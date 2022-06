Týden tradera: Rusnokovo poslední zasedání a boj o dividendy z ČEZ

Předposlední červnový týden přinesl smíšené obchodování na akciových trzích. Stratégové vyčkávají na další data z ekonomiky a určitá míra nejistoty je nejspíš v akciových trzích už započítána. Přesto jsou na obloze samé mraky, data v evropské ekonomice se pomalu ale jistě zhoršují a energetické dodávky plynu z Ruska ukazují na další možné „nabídkové šoky“.

Vystoupení před Kongresem v USA měl ve středu šéf Fedu Jerome Powell. Podle centrálního bankéře americká ekonomika unese zvyšování sazeb a poradí si i s utaženější měnovou politikou - kéž by tohle někdo mohl říct také o ekonomikách v EU. Trh práce je podle něj extrémně napjatý a nadále přispívá k inflačním tlakům. Ty jsou tvořeny prý zejména silnou poptávkou.

Představitel Fedu si dával pozor, aby formuloval vše jako zpomalení ekonomiky, nikoliv pokles. Uvidíme, jak dlouho mu tato rétorika ještě zůstane. Největší světová ekonomika by tedy stále mohla jen hladce přistávat, nikoliv tvrdě poklesnout. Inflace přesto zůstává silná a mohla by ještě nečekaně překvapit. Uklidnění zabralo a americké akcie po tomto vystoupení převážně rostly.

Slabá data z Evropy

Evropská data, která vyšla ve čtvrtek v eurozóně, byla velmi slabá a ukazují na větší zpomalení ekonomik ještě před prvním zvýšení sazeb ze strany ECB. Měkký indikátor PMI ve službách a v průmyslu ukázal na pokles ekonomické aktivity ve Francii a v Německu. Francie na úrovni služeb poklesla na 54,4 bodu, čekalo se 57,5 bodu. Průmysl pak vykázal pokles na 51 bodů. Očekávání trhu přitom byla posazena na 54 bodů. V případě hlavního ekonomického partnera ČR Německa byl obrázek vcelku podobně nelichotivý. Německé služby a průmysl silně zpomalují. Ve službách index za červen skončil na 52,4 bodu, čekalo se 54,5 bodu a průmysl poklesnul na 52 bodů při konsensu 54 bodů.

Německo bylo nuceno vyhlásit kvůli nejistotě dodávek plynu z Ruska stav ohrožení, který je druhým ze tří varovných stupňů. V Německu už od konce března platí stupeň včasného varování, což je první krizový stupeň. Situace je bezprecedentní a ukazuje na velkou míru nepředvídatelnosti pro evropský průmysl. Ten může čelit turbulencím na trhu s energiemi, což v konečném důsledku může vést k silné recesi v eurozóně. Cena plynu vystoupala opět nad 128 eur za MWh. To jsou úrovně nejvyšší od poloviny března.

Událostí týdne v makroekonomickém kalendáři pro mě bylo bezesporu zasedání ČNB, které bylo naposledy ve starém složení pod vedením guvernéra Jiřího Rusnoka. Podle očekávání analytiků banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 125 bazických bodů na 7,00 procenta. Takto vysoká sazba byla naposledy v roce 1999. Lombardní sazba vystoupala o 1,25 procentního bodu na osm procent. Diskontní sazbuzvýšila rovněž o 1,25 procentního bodu na šest procent.

Jednání však nepřineslo více informací ohledně dalších kroků nové bankovní rady. Nejistotou prognózy ČNB zůstává válka na Ukrajině a měnová politika v zahraničí. Lze tedy očekávat určitou míru stagnace sazeb v následujícím období, kterou vystřídá možný “nabídkový“ energetický šok ve 3. čtvrtletí 2022. Očekávám totiž růst cen plynu a elektřiny v rámci konfliktu s Ukrajinou a odvet na sankce ze strany Ruské federace. Ten by mohl opět vytvořit tlak na růst inflačních očekávání a sazby tak jistě nebudou pozadu. Finanční trhy dále očekávají, že ČNB bude držet kurz k euru u úrovní 24,7-24,75. Na těchto úrovních bude tedy nadále patrná aktivita dealerů ČNB.

V mimořádném projevu premiéra Petra Fialy zaznělo to, o čem trh již delší dobu spekuluje, a to je obnovení plné kontroly státu nad energetickým gigantem ČEZ. Pro zklidnění cen elektřiny pro obyvatele to bude zjevně jedna z mála možností. V týdnu také zaznělo, že stát (prostřednictvím ministerstva financí) chce letos vyšší dividendu. Návrh pro hlasování na valné hromadě je zvýšení o čtyři koruny (celkem 48 korunna akcii), ale vyplacena by měla být až v listopadu. Zda je to již v souladu se strategií odkupu firmy a možného rozdělení na výrobní a distribuční část, je otázkou. V každém případě, určitá šance na odkup akcií od minoritních akcionářů bude nadále pro akcie ČEZ podporou. Akcie reagovaly růstem 1200 korunám za akcii.

