Statistici potvrdili recesi za čtvrté čtvrtletí, HDP za celý rok stouplo více, než očekávali

Česká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 mezičtvrtletně klesla o 0,4 procenta a meziročně stoupla o 0,3 procenta. HDP za celý rok stouplo o 2,5 procenta. Zpřesněné údaje za daná období dnes zveřejnil Český statistický úřad.

„Do sektorových účtů za 4. čtvrtletí 2022 byly zapracovány i nové údaje za sektor vládních institucí, což vedlo ke zpřesnění odhadu temp růstu hrubého domácího produktu (HDP),“ uvedli statistici.

Podle jeho posledních údajů z počátku března hrubý domácí produkt (HDP) v posledním čtvrtletí loňského roku meziročně vzrostl o 0,2 procenta, naopak proti předchozímu kvartálu klesl o 0,4 procenta. Byl to druhý mezičtvrtletní pokles v řadě, česká ekonomika se tak dostala do technické recese.

„Vypadalo to zpočátku nadějně, ale přesto se české hospodářství se ani v loňském roce nevrátilo na výchozí předcovidovou úroveň konce roku 2019 (díváme-li se na vývoj v jednotlivých kvartálech). Důvodem byl masívní pokles spotřeby, která byly v závěru roku už o osm procent nižší než na konci roku 2019,“ uvedl hlavení ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Nefinančním podnikům stoupla ziskovost

I když výkon ekonomiky ve druhé půlce roku poznamenala recese, nefinančním podnikům se podle něj dařilo zvyšovat svoji ziskovost. „Podíl zisku na vytvořené přidané hodnotě se tehdy vyšplhal na 46,9 procent, mimo jiné i díky řízení mzdových nákladů, jejichž podíl na HDP v celé ekonomice loni poklesl na nejnižší úroveň za posledních pět let,“ podotkl.

Za pozitivní lze navzdory recesi hodnotit vývoj investic, které byly tentokrát motivované především snahou o dosahování energetických úspor, nahrazovaní lidské práce i penězi z veřejných rozpočtů. „Pokles naproti tomu v ekonomice zaznamenaly investice do bydlení, a to už druhým rokem po sobě,“ dodal Dufek.

Za celý rok česká ekonomika podle předchozího odhadu ČSÚ meziročně stoupla o 2,4 procenta. Tento růst podle statistiků ovlivnily výdaje na tvorbu hrubého kapitálu a zahraniční poptávka. Podle zpřesněného údaje HDP stouplo o 2,5 procenta.

Hlavní brzdou zůstává inflace

HDP loni v meziročním srovnání rostl v každém čtvrtletí, postupně ale růst zpomaloval. V prvním čtvrtletí to bylo o 4,7 procenta, ve druhém o 3,5 procenta, ve třetím o 1,5 procenta a v posledním o 0,2 procenta. Negativně se na tom podepsaly klesající výdaje na konečnou spotřebu domácností.

„Hlavní brzdou ekonomiky zůstává inflace, která jí bude negativně ovlivňovat i v prvním pololetí letošního roku. Ekonomika by se nicméně mohla odrazit ode dna už na přelomu druhého a třetího kvartálu, avšak celoročním výsledkem bude nejspíš ´jen´ kladná nula,“ míní Dufek.

