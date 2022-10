Zastropování cen energií je úplně špatně, říká exšéf Pražské plynárenské v podcastu

Byly jiné cesty, které vláda mohla zvolit k řešení energetické drahoty, a byly by efektivnější a levnější pro stát, říká bývalý šéf Pražské plynárenské, energetický odborník a zakladatel odborné skupiny Energie není luxusní zboží Pavel Janeček. Uvedl to v podcastu Nekorektní dvojka Marcely Fialkové.

Zastropování cen tak, jak ho zvolila vláda, je úplně blbě, říká energetický odborník Pavel Janeček v nových dílech podcastu Nekorektní dvojka. Podle něj mělo přijít dřív, už loni v prosinci, kdy po něm volala část energetiků. „Spolu s dalšími odborníky jsme to chápali jako dočasné opatření, abychom získali čas a vyřešili příčinu toho enormního růstu cen energií, který byl zřejmý dávno před zahájením války na Ukrajině,” říká.

Proč ceny energií rostou? „No protože mohou. Tady není žádný limit. Ceny mohou růst do nekonečna. A to hlavně v Česku, protože to jako jediné nemělo žádný dlouhodobý kontrakt na dodávky zemního plynu. A jak víme, tak cena plynu determinuje ceny elektrické energie,” říká. To souvisí s tím, že Německo definovalo svou energetiku jako přechod k nízkoemisním zdrojům na bázi obnovitelných zdrojů, jejichž bilanci zálohovali levným ruským plynem.

„Což je důvod, proč plyn dávno před konfliktem na Ukrajině narostl do enormní výše. A tehdy logicky bylo cestou zastropování cen, oddělení cenotvorby elektřiny od plynu. To samozřejmě nemohlo být průchozí v celé Evropě, protože pokud Německo vyrábí 20 procent energie z plynu, tak náklady pro ně by byly enormní. Pak bylo řešením zastropovat ceny v Česku,” vysvětluje, proč se strop měl udělat dříve. „Tehdy se dala zastropovat cena na 3 korunách a nikoli na 6, a to ještě pro celý průmysl, nejen pro domácnosti. V té době na to čas byl,” říká.

Bude to drahé

Kolik to celé bude stát? „Bude záležet na tom, jak vysoká bude cena a jak moc bude stát chtít kompenzovat ten rozdíl. My jsme to počítali a vyšlo nám, že to může být 250 až 300 miliard, a to je násobek toho, co vláda anoncovala,” říká.

„Stát negeneruje žádné peníze, stát jen přerozděluje. Pokud zastropoval na nějaké úrovni a cena na trhu je vyšší, tak ten rozdíl zaplatí stát z vašich daní,” říká Janeček a dodává, že strop měl být na úrovni výrobců energií - vláda jen podlehla jejich tlaku.

A jak by se tedy dala nyní situace řešit? „Stát, pokud bude mít dobrou vůli, může zřídit státního obchodníka. Je to možná cesta. Byla tu také nabídka od pana Tykače, který nabízel 3 TWh, to je obrovské množství energie,” říká energetik. Řešením by také bylo alespoň dočasné odstoupení od systému emisních povolenek.

