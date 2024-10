Dalibor Martínek: Drzost doktorů nezná mezí. Chtějí stále víc peněz

Už je to tady zase. Doktoři hrozí stávkou. Vyhrožují, že koncem října přestanou na dva dny ordinovat. Nemocní Češi zůstanou na pospas svému osudu, protože doktoři chtějí víc peněz.

Doktoři jsou elitou národa. Nejen z finančního hlediska (podle statistického úřadu berou kolem sta tisíce korun měsíčně v průměru), ale i z prestiže svého povolání. Zachraňují životy. Ale otázka zní, rozumí ekonomice? Evidentně ne. Spíš vlastní peněžence.

Možná si to děláme sami. Lékaři mají v genech, že jsou potřební. Doktory máme rádi, protože nám prodlužují život. Látají záplaty na naše hříchy v životním stylu.

Ale, na druhé straně, jsou za svou práci už nyní bohatě placeni. Z peněz nás všech. Tak kde berou tu drzost žádat stále víc?

Všeobecná zdravotní pojišťovna za poslední rok rozděluje doktorům 530 miliard korun. Bez větší kontroly tak utrácí peníze daňových poplatníků, pacientů, a to za kdejaký i zcela zbytečný zákrok. To ovšem doktorům nevadí, peníze jim prostě tečou. Pořád, rok co rok.

Ale před třemi lety se stalo něco výjimečného. Vznikla inflace. Což je pro doktory asi nepochopitelná věc. Jako by doktoři nežili v české společnosti. Kde inflace postihla úplně všechny. Dva roky tady byla inflace nad deseti procenty ročně. Dotkla se úplně každého, sežrala peníze všem. Ale doktoři, z nějakého záhadného důvodu, pojali názor, že se jich inflace nemá dotýkat, že jim má být vynahrazena. Z peněz daňových poplatníků. Žádají kompenzaci. V České národní bance by si z tohoto přístupu patrně ťukali na hlavu.

Pro člověka ze soukromého sektoru, který kdyby chtěl v těžké době přidat, a jeho šéf by ho poslal k šípku, je chování lékařů na jednu stranu pochopitelné. Prostě chtějí své peníze. Jako by chtěl každý. Ale chovají se jako prosťáčci, kterým někdo vyfouknul balónek. Vysvětlil někdo lékařům, že systém funguje tak, že na jejich nadprůměrné platy musí vydělat lidé ze soukromého sektoru? Že je neplatí stát, ani ministr. Zdá se, že lékaři tyto nuance nechápou. Jinak by tak brutálně a hloupě netlačili na zvýšení svých platů.

Ministr zdravotnictví Válek se teď v potu tváře snaží vysvětlit lékařské obci, ale i veřejnosti, že peníze nerostou na stromech. Se zásekem státního rozpočtu ve výši 250 miliard korun se těžko hledá manévrovací prostor pro idealistické představy lékařů o jejich budoucích platech. Je nepochopitelné, že tito opraváři lidských těl nejsou schopni nahlédnout tyto okolnosti. Místo toho hrozí stávkou.

