newstream.cz Money

Slovensko si pohoršilo v ratingu pro investory. Česko je na tom líp

Mezinárodní ratingová agentura S&P oznámila, že snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Slovenska o jeden stupeň na úroveň A. Poukázala na slabý růst tamní ekonomiky a pomalejší než předpokládané ozdravení veřejných financí země. Slovenské ministerstvo financí v reakci uvedlo, že krok S&P byl očekávaný, neboť dosavadní rating Slovenska u S&P byl podle něj vyšší než u jiných agentur.

Výhled ratingu pak S&P změnila na stabilní z negativního, což znamená, že ho v nejbližší době nehodlá měnit. Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Česko má od S&P vyšší rating než Slovensko, a to na úrovni AA-.

S&P ve své zprávě odhadla, že růst slovenské ekonomiky země letos zpomalí na půl procenta z tempa 0,8 procenta loni. Očekává také pomalejší ozdravování veřejných financí, a to kvůli blížícím se parlamentním volbám a kvůli výdajům na obranu a sociálním transferům.

Belgie má poprvé v historii u agentury Moody's horší rating než Česko

Česko má dnes poprvé v historii lepší rating než Belgie, dle agentury Moody’s. Ta totiž včera večer Belgii zhoršila hodnocení bonity dluhu, resp. udržitelnosti veřejných financí, ze známky Aa3, kterou má i Česko, na A1. Už 14 zemí eurozóny má u Moody’s horší rating než ČR, jenom pět jej má lepší. Je to další újma pro euro a eurozónu. Belgie má v příštích pěti letech každoročně hospodařit se schodkem přes 5 procent HDP, během pěti let její veřejné zadlužení dosáhne výrazných 122 procent HDP, plyne dále z aktuální prognózy Mezinárodního měnového fondu.

Pro letošek agentura odhaduje deficit veřejných financí Slovenska v přepočtu na 4,7 procenta výkonu ekonomiky. To by i po třech kolech konsolidačních opatření současného kabinetu premiéra Roberta Fica znamenalo horší výsledek oproti loňsku i ve srovnání s rozpočtovým výhledem vlády, který pro letošek předpokládá schodek 4,1 procenta hrubého domácího produktu.

„Rating od agentury S&P byl dlouhodobě o dva stupně vyšší než hodnocení od ostatních agentur. Tento krok jsme kvůli situaci v Evropě a ve světě už déle očekávali a dlouhodobě ho zohledňovali také investoři, rozhodnutí nemá tedy žádný vliv na úvěrový kredit Slovenské republiky,“ uvedl v reakci ministr financí Ladislav Kamenický.

Podle slovenského expremiéra a europoslance za PS Ľudovíta Ódora snížení ratingu Slovenska v praxi znamená vyšší splátky státního dluhu, méně peněz v rozpočtu a méně investorů. Uvedl, že případná úspěšná konsolidace veřejných financí by naopak měla vést ke zlepšení ratingu země. Kamenický by podle něj měl odstoupit z funkce ministra.

Moody's po více než deseti letech mění rating společnosti ČEZ, zlepšuje jej a vrací na úroveň A3

Ratingová agentura Moody’s zlepšila rating energetické společnosti ČEZ. Rating bonity dluhu společnosti zvýšila ze známky Baa1 na A3. Agentura rating zlepšuje, neboť pozitivně reviduje své hodnocení pravděpodobnosti možné mimořádné vládní podpory, jíž by se energetické společnosti mohlo potenciálně dostat. Jinými slovy, příznivě hodnotí fakt, že se podle ní upevňuje vztah mezi ČEZ a českým státem. ČEZ tak nyní nově dosahuje jen o tři stupně nižšího ratingu než Česko jako celek, které má u Moody’s známku Aa3.

Slovensku zhoršili rating kvůli stále vysokým deficitům. Oproti Česku má nejhorší celkový rating od roku 2002

Agentura Fitch potvrdila Slovensku rating, varuje však před sílícími ekonomickými limity

Slováci mají velký problém. Vlivná agentura nevěří v jeho ekonomickou budoucnost

Čína uvalila exportní sankce na Excalibur, Omnipol a VZLU. Peking krok spojuje s Tchaj-wanem

Čína zařadila sedm evropských subjektů včetně tří českých na svůj exportní sankční seznam. Firmy jako Excalibur Army, Omnipol či VZLU Aerospace nově nesmějí od čínských exportérů získávat zboží dvojího užití. Peking krok zdůvodňuje vazbami sankcionovaných subjektů na obranný sektor a spoluprací s Tchaj-wanem.

Peking zařadil na exportní sankční seznam sedm subjektů z Evropské unie, mezi nimi i české zbrojařské společnosti Excalibur Army a Omnipol, českou pobočku americké společnosti SpaceKnow a národní centrum pro letectví a vesmír VZLU Aerospace. Oznámilo to čínské ministerstvo obchodu.

Zařazení na seznam znamená, že čínské firmy nesmějí těmto subjektům dodávat zboží dvojího užití, tedy produkty využitelné pro civilní i vojenské účely.

Peking odkazuje na vazby na Tchaj-wan

Čínské ministerstvo uvedlo, že opatření míří na evropské společnosti působící v obranném a zbrojním průmyslu, a to zejména kvůli prodeji zbraní nebo „tajným dohodám“ s Tchaj-wanem.

Michal Nosek: Velmi pružný metr. Babiš vysvětlí poslancům, kdo smí do vládního letadla

Spor kolem cesty Miloše Vystrčila na Tchaj-wan odhalil víc než rozdílné názory na zahraniční politiku. Ukázal, že pravidla pro využívání vládních letadel jsou natolik elastická, že se dokážou přizpůsobit každé aktuální politické potřebě. A právě to je problém.

Čína demokraticky spravovaný ostrov považuje za svou vzbouřeneckou provincii a dlouhodobě kritizuje jakékoli aktivity, které podle ní posilují tchajwanskou obranu nebo mezinárodní postavení ostrova.

Sankce dopadly i na firmy z Belgie a Německa

Vedle českých subjektů se omezení vztahují také na belgickou FN Browning Group a její dceřinou společnost Fabrique Nationale Herstal, výrobce ručních palných zbraní, a na německou Hensoldt AG, která se specializuje na radarové a letecké technologie.

Sankcionovaným společnostem je nově zakázáno nejen získávat zboží dvojího užití od čínských exportérů, ale i nakupovat další zboží čínského původu, pokud podléhá režimu omezení.

Čína tvrdí, že obchod s EU krok neohrozí

Čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že o opatření předem informovalo Evropskou unii prostřednictvím dialogu o kontrole vývozu. Podle Pekingu krok nemá narušit běžné obchodní vztahy mezi Čínou a EU a cílí výhradně na vybrané subjekty z obranného sektoru.

Vlastislav Bříza: Čína dohání v kvalitě západ raketovou rychlostí

Rekordní deal na spadnutí. Akcionáři Warner Bros. souhlasí s prodejem studia za 111 miliard dolarů

Hotovo. Akcionáři Warner Bros. odsouhlasili nabídku Davida Ellisona na odkup studia za rekordní sumu 111 miliard dolarů. A to navzdory silnému odporu ze strany filmových profesionálů i nejistotě, zda spojení posvětí americké anti-trustové úřady.

V Hollywoodu se schyluje k největšímu dealu historie. Akcionáři Warner Bros. schválili prodej studia konkurenčnímu studiu Paramount Skyscraper, za kterým stojí miliardář David Ellison. Tím vznikne jeden z největších zábavních společností světa. Ale Hollywood se tím opět zmenší o jedno velké studio, stejně jako se stak stalo v roce 2019, kdy Walt Disney pohltil konkurenční 20th Century Fox. I proto bude případná akvizice předmětem řízení antimonopolních úřadů a řada vlivných politiků a také profesionálů působících v americkém filmovém průmyslu proti spojení dvou studií bojuje.

Paramount akcionáře Warner Bros. přesvědčili jednak nejvyšší nabídkou na trhu, každý investor tak dostane 31 dolarů za akcii. Celkově tak transakce vyjde na 111 miliard dolarů, historicky nejvyšší částku zaplacenou v zábavním průmyslu. Navíc akcionáře čeká prémie 25 centů na akcii za každé čtvrtletí prodlení, pokud deal nebude uzavřen do 30. září letošního roku.

A to se klidně může stát. Proti spojení dvou velkých studií totiž brojí vlivní politici, povětšinou z demokratické strany včetně vlivné senátorky Elizabeth Warrenové. Naopak David Ellison, jako syn zakladatele a CEO Oraclu Larryho Ellisona, má podporu republikánů. I díky ní se tak právě jeho nabídka stala vítěznou, ačkoli původně se vedení Warner Bros. domluvilo na prodeji s Netflixem.

Kritici spojení dvou velkých studií upozorňují na to, že spojení povede k nižší konkurenci na trhu a v důsledku toho k vyšším cenám, zejména na poli streamingu. Kontroverzní je také způsob financování, protože Ellison získal peníze mimo jiné od správců velkých fondů Saúdské Arábie, Kataru či Abú Dhabí.

Hlasování akcionářů pak dopadlo špatně pro stávajícího CEO Warner Bros. Davida Zaslava. Ten se do vedení společnosti dostal před čtyřmi lety, kdy se WB spojilo s Discovery. Ačkoli se mu nepodařilo dosáhnout řady cílů ani finanční stability, což vedlo k loňskému rozhodnutí o prodeji studia, měl by si odnést poměrně výraznou finanční prémii. Podle Bloombergu i magazínu Variety se jeho bonus za prodej měl vyšplhat k částce přesahující 500 milionů dolarů, což by představovalo jeden z nejhodnotnějších finančních padáků všech dob.

Akcionáři ale s výplatou takového bonusu nesouhlasili.

Akcie Netflixu rostou, Disney i Warneři padají. Jak dneska sázet na Hollywood?

Hollywood prochází stresovým obdobím. Velká studia ztratila recept na úspěch, roste jim konkurence zejména u nejmladšího publika a umělé inteligence může způsobit další propad. Přesto akcionářům mohou nabídnout i zajímavé příležitosti.

