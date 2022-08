Petr Dufek: Tlak na růst výrobních a posléze spotřebitelských cen hned tak nepoleví

Inflace v eurozóně poprvé překonala hranici devíti procent, když podle Eurostatu v srpnu dosáhla 9,1 procenta. Za aktuální inflační vlnou jsou jednoznačně drahé energie, píše ve svém komentáři )hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Tahounem inflace v eurozóně jsou ceny energií, které se některé země v podstatě už začátku roku snažily administrativně krotit a tím i nepřímo udržet inflaci na uzdě. Příkladem budiž Francie, kde se inflace drží pod sedmi procenty, nebo Slovensko s inflaci těsně nad třinácti procenty.

Rekordmany v inflačním klání jsou i nadále pobaltské země, kde se inflace nachází nad dvaceti procenty – v Estonsku už pokořila 25 procent, v Litvě 21 procent a v Lotyšsku se této hranici blíží.

Česká harmonizovaná inflace dosáhla podle statistického úřadu v červenci už 17,3 procenta (srpnová data zatím nejsou k dispozici). Dlužno ovšem dodat, že ČR zatím žádné opatření, které by srazilo ceny energií nepodnikla. Dočasně pouze snížila spotřební daně u pohonných hmot.

Problém drahých energií se ovšem i v eurozóně přelévá přes vstupní náklady i do dalších cen zboží a služeb a do inflace se tak vrací třeba skrz zvýšené vedlejší náklady na bydlení nebo dražší potraviny. Vzhledem k tomu, že i přes určité zklidnění ceny elektřiny na příští rok zůstávají stále velmi vysoko (nad 600 eur za megawatthodinu, což je mimochodem více než trojnásobek průměru za první pololetí) je pravděpodobné, že tlak na růst výrobních a posléze spotřebitelských cen hned tak nepoleví.

Na historickém maximu je dokonce i jádrová inflace, která dosáhla 4,3 procenta, takže ECB by měla mít před zářijovým zasedáním dost argumentů k rázné akci. Otázkou je, zda bude mít i dost odvahy a zvýší sazby o 75 bazických bodů. Jak to dopadne uvidíme už 8. září.