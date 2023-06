Švýcaři přitvrdili. Kvůli „hrozivé” dvouprocentní inflaci zvedli sazby na 15leté maximum

Měnový výbor švýcarské centrální banky (SNB) zvýšil základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 1,75 procenta. To je nejvyšší úroveň od října 2008. SNB se zvyšováním nákladů na úvěry snaží zpomalit vysokou inflaci, která přitom v květnu dosáhla 2,2 procenta a byla nejnižší v Evropě.

Rozhodnutí je v souladu s očekáváním analytiků dotazovaných agenturou Reuters. Dnešní zvýšení bylo již páté za sebou od loňského roku, kdy SNB zahájila cyklus zvyšování úrokových sazeb.

Centrální banka v prohlášení uvedla, že dále zpřísňuje svoji měnovou politiku kvůli zmírnění inflačních tlaků. Inflace ve Švýcarsku přitom v květnu činila 2,2 procenta. "Nelze vyloučit, že k zajištění cenové stability ve střednědobém horizontu bude nutné další zvýšení úrokové sazby SNB," uvádí se v prohlášení. SNB rovněž uvedla, že zůstává připravena intervenovat na měnových trzích, aby udržela cenovou stabilitu. Tu definuje jako míru inflace v rozmezí nula až dvě procenta.

Inflace je nízká, ale stále nad plánem

V posledních 12 měsících se SNB přeorientovala z boje proti vysoké hodnotě švýcarského franku na boj proti růstu spotřebitelských cen. SNB prodávala zahraniční měny, aby podpořila kurs švýcarského franku, jehož posílení zlevnilo dovoz.

Podle mezinárodních standardů je švýcarská inflace inflace nízká, avšak od loňského února zůstává nad cílem SNB udržet ji v rozmezí nula až dvě procenta. Očekává se, že v letošním roce dále přispěje k cenovým tlakům zvyšování nájemného. Například v eurozóně se v květnu inflace snížila na 6,1 procenta z dubnových sedmi procent. V USA klesla na čtyři procenta z dubnových 4,9 procenta.

Sazby i zvyšují i další centrální banky, narozdíl od ČNB

Ke zvýšení přistoupily tento měsíc i další významné centrální banky. Evropská centrální banka (ECB) v polovině měsíce zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. O zvýšení úroků rozhodla poosmé za sebou a naznačila možnost dalšího zpřísnění měnové politiky, kterým se snaží vrátit inflaci ke stanovenému dvouprocentnímu cíli.

Sazbu překvapivě zvedla i kanadská centrální banka, a to o čtvrt procentního bodu na 4,75 procenta. Sazba je tak nejvýše za 22 let. Australská centrální banka (RBA) rovněž nečekaně zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 4,10 procenta, což je nejvyšší úroveň za 11 let. Rozhodnutí zdůvodnila tím, že inflace je stále příliš vysoká.

Podobný postup zvolila i centrální banka v Norsku. Ta ve snaze omezit inflaci zvedla svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 3,75 procenta, což je 15leté maximum. Zvýšení bylo vyšší, než očekávala většina ekonomů dotazovaných agenturou Reuters. Centrální banka v prohlášení uvedla, že v srpnu patrně úroky znovu zvýší.

Naopak ČNB nechala sazby na ročním maximu sedm procent, což je nejvíce od roku 1999. Podobně zareagoval americký Fed, který minulý nechal podle očekávání základní úrokovou sazbu beze změny v rozmezí 5,00 až 5,25 procenta. Přerušil tak sérii deseti zvýšení úrokových sazeb za sebou. Ve výhledu ale Fed rovněž naznačil, že do konce letošního roku se úroky pravděpodobně zvýší ještě o půl procentního bodu.

