Česko utrpí šok z elektromobility. O práci přijde až 75 tisíc lidí, spočítal MMF

Přechod na elektromobilitu může v českém automobilovém průmyslu připravit o práci 75 tisíc lidí, varuje Mezinárodní měnový fond ve své nové studii.

Přechod na elektromobilitu, který nyní probíhá v EU, zvláště ohrožuje ekonomiky střední a východní Evropy, včetně Česka. Kromě něj také třeba Slovensko či Maďarsko. S přechodem na elektromobilitu totiž souvisí nyní stále akutnější hrozba výraznějšího nárůstu podílu čínských elektrovozů na trhu EU. Pokud by k takovému nárůstu došlo, v Česku v příštích pěti letech přijde v autoprůmyslu o práci přibližně 75 tisc lidí, plyne z nové studie Mezinárodního měnového fondu.

Ztráta tržního podílu evropských výrobců na automobilovém trhu EU by totiž mohla znamenat trvalý pokles poptávky po vozech, na jejichž výrobě jsou nyní poměrně vysoce závislé právě zmíněné ekonomiky střední a východní Evropy.

Černý scénář při invazi elektroaut z Číny

Studie MMF analyzuje vývoj v rámci scénáře, kdy by během následujících pěti let došlo k navýšení čínského podílu na trhu EU o patnáct procentních bodů v porovnání se situací v letech 2016 až 2019. Podíl čínských vozů na trhu EU by tak nakonec činil 16,3 procenta.

Nejhůře zasaženo by v tomto scénáři bylo v rámci EU Slovensko, kde by o práci v autoprůmyslu přišla 2,6 procenta celkového ekonomicky aktivního obyvatelstva. V Maďarsku by to bylo 1,7 procenta, v Česku pak pod 1,5 procenta (viz graf MMF). Český procentuální údaj odpovídá v absolutním vyjádření asi 75 tisícům lidí.

Dopady přechodu Evropy na elektromobilitu vyjádřené počtem "ztracených" míst v autoprůmyslu. Zdroj: MMF

Studie MMF ale také pracuje s dalšími dvěma scénáři, v nichž by byl uvedený „šok z elektromobility“ tlumen buď ochranářskými opatřeními EU, například v podobě navýšených cel na automobilový dovoz z Číny, nebo prostřednictvím přesunu výrobních závodů čínských automobilek do EU, včetně do uvedených zemí střední a východní Evropy.