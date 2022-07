Fintech bublina se vyfukuje. Technologické akcie ztrácí od začátku roku desítky procent

Hodnota finančně technologických firem, které zazářily hlavně za pandemie, kdy lidé museli zůstávat doma, už se na akciových burzách snížila téměř o půl bilionu dolarů (asi 12 bilionů korun). Od začátku roku 2020 se jen ve Spojených státech vydalo na burzu více než 30 takových podniků, ukazují data společnosti CB Insights. Investoři v té době věřili, že podobné firmy budou těžit z dlouhodobého trendu postupné digitalizace, kterému pandemie zpočátku hodně nahrávala.

Reklama

Od té doby se ale spousta věcí změnila. Za prvé jsou zde obavy ze silného růstu úrokových sazeb, absence zisků a nevyzkoušený podnikatelský model v situaci, kdy globální ekonomika podle názoru části analytiků směřuje k recesi. Akcie finančně technologických firem tak jsou nyní přesně na opačném konci někdejší obliby a investoři se jich začali už na začátku roku masivně zbavovat.

Akcie finančně technologických firem, které jsou na burze teprve krátce, podle analýzy britského ekonomického listu Financial Times (FT) od začátku roku oslabily v průměru o více než 50 procent. Index Nasdaq Composite, což je ve Spojených státech hlavní cenový indikátor vývoje cen akcií převážně technologických firem, za tu dobu odepsal kolem 29 procent. Kumulativní tržní kapitalizace pak od začátku roku klesla o 156 miliard dolarů (3,8 bilionu korun). Pokud by se u těchto akcií brala v úvahu cenová maxima, pak by se kumulativní tržní kapitalizace snížila o 460 miliard dolarů (11,1 bilionu korun).

Peníze zdražily, zábava skončila. Investičním hitem jsou cihly, beton a půda Názory Že štěstěna je vrtkavá, pocítil na vlastní kůži asi každý. Na peněžních a kapitálových trzích, které jsou velmi přesným a rychlým odrazem dění ve světě, dává pocítit svou momentální náladu pořádnou silou. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Aktualizovaný čtvrtletní výhled, který minulý týden poskytla on-line úvěrová společnost Upstart, pak dokresluje problémy, kterým finančně technologické firmy v současné době čelí. Firma, která o sobě tvrdí, že při rozhodování o spotřebitelských půjčkách využívá umělou inteligenci, z poklesu příjmů a ztrátového hospodaření viní podle ní překotný vývoj v ekonomice. To ostře kontrastuje se stejným období loni, kdy meziroční růst tržeb v důsledku uzávěr v roce 2020 dosáhl více než 1000 procent. Potíže zasáhly i zavedenější firmy, jako je PayPal či Block, dříve známý jako Square. Jejich souhrnná tržní kapitalizace od začátku roku klesla téměř o 300 miliard dolarů (7,2 bilionu korun).

Propad hodnoty firem na veřejných trzích se odráží i v ohodnocení soukromých společností. Například společnost Klarna v posledním kole financování na začátku tohoto měsíce snížila své ohodnocení ze 46 miliard dolarů na méně než sedm miliard. List The Wall Street Journal (WSJ) pak informoval, že o více než čtvrtinu své ocenění snížila i společnost Stripe.

Reklama

Ondřej Valvoda: České banky se digitalizují obstojně. O jedné se dokonce učí na Harvardu Leaders Banky po celém světě čelí nečekanému problému. Zejména mladým klientům se zdá, že využívání bankovních služeb nepřináší dostatek emocí. Proto využívají stále více služeb mladých fintechových společností a do banky si jdou jen pro hypotéku. S bankami zkrátka není sranda a hrozí jim výrazný odliv klientů. Uvědomují si to klienti i zástupci bank po celém světě, a finanční domy se tak snaží přiučit u mladých fintechů, zjistil letošní report globální poradenské společnosti Capgemini o bankovním sektoru. „Jeden z nejtěžších úkolů při transformaci na digitální éru je zbořit vnitřní bariéry, struktury a začít vytvářet produkt společně s ajťáky,“ říká šéf poradenské společnosti Capgemini Česká republika Ondřej Valvoda. Stanislav Šulc Přečíst článek

Analytik společnosti Mizuho Dan Dolev řekl, že finančně technologické firmy byly první částí technologického sektoru, která bude z protipandemických omezení citelně těžit. Týkalo se to podle něj hlavně firem zaměřených na digitální platby, protože když lidé museli zůstávat doma, nakupovali mnohem více on-line.

„Teď procházejí až příliš silnou korekcí, ještě před jinými sektory,” poznamenal Dolev k propadu cen akcií těchto firem. Řada těchto podniků se podle něj ve druhé polovině roku zotaví, protože srovnávací základna proti loňsku bude příznivější.

Cena bitcoinu se již blíží jeho výrobním nákladům, varuje JPMorgan Money Náklady na vytěžení jednoho bitcoinu během měsíce a půl klesly téměř o polovinu. Mineři kvůli již delší dobu trvající nižší ceně kryptoměny totiž zapojili do těžby efektivnější zdroje. Pro budoucí cenu bitcoinu to ale není dobrá zpráva, píše agentura Bloomberg s odkazem na analýzu banky JPMorgan. duk Přečíst článek

Některé firmy ale čelí tlaku i ze strany regulačních orgánů - například americká Komise pro cenné papíry (SEC) zkoumá podezření na střet zájmů po zavedení plateb za přísun objednávek od klientů. To je třeba hlavní zdroj příjmů on-line makléřské platformy Robinhood. Předseda burzovní komise Gary Gensler také volá po přísném dohledu nad trhem kryptoměn. Úřad na ochranu spotřebitelů se pak loni v prosinci začal zabývat podnikatelským modelem firem, které nabízejí nákup hned, ale platbu až později.