Dalibor Martínek: Vynechat maso, sprchovat se studenou, pít zelený čaj. Probouzí se moudrost národa

Po sociálních sítích se šíří všelijaké recepty, jak se vypořádat s energetickou krizí. Velkou debatu spustila Saša Uhlová, známá česká anarchistka, aktivní na sociálních sítích. Dcera disidentů Petra Uhla a nedávné ombudsmanky Anny Šabatové.

Zveřejnila příspěvek, který vyvolal bouři. Co mají lidé dělat s rostoucími cenami za energie? Sklidila stovky reakcí. Pár jsme si jich vypůjčili, abychom ukázali, co si reální, ale na sociálních sítích anonymní Češi myslí o blížící se energetické krizi. Jaké mají recepty? Tady výňatek z moudrosti národa:

„Dá se ušetřit tím, že místo černýho čaje piješ zelenej, protože ten se nemusí zalívat vařící vodou.“

„Čůrání ve sprše už zaznělo? V Brazílii na to měli i kampaň.“

„Přestat kouřit. Nechat si od lékaře předepsat nicorettové náplasti“

„Dát lednici v zimě do komory, kde se netopí a můžeš ji mít na 1. Když je mráz, celá rodina spí v jedné místnosti.“

„Místo osušek jen malé ručníky, člověk se celej utře i do ručníku na ruce.“

Lednice je v zimě zbytečná

„Vynechávám maso, uzeniny, lahůdky - nebo naprosto minimálně - doháním to luštěninami, houbami.“

„Strašně moc žerou starý žárovky, takže přejít na LED a pak přístroje co jsou v režimu stand-by, většinou je to TV.“

„Splachuju odpadní vodou. Mám kbelík pod kohoutem ve vaně. Vodu z nádržky téměř nepoužívám. Lednici mám nastavenou i na míň, jenom se tam nedá nechávat maso, lepší rovnou zamrazit.“

„Moje šetrná babička, co dokázala udělat, jak se říkávalo ‚z prdu kuličku’ mi vždycky říkala, že nejvíc ušetřím na jídle. Snažit se denně vařit levná jídla, šunkafleky, francouzské brambory, bramborový guláš, koprovku, zemlbábu, zelňačku, luštěniny, kynuté koláče a buchty.“

I plané rostliny jsou k jídlu

„Já si pořídila knihu o planých rostlinách, které se dají jíst.“

„Stáhnul jsem bojler na minimum, sprchuju se už dva týdny jenom studenou.“

„Když jsem žil v teplé zemi ve studeném období, dával jsem do spacáku větší petku s ohřátou vodou. Láhev byla teplá ještě ráno a v chladné místnosti jsem se vždy vyspal do růžova.“

„Já to vidím na tepelný čerpadlo pověšený na fasádu jako v celý Asii a celé jižní Evropě.“

„V zimě lednici úplně vypínám. Šetřím celý život. Vodou z koupání splachuji, myju podlahu. Nejvíc umím ušetřit na jídle. Suším bylinky na čaj, houby. Zavařím, co potkám, marmelády dělám, kukuřici zavařím na slano. Teď jsem si udělala kečupy z jetých rajčat ve výprodeji.“

Různých rad, jak ušetřit za energie, se dá nyní najít po sociálních sítích nebo na internetu nepočítaně. Jde o téma, které lidi enormně zajímá.

Je to částečně zábavné čtení, částečně smutné. Nápady jsou inspirativní, jindy doslova bizarní. Ale jak je vidět, Češi umějí přemýšlet kreativně. Na energetickou krizi už se chystají. Mezitím premiér Fiala přemýšlí, jestli vymění ministra průmyslu Síkelu, který drakonický růst cen energií nezvládl uřídit. Čehož už si všimli nejen spotřebitelé, ale i jeho kolegové ve vládě.

