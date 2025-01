Trump přivítá prvního zahraničního lídra. Míří za ním Netanjahu

Americký prezident Donald Trump pozval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua do Bílého domu, setkají se v úterý 4. února. Oznámila to Netanjahuova kancelář. Izraelský premiér je podle agentur prvním zahraničním lídrem, který obdržel pozvání do Bílého domu od začátku Trumpova druhého funkčního období. Americký prezident se mandátu ujal minulý týden.

Jednání Trumpa s Netanjahuem se plánovalo delší dobu a původně se počítalo s tím, že předseda izraelské vlády dorazí na Trumpovu inauguraci, která se uskutečnila minulé pondělí, a že se u příležitosti této cesty se staronovým prezidentem USA setká. Netanjahuova návštěva Spojených států ale byla nakonec odložena, mimo jiné kvůli tomu, že se izraelský premiér stále zotavuje z prosincového odstranění prostaty a také proto, že svědčí ve vlastním soudním procesu.

V neděli izraelský zdroj podle listu Israel Hajom potvrdil vyslání zpožděné americké dodávky silných bomb do Izraele. Zásilka obsahuje 800 bomb MK-84, které byly ve Spojených státech skladovány více než šest měsíců a nyní budou zařazeny do arzenálu izraelské armády. Trump pozastavení americké zásilky zrušil. Původně ji zablokovala vláda jeho předchůdce Joea Bidena kvůli velkému počtu civilních obětí při izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy.

