PwC: Prodeje firem jsou v ČR nejnižší za šest let. Trh se už ale vzmáhá, řada dealů je těsně před podpisem

Počet fúzí a akvizic v ČR byl v prvním pololetí nejnižší za šest let. Zároveň se ale na trhu projevuje trend zájmu o velké transakce, celkový objem fúzí vzrostl trojnásobně. Ve zbytku roku lze v Česku očekávat oživení, řada transakcí je těsně před dokončením. Objem fúzí ve světě je mírně vyšší než loni, vyplývá z aktuální analýzy poradenské firmy PwC.

V ČR bylo v prvním pololetí 45 obchodů, loni ve stejnou dobu to bylo 81 transakcí. Objem transakcí prudce vzrostl a dosáhl 1,4 miliardy dolarů, tedy 32,3 miliardy korun, proti loňským 430 milionům dolarů. To je v přepočtu zhruba 9,9 miliardy korun. Zatím největší letošní českou investicí je vstup polostátní společnosti ČEZ do distributoru plynu GasNet.

Celosvětový objem fúzí a akvizic dosáhl 1,312 bilionu dolarů, meziročně o pět procent více. Také ve světě se projevuje trend větších obchodů. „Obavy a nejistoty z budoucího vývoje ekonomiky postupně odeznívají a trh se začíná oživovat. Přispívají k tomu nižší úrokové sazby i zlepšený stav ekonomiky, ať už obnovení ekonomického růstu či inflace pod třemi procenty. Objevují se díky tomu i první opravdu velké obchody, byť řada z nich je teprve rozjednaných a dokončí se až ve druhé polovině roku,“ uvedl partner PwC pro fúze a akvizice Jan Hadrava.

Také výhled v ČR do druhé poloviny roku hodnotí pozitivně. České firmy mají dostatek kapitálu, daří se jim a chtějí expandovat. „V poslední době navíc sledujeme zajímavý trend, kdy roste jejich chuť nakupovat i v zahraničí, zejména v západní Evropě,“ podotkl. Stále častější nákupy v zahraničí svědčí podle něj o tom, že pro české investory je domácí trh v mnoha ohledech malý, že mají sebevědomí i peníze na to, aby vstupovali do velkých transakcí v zahraničí.

Druhé pololetí ovládnou soukromí investoři

Ve druhém pololetí roku očekává menší zapojení státu do transakcí v energetice, trh tak potáhnou především soukromí investoři. Mezi největší regionální investice v prvním pololetí v Česku patří prodej CPI Hotels nebo nákup šesti polských obchodních center českou investiční skupinou Star Capital Finance.

Celosvětově nejvíce lákají technologické společnosti či finanční služby, vysoká poptávka zůstává i po investicích do energetických společností včetně obnovitelných zdrojů energie. Nicméně ani světové trhy ještě neopustila nejistota, počet transakcí je o čtvrtinu nižší než v loňském prvním pololetí. PwC eviduje přes 23 tisíc obchodů proti loňským více než 30 tisícům.

„Kombinace vysokých úrokových sazeb a politické nejistoty byla v uplynulém období pro mnoho transakcí překážkou. Nicméně strategická potřeba fúzí a akvizic stále sílí. To vytváří poptávku, která se uvolní, jakmile tyto nejistoty definitivně pominou. Otázkou tedy není, jestli se trh zvedne, ale kdy to bude,“ uvedla studie PwC.

Studie zároveň připomněla, že rekordní pro fúze a akvizice byla druhá polovina roku 2021 po covidové pandemii, kdy investoři začali uvolňovat peníze shromážděné během covidu. Tehdy se za pololetí uskutečnilo 34 tisíc obchodů v objemu 2,7 bilionu dolarů.

