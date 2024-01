Češi i loni zůstali vzornými dlužníky

Češi jsou vzorní dlužníci, problematických úvěrů hlásí banky jen minimální podíl. A to se nezměnilo ani v roce 2023, kdy na Čechy dolehla vysoká inflace. Ukazují to čerstvá data České bankovní asociace (ČBA).

Podíl problematických bankovních úvěrů, tedy těch po splatnosti, na celkovém objemu bankovních úvěrů se koncem roku 2023 stále držel blízko minim, když klesl o 0,28 procentního bodu na 1,67 procenta.

U podniků v roce 2023 se loni tento podíl snížil o 0,76 procentního bodu na 2,64 procenta, u domácností nepatrně stoupl o 0,03 bodu na 1,27 procenta. Z toho u hypoték stoupl o 0,04 bodu na 0,61 procenta a u spotřebitelských úvěrů zůstal na 3,91 procenta. Ještě v roce 2011 převyšoval jejich podíl u podniků osm procent, u spotřebitelských úvěrů 11 procent a u hypoték tři procenta, uvedla ČBA.

„Napříč ekonomikou se samozřejmě podíly úvěrů po splatnosti liší. U živnostníků se pohybují mírně pod pětiprocentní hranicí, na podobné úrovni se nachází ve stavebnictví, mírně pod šesti procenty jsou v ubytování a stravování,“ řekl analytik asociace Jakub Seidler.

Úrokové sazby u spotřebitelských úvěrů se nyní podle něj drží mírně pod desetiprocentní hranicí, u hypotečních kosmeticky klesají a jsou mírně pod šesti procenty. V případě korunových úvěrů podniků se úroková sazba snížila na 8,18 procenta a dostala se na nejnižší hodnotu od poloviny roku 2022. V případě eurových úvěrů se naopak zvýšila na 6,13 procenta, což je dosavadní nejvyšší úroveň, upozornil Seidler.

„Kvalita našeho úvěrového portfolia zůstává skvělá. České domácnosti a firmy loni zůstaly spolehlivými plátci svých závazků. Podíl nevýkonných úvěrů na celém portfoliu byl ke konci prosince minimální,“ řekla ČTK mluvčí ČSOB Michaela Průchová. Podobně se vyjádřili i zástupci Komerční banky a České spořitelny.

