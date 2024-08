Turisté, taste peněženky. Itálie se chystá zvýšit pobytovou taxu až na 25 eur za noc

Turistická daň v Itálii by se mohla vyšplhat až na 25 eur za noc, tedy zhruba na pětinásobek současné maximální taxy. „Nejsme bankomaty radnic,“ bouří se hoteliéři.

Itálie se chystá výrazně zvýšit turistickou daň, která se platí při pobytech v hotelech a dalších ubytovacích zařízeních. Maximální sazba daně by mohla vystoupat až na 25 eur za osobu a noc (625 korun), píše italský tisk, podle kterého má již vládní kabinet připravené paragrafované znění novely zákona. S návrhem nesouhlasí hoteliéři. Podle ministerstva pro turismus se bude o návrhu ještě jednat.

V současnosti se v části italských měst platí turistická daň v maximální výši pět eur za osobu a noc. Sazba může činit až deset eur za osobu a noc v Římě. Podle nové vládní úpravy by se sazba odvíjela od ceny ubytování. Při ceně ubytování pod 100 eur by daň činila pět eur, u nejdražších pobytů s cenou nad 750 eur by mohla činit až 25 eur. Konkrétní výši by si radnice mohly určit samy.

Vybírat turistickou daň by podle navrhované úpravy mohla všechna italská města. V současnosti tak může daň vybírat zhruba 1000 z 8000 italských obcí. Těm turistická daň každoročně přináší přes 700 milionů eur.

S návrhem nesouhlasí sdružení hoteliérů. „Nejsme bankomaty radnic,“ uvedlo sdružení Confindustria Alberghi. Asociace uvádí, že například u pokojů s cenou mírně nad 100 eur by se výrazně zvýšila daňová zátěž, jelikož by turistický odvod činil až deset eur za osobu a noc.

Vláda ale ujišťuje, že ještě není nic rozhodnuto. „Dialog (o zvýšení daně) bude pokračovat v září,“ uvedlo ministerstvo pro turismus. O záležitosti chtějí také ještě jednat města, prohlásilo v úterý jejich sdružení Anci.

