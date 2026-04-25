Slovensko si pohoršilo v ratingu pro investory. Česko je na tom líp
Mezinárodní ratingová agentura S&P oznámila, že snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Slovenska o jeden stupeň na úroveň A. Poukázala na slabý růst tamní ekonomiky a pomalejší než předpokládané ozdravení veřejných financí země. Slovenské ministerstvo financí v reakci uvedlo, že krok S&P byl očekávaný, neboť dosavadní rating Slovenska u S&P byl podle něj vyšší než u jiných agentur.
Výhled ratingu pak S&P změnila na stabilní z negativního, což znamená, že ho v nejbližší době nehodlá měnit. Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Česko má od S&P vyšší rating než Slovensko, a to na úrovni AA-.
S&P ve své zprávě odhadla, že růst slovenské ekonomiky země letos zpomalí na půl procenta z tempa 0,8 procenta loni. Očekává také pomalejší ozdravování veřejných financí, a to kvůli blížícím se parlamentním volbám a kvůli výdajům na obranu a sociálním transferům.
Česko má dnes poprvé v historii lepší rating než Belgie, dle agentury Moody’s. Ta totiž včera večer Belgii zhoršila hodnocení bonity dluhu, resp. udržitelnosti veřejných financí, ze známky Aa3, kterou má i Česko, na A1. Už 14 zemí eurozóny má u Moody’s horší rating než ČR, jenom pět jej má lepší. Je to další újma pro euro a eurozónu. Belgie má v příštích pěti letech každoročně hospodařit se schodkem přes 5 procent HDP, během pěti let její veřejné zadlužení dosáhne výrazných 122 procent HDP, plyne dále z aktuální prognózy Mezinárodního měnového fondu.
Belgie má poprvé v historii u agentury Moody's horší rating než Česko
Pro letošek agentura odhaduje deficit veřejných financí Slovenska v přepočtu na 4,7 procenta výkonu ekonomiky. To by i po třech kolech konsolidačních opatření současného kabinetu premiéra Roberta Fica znamenalo horší výsledek oproti loňsku i ve srovnání s rozpočtovým výhledem vlády, který pro letošek předpokládá schodek 4,1 procenta hrubého domácího produktu.
„Rating od agentury S&P byl dlouhodobě o dva stupně vyšší než hodnocení od ostatních agentur. Tento krok jsme kvůli situaci v Evropě a ve světě už déle očekávali a dlouhodobě ho zohledňovali také investoři, rozhodnutí nemá tedy žádný vliv na úvěrový kredit Slovenské republiky,“ uvedl v reakci ministr financí Ladislav Kamenický.
Podle slovenského expremiéra a europoslance za PS Ľudovíta Ódora snížení ratingu Slovenska v praxi znamená vyšší splátky státního dluhu, méně peněz v rozpočtu a méně investorů. Uvedl, že případná úspěšná konsolidace veřejných financí by naopak měla vést ke zlepšení ratingu země. Kamenický by podle něj měl odstoupit z funkce ministra.
Ratingová agentura Moody’s zlepšila rating energetické společnosti ČEZ. Rating bonity dluhu společnosti zvýšila ze známky Baa1 na A3. Agentura rating zlepšuje, neboť pozitivně reviduje své hodnocení pravděpodobnosti možné mimořádné vládní podpory, jíž by se energetické společnosti mohlo potenciálně dostat. Jinými slovy, příznivě hodnotí fakt, že se podle ní upevňuje vztah mezi ČEZ a českým státem. ČEZ tak nyní nově dosahuje jen o tři stupně nižšího ratingu než Česko jako celek, které má u Moody’s známku Aa3.
Moody's po více než deseti letech mění rating společnosti ČEZ, zlepšuje jej a vrací na úroveň A3
