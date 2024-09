Co dělat, když splácím hypotéku a bydlím v zaplavené oblasti

„Škody z povodní jsou všude kolem, půjčky a hypotéky se ale platí dál, “ stěžují si majitelé domů ze zaplavených oblastí. Tuzemské banky si však závažnost situace začaly uvědomovat a snaží se nyní lidem a firmám ze zasažených oblastí situaci alespoň částečně ulehčit. Nabízejí odklady či snižování splátek, bezúročné úvěry, finanční pomoc i konzultace se specialisty banky. Kontakty, jak se spojit se svou bankou, když vás zasáhla povodeň a informace, u které banky můžete přispět na povodňové sbírky, najdete na konci článku.

Letošní zářijové povodně zasáhly mnoho rodin a firem a banky v Česku proto postupně jedna za druhou nabízejí klientům z povodňových regionů pomoc ohledně splácení úvěrů i půjček. „Banky jsou připraveny rychle vyřizovat žádosti klientů a individuálně posuzovat vhodná řešení, jak tíživou situaci zmírnit. Jako okamžitou pomoc některé banky nabízejí odklad splátek úvěrů zdarma a další mimořádnou podporu nad rámec standardních produktů připravují,“ avizuje Adam Duffek z České bankovní asociace (ČBA).

Odklad splátek hypoték i úvěrů

Většina bank, které mají úvěrové portfolio, tedy klientům ze zasažených oblastí umožňuje odklady splátek hypoték, úvěrů ze stavebního spoření i půjček, podobně jako tomu bylo v době covidové pandemie. Lidé, kteří tak nyní řeší povodňové škody na svých domech či třeba nemají ani možnost dostat se do práce ze svého zasaženého regionu, přicházejí kvůli tomu o příjmy a hrozí jim, že se dostanou do potíží se splácením úvěrů, mohou mít teď aspoň o starost méně. Mohou v tuto chvíli získat odklad svých splátek od několika týdnů až po půl roku, respektive o jednu až šest měsíčních splátek. Většinou se jedná o odklad celé splátky, tedy úroků i jistiny a banky jej zpracovávají většinou zdarma.

Každý, kdo ale o odkladu uvažuje, by měl vědět, že se mu tím prodlouží celková doba splácení hypotéky a celková splacená částka se o tento odklad zvýší. Úroky, které tak nebude po dobu odkladu platit, uhradí až na konci hypotéky. Další možností pro lidi s hypotékou je pak ještě snížení měsíční splátky. Také tím se sice prodlouží celková délka hypotéky, ale finanční dopad na klienta je o něco nižší, než když si splátku kompletně odloží.

V případě nižších půjček pak banky dávají odklad obvykle na kratší dobu než u hypoték, tedy například na dva měsíce. Uvedené doby odkladu splátek ale nejsou pevně dané a banka odklady ani neposkytuje automaticky.

Bez žádosti odklad či snížení splátky nedostanete

O odložení nebo snížení splátky musí totiž klient banku požádat a ta pak posuzuje jeho úvěry individuálně. „V situaci, kdy klient začne uvažovat o odkladu splátek, měl by hned kontaktovat banku. Protože čím dříve se s námi spojí, tím více máme možností, jak klientům v těchto těžkých časech pomoci,“ upozorňuje mluvčí Komerční banky Šárka Nevoralová.

Žádost o odklad je přitom často možné podat rovnou z internetového bankovnictví či přímo z aplikace banky v mobilu. Pokud si s žádostí neví ale někdo rady, může se obrátit na zástupce banky ideálně přes tlačítko z internetového či mobilního bankovnictví, protože tak bude mít operátor na call centru nebo v chatu rovnou jeho údaje hned k dispozici. Bankovní specialisty je možné kontaktovat i přes zákaznické telefonní linky bank (viz tabulka na konci článku).

Co je třeba pro odklad splňovat

Pro odklad či snížení splátek je pak většinou nutné mít v některé ze zaplavených obcí trvalou nebo korespondenční adresu. Pro doložení tohoto přitom bance v takto krizové době obvykle stačí ale jen čestné prohlášení, že klient není v exekučním řízení na částku nad tisíc korun a také, že není vůči němu vedeno insolvenční řízení.

Výplata z termínovaných a investičních produktů

Banky pak pro klienty připravují i zvýhodněné úvěry. Například Česká spořitelna už teď avizuje bezúročné úvěry po dobu 3 měsíců, a to až do výše 2,5 milionu korun. Pomoc bankovních domů ale nemusí zahrnovat jen úvěry. Třeba Banka Creditas poskytuje klientům z míst, kde řádila povodeň, i další nestandardní službu a to k investicím a nedostupným úsporám. „Klientům prokazatelně zasažených povodní umožňujeme požádat o výplatu finančních prostředků z termínovaných depozitních a investičních produktů a mimo jejich splatnost bez sankcí,“ upřesňuje mluvčí banky Lucie Brunclíková.

Pomoc zaměstnancům, regionům i sbírková konta

Speciální pomoc mají banky i pro své vlastní zaměstnance, kteří se kvůli povodním ocitli v nesnázích. Současně banky také začínají postupně avizovat i finanční pomoc v zaplavených regionech v desítkách milionů korun a na webech či ve svém bankovnictví mají přímé odkazy na povodňové sbírky.

Banky, u kterých můžete darovat peníze na obnovu škod z povodní, přímo z internetového či mobilního bankovnictví:

Česká spořitelna

ČSOB

Moneta Money Bank

Partners Banka – sbírku nyní připravuje

Jak kontaktovat banku, když nemůžete kvůli povodním splácet hypotéku nebo půjčku:

BANKA KONTAKT DALŠÍ INFORMACE Air Bank Telefonní linka: +420 515 202 202 virtuální asistentka Aneta nonstop, specialisté k dispozici 8 – 20h Hypotéky - lze požádat o odklad či snížení splátek Půjčky – splátkové prázdniny na 2 měsíce - lze přes aplikaci nebo internetbanking Banka Creditas Nonstop bezplatná linka: 800 888 009 Odklad úvěru je možné prodiskutovat přes klientskou linku, email hypopodpora@creditas.cz , či na pobočce. Česká spořitelna Přímá komunikace (telefon, chat) přes tlačítko v Internetbankingu a Smartbankingu George. Možnost odkladu splátek (bez negativního zápisu do registru dlužníků, který jinak odklad splátek standardně doprovází) Bezúročné úvěry po dobu 3 měsíců až do výše 2,5 milionu Kč. ČSOB Přes aplikaci ČSOB Smart nebo internetové bankovnictví Nejjednodušší cesta, jak o odklad splátek požádat, je v Hypoteční zóně, do které vstoupíte z aplikace ČSOB Smart nebo přes Internetové bankovnictví Odklad hypotéky je možný na 1 až 6 měsíců. Komerční banka Infolinka KB: +420 955 542 620 Email: snizitsplatku@kb.cz. Infolinka Modré pyramidy: 955 523 760. Klientům KB stačí vyplnit online žádost. Následně se KB klientovi ozve. Klienti Modré pyramidy: stačí vyplnit on-line formulář. Moneta Money Bank klienti mohou využít web formulář nebo Infolinku: 224 443 636 (v pracovní dny 8:00 - 20:00, v sobotu od 8:00 do 16:30) Odklad sjednává banka bez poplatku. Raiffeisenbank Klientská linka: 412 440 000 Odklad hypotéky a půjčky na žádost. UniCreditBank Klientská linka: 221 210 031 Na základě individuálních požadavků poskytneme odklad či snížení splátek, klienti mohou řešit přes bankéře či firemního poradce. Zdroj: Banky