují, a v některých případech si od nich výpočetní výkon pronajímá zpět. Kritici tento model přirovnávají k dodavatelskému financování, které pomohlo nafouknout bublinu dot-com na přelomu tisíciletí. Analytik Matthew Bryson ze společnosti Wedbush Securities uvedl, že investice Nvidie zapadají do schématu kruhových investic, které vyvolává obavy o udržitelnost trhu. Bryson však tyto kroky zároveň vnímá jako potvrzení vize a budování konkurenční bariéry, pokud se firmě podaří plán realizovat.

TSMC

AI hlad po čipech sílí. Nvidia, Apple i AMD tlačí TSMC k rekordům

Trhy

Čipový gigant TSMC oznámil za první čtvrtletí výrazný růst hospodaření. Čistý zisk společnosti meziročně vzrostl o 58 procent na zhruba 18 miliard dolarů, čímž překonal očekávání analytiků a znamenal už čtvrté po sobě jdoucí rekordní čtvrtletí.

nst

Přečíst článek

Nvidia v letošním roce podepsala nejméně sedm miliardových investic s veřejně obchodovanými společnostmi. Kromě toho se podle údajů FactSet podílela na zhruba 24 investičních kolech v soukromých firmách. Největší sázkou byla injekce ve výši 30 miliard dolarů pro tvůrce ChatGPT, společnost OpenAI. Nvidia se také účastnila financování Anthropic a xAI Elona Muska, a to krátce předtím, než se tato firma v únoru sloučila se SpaceX.

Důležitou součástí strategie jsou infrastrukturní projekty. Dohoda s IREN zahrnuje nasazení až pět gigawattů hardwarových návrhů Nvidia, které budou pohánět centra po celém světě. V rámci kontraktu s Corning pak tento výrobce buduje v USA tři nová zařízení zaměřená na optické technologie.

Nvidia se totiž při budování svých systémů pravděpodobně odkloní od mědi a zaměří se na optické kabely. Podobně strategické jsou i březnové investice ve výši dvě miliardy dolarů do firem Marvell Technology, Lumentum a Coherent, které vyvíjejí technologie křemíkové fotoniky.

Co přesně si Nvidia kupuje

Americký gigant se angažuje také u takzvaných neokloudů. V lednu Nvidia investovala dvě miliardy dolarů do CoreWeave a stejnou částku vložila do Nebius Group zaměřené na infrastrukturu a design továren na umělou inteligenci. Analytici jsou u těchto transakcí skeptičtější. Jordan Klein ze společnosti Mizuho sice chválí investice do výrobců komponentů jako chytré využití hotovosti pro zrychlení vývoje nedostatkových technologií, u neokloudů má však pochybnosti. Podobně jako u jiných transakcí, tyto obchody vzbuzují dojem, že firma dopředu financuje nákup svých vlastních produktů.

Ben Bajarin ze společnosti Creative Strategies sdílí podobné obavy ohledně dohody s IREN. Rizikem podle něj je, že pokud se hospodářský cyklus obrátí, trh se začne ptát, jak velká část poptávky byla organická a nakolik byla uměle podpořena vlastní rozvahou Nvidie. Přestože společnost vkládá obrovské sumy do svých partnerů, tyto sázky jsou stále zastíněny investicí do OpenAI.

Částka 30 miliard dolarů, kterou Nvidia napumpovala do OpenAI koncem února, přišla po více než desetileté spolupráci obou firem. Původní plán počítal s investicí až 100 miliard dolarů, z čehož však sešlo poté, co se OpenAI odklonila od vlastního vývoje datových center a začala se více spolehát na partnery jako Oracle, Microsoft či Amazon. Šéf Nvidie Jensen Huang v březnu uvedl, že stávající dohoda ve výši 30 miliard dolarů je pravděpodobně poslední velkou investicí před očekávaným vstupem OpenAI na burzu, který by se mohl uskutečnit ještě v letošním roce.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Doporučujeme