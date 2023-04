Bankovní krize bude mít dlouhodobé dopady. Malé a střední firmy přicházejí o peníze

Březnový otřes v bankovním sektoru sice položil jen pár regionálních bank v USA a Credit Suisse. Dlouhodobý dopad to však bude mít na celou ekonomiku. Banky totiž přestávají být ochotné poskytovat úvěry, což pocítí zejména malé a střední podniky a také začínající firmy, uvedli odborníci na Investiční snídani nazvané Alternativní financování aneb Jak přečkat zamrzlý trh. Pořádala ji investiční společnost EMUN, byznysový portál newstream.cz byl mediálním partnerem akce.

Stačilo pouhých pár dní mezi 8. a 17. březnem letošního roku, aby se výrazně proměnila situace na finančních trzích. Do té doby totiž trhy prožívaly velmi dobrý start roku, většina populárních aktiv byla v plusu. „Potvrdilo se staré rčení, že aktiva, která jeden rok padají, další rok rostou,“ vysvětlil partner investiční společnosti EMUN Leoš Jirman. „Nejvíce tak rostl bitcoin, který naopak vloni odepsal dvě třetiny hodnoty. Dařilo se evropským akciím, také pražské burze, kterou nahoru táhl zejména ČEZ,“ dodal Jirman.

Podle něj se však klíčovým okamžikem dosavadního roku stala krátká bankovní krize, která zasáhla zejména americký finanční sektor a definitivně smetla také švýcarskou Credit Suisse.

„Viděli jsme, že se banky dostaly pod tlak. Sice to zvládly, ale jejich vůle investovat do rizikovějších nástrojů, značně klesla,“ dodal Jirman.

Banky nepůjčují

A stresovou náladu na trhu potvrdil také Ľuboš Mokráš z PPF Banky. „Při těch několika dnech jsme viděli značný odliv kapitálu právě z malých bank. Ale důležitější bylo, že zdaleka ne všechny peníze se přelily do bank velkých. Významná část prostředků směřovala do investičních společností, které v tuto chvíli nabízejí vyšší výnosy než banky a jejich tradiční nástroje,“ připomněl Mokráš.

To podle něj výrazně omezilo likviditu v celém bankovním sektoru. A to zase povede ještě k dalšímu utužení investičního apetitu mezi bankami.

Podle odborníků se v podobných dobách neochota bank poskytovat úvěry projeví zejména u malých a středních podniků, které tím budou zasaženy nejdříve.

A ukazuje se, že právě tyto společnosti budou nyní hledat nové finanční partnery.

Hodnota firem klesá

Tím se otevírá prostor pro alternativní hráče na poli financování, mezi něž patří například venture kapitalové fondy, private equity fondy nebo private credit fondy.

„Zájem malých začínajících firem o financování je nyní velký. A oproti roku 2019 jsou i foundeři o poznání realističtější v očekáváních nacenění jejich firem,“ prozradil Jaroslav Trojan z fondu Nation 1, který se zaměřuje na startupy.

Ale projevuje se to také na trhu s firmami, tedy na fúzích a akvizicích. Josef Sklenář z KPMG potvrdil, že i trh M&A se oproti loňsku proměnil. „Vyrovnal se. Není to trh ani prodejců, ani kupců. To ale také prodlužuje celý proces prodeje firem. Nicméně očekáváme, že letošní rok co do počtu transakcí bude podobný jako ten loňský mimořádný rok. Ale vzhledem k tomu, že loni došlo k několika velkým transakcím, letošní celková částka bude asi menší,“ dodal Sklenář.

Podle něj však nelze paušalizovat, že by valuace firem poklesly. „Samozřejmě vidíme poklesy na akciových trzích. Přesto jsou tu sektory, které rostou, třeba zbrojaři, protože tu je stabilní výhled růstu tržeb. Farmacie či potravinářství stagnují, pokles cítíme u dodavatelů pro automotive,“ uzavřel Sklenář.

