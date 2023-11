Češi zlepšili svou finanční gramotnost, ukázal průzkum. I tak se 11 procent z nich rizikově zadlužuje

Vysoce rizikově se v posledním roce při půjčování peněz chovalo 11 procent Čechů, před rokem to bylo deset procent. Vyplývá to z průzkumu mezi tisícovkou respondentů, který představila Česká bankovní asociace a agentura Ipsos. Lidí, kteří se nechovají rizikově, podle výsledků průzkumu zároveň výrazně přibylo. Jejich podíl stoupl ze 33 na 42 procent.

Reklama

Výrazně problematicky se zadlužují zejména lidi ve středním věku s nižším vzděláním. Nejzodpovědněji se chovají mladí do 26 let a senioři s maturitou nebo vyšším vzděláním. Lidé si v minulosti nejčastěji půjčovali na praktické věci, jako jsou automobily a motocykly, rekonstrukce bytů nebo spotřební elektronik. Naopak nikdy by si nejčastěji nepůjčili na zážitky nebo dovolenou. Odmítlo to 72 procent oslovených. Na sportovní vybavení by si nepůjčilo 46 procent respondentů a na běžnou spotřebu 38 procent.

V příštím roce osm procent Čechů zvažuje, že si vezme půjčku. Čtvrtina z nich ji plánuje v rozmezí 100 tisíc až 200 tisíc korun. Nejčastěji chtějí půjčené peníze využít na rekonstrukci bytu, což je nárůst proti loňskému roku. Naopak výrazně ubylo lidí, kteří zvažují úvěr kvůli vybavení bytu, spotřební nebo bílé elektronice. Kvůli obavě z rostoucí inflace si 15 procent Čechů v příštím roce neplánuje půjčit.

Půjčilo si více lidí

Peníze od banky si půjčilo 58 procent dotázaných, což je ve srovnání s loňským rokem o pět procentních bodů víc. Stoupl taky počet lidí, kteří si půjčují od známých a příbuzných. U lidí mezi 18 a 26 lety je to dokonce polovina z nich.

Jak si vydělat bydlením? Některé země za něj zaplatí, Švýcaři nabízí i více než milion Enjoy Nejsou to jen italské vesnice, které bojují s odlivem obyvatel a lákají nové obyvatele na domy za euro. Jsou i jiné země a města, které vám zaplatí, když do nich nastěhujete. Petra Jansová Přečíst článek

Tři čtvrtiny Čechů považují výši své půjčky za bezpečnou, nejčastěji to jsou vysokoškoláci. Naopak větší obavy panují u lidí s nižším vzděláním. Více než dvě třetiny dotázaných pak předpokládají, že bezpečné procento výše měsíční splátky je do pětiny příjmů. Případnou neschopnost splácet by třetina řešila vyjednáváním o odkladu splátek a čtvrtina by si peníze půjčila od příbuzných nebo známých. Peníze na umoření jiné splátky by si zvažovalo půjčit 14 procent Čechů v případě, že by se do nutnosti takové situace dostali.

„Naprostá většina lidí si uvědomuje, že půjčovat si na umoření jiné splátky není příliš zodpovědné chování. Naopak sedmina cítí, že by se do takové situace mohlo někdy dostat. Pozitivní zprávou v tomto kontextu je alespoň to, že by primárně tuto situaci chtěli řešit se svou bankou spíše než s někým, kdo by jejich problémy mohl ještě více prohloubit,“ uvedl Michal Straka z agentury Ipsos.

Nemovitostní fond je pevný pilíř investic, rekordní výnos není účelem, říká Dušan Sýkora, šéf realitních fondů Reico ČS Reality V nemovitostních fondech by měli mít klienti patnáct až dvacet procent veškerých svých investic, říká Dušan Sýkora, ředitel nemovitostních fondů Reico České spořitelny. Účelem investic do nemovitostí podle něj nemusí být primárně rekordní zhodnocení financí, ale naopak ochrana peněz před znehodnocením pomocí konzervativního instrumentu. Dalibor Martínek Přečíst článek

Nejčastějším důvodem půjček, a to v 62 procentech, je nedostatek hotovosti. Následuje neochota čekat a šetřit, což se týká dvaceti procent oslovených, případně nemožnost našetřit dostatek financí, což uvedlo 15 procent lidí.

Objem úvěrů domácností se ke konci září zvýšil o pět miliard na 2,225 bilionu korun. Podíl těch nevýkonných je zhruba 28,9 miliardy korun, tedy 1,2 procenta. Na této úrovni je od loňského června. U hypoték je tento podíl 0,6 procenta. Tato hodnota se nezměnila od května 2022.