Tahle krize je horší než pandemie, pětina firem začne propouštět, říká šéf Hospodářské komory

Současná ekonomická krize je podle šéfa Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého horší než pandemie. Drahé energie mají fatální dopad na firmy a nelze podle něho vyloučit sociální nepokoje. Řešení vidí v zastropování cen, především plynu. Dával by přednost celoevropskému před národním řešením. Do konce roku bude hlavně kvůli vysokým cenám energií propouštět 18 procent firem, řekl Dlouhý novinářům.

V případě velkých podniků nad 500 zaměstnanců k propouštění přistoupí až 27 procent společností. Týkat se to bude hlavně firem ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. Největší dopad má drahá elektřina a plyn podle Hospodářské komory na energeticky náročné obory jako pekárny, sklárny nebo hutě.

Dlouhý dále upozornil, že po několika měsících nastal poprvé významný obrat, kdy firmy plánují více lidem dát výpověď, než kolik jich přijmout. Zvýšení počtu zaměstnanců ve druhé polovině roku proti první půlce čeká deset procent společností.

"Žijeme v době hluboké ekonomické a hlavně energetické krize, je třeba přijmout i nestandardní řešení," uvedl Dlouhý. Upozornil, že firmy se potýkají s tím, že nově uzavírané smlouvy na energie jsou nad jejich finanční možnosti, části podnikatelů se nepodaří elektřinu a plyn vůbec zajistit, protože někteří dodavatelé přestali přijímat nové zákazníky.

Čekání na summit EU

Vláda, opozice i odbory by se nyní měly spojit a zajistit účinné řešení krize, řekl dále Dlouhý. Pokud se u zastropování cen nepodaří 9. září Radě EU pro energetiku najít shodu, Česká republika by podle Dlouhého měla připravit národní opatření.

Evropská komise v souvislosti rusko-ukrajinským konfliktem představila už na konci března dočasný krizový rámec, který členským státům umožňuje okamžitou podporu firem v důsledku drahých energií a protiruských sankcí. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dnes řekl, že na pomoc nastal pravý čas a na základě tohoto opatření plánuje pomoci průmyslu.

Dlouhý ocenil, že ministr chce po dlouhodobých výzvách profesních svazů dočasný krizový rámec využít. "Podnikatelé by se na mě velmi zlobili, kdybych řekl, že nechci kompenzace, kdyby je vláda dávala. Samozřejmě je uvítám. Krize je ale už tak hluboká, že, myslím si, žádné peníze nejsou dostatečné, aby mohly kompenzovat plně. To opravdu na ekonomiku může mít tvrdý dopad a v důsledku i na to velké nebezpečí inflace," řekl. Navíc náhrady bude potřebovat více firem než z důvodu dopadů pandemie koronaviru. Nutné je tak využít i další nástroje, právě jako zastropování cen, doplnil