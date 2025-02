Trumpova cla jsou iracionální, Evropu však mohou motivovat k rušení bariér, píší Němci

S americkým prezidentem Donaldem Trumpem se o obchodu jedná obtížně, protože je jeho ekonomické myšlení v mnoha ohledech iracionální, píše v komentáři německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). To by však podle autora nemělo Evropskou unii odradit, aby v nové situaci viděla příležitost a začala s odbouráváním vlastních celních bariér.

„Evropané koneckonců nejsou v otázce cel žádní troškaři. Pokud Trumpův tlak povede k tomu, že EU sníží nebo v ideálním případě zruší některá svá cla, místní spotřebitelé by se mohli radovat,“ píše FAZ.

S tím souhlasí ekonom a ředitel Institutu liberálních studií Martin Pánek. „Celní sazebník EU má téměř tisíc stran a přes 13 tisíc položek. Najdeme tam například clo 16,9 procenta na dovoz sportovní obuvi nebo osm různých cel na kafe,“ uvedl. „Je však na místě zmínit, že před Trumpovým nástupem EU vyjednávala s USA o dohodě o volném obchodu bez celních překážek, což on zastavil,“ dodal.

Trumpovi záleží na přebytcích

FAZ si všímá, že Trumpovi záleží na takzvaných přebytcích a schodcích obchodu mezi zeměmi. Při přebytku je vývoz vyšší než dovoz, při schodku je tomu naopak. „Přebytek je však pouze důkazem toho, že američtí spotřebitelé a podnikatelé nakupují německé nebo evropské výrobky dobrovolně a pro svůj vlastní prospěch. V opačném směru to platí méně,“ upozorňuje FAZ.

„Pro Trumpa je německý či evropský přebytek v obchodu se Spojenými státy známkou toho, že Evropané se k Američanům chovají špatně a okrádají je,“ dodal.

„Pekař na rohu má s autorem těchto řádků trvalý obchodní přebytek, protože za svůj chleba neplatí novinami. Ale to není důvod obviňovat pekaře z okrádání redaktora a rozpoutávat obchodní válku. Chléb chutná dobře a cla by ho jen zdražila,“ uvedl FAZ.

Trump v pondělí večer oznámil, že Spojené státy zavedou 25procentní clo na dovoz oceli a hliníku. Opatření se týká všech zemí a podle sdělení Bílého domu začne platit 12. března. „Dnes zjednodušuji naše cla na ocel a hliník, aby každý pochopil, co to znamená,“ řekl Trump.

„Neoprávněná cla vůči EU nezůstanou bez odezvy - vyvolají tvrdá a přiměřená protiopatření,“ prohlásila v reakci předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. „Cla jsou daně - špatné pro podniky, horší pro spotřebitele,“ dodala.

Trump v úterý také uvedl, že tento týden plánuje podepsat exekutivní nařízení, kterým zavede reciproční cla na všechny země uvalující cla na dovoz z USA.