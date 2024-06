Slováci bohatnou. Průměrná mzda jim vzrostla nejrychleji za poslední tři roky

Průměrná mzda na Slovensku vzrostla o devět procent, informoval slovenský statistický úřad. Ten dále uvedl, že nezaměstnanost v prvním čtvrtletí dosáhla nejnižší úrovně od roku 1994.

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců na Slovensku se v prvním letošním čtvrtletí meziročně zvýšila o devět procent na 1447 eur (35 775 korun). Po zohlednění inflace reálně stoupla o 5,6 procenta, což je nejrychleji za poslední téměř tři roky. Nezaměstnanost v zemi podle mezinárodně srovnatelné metodiky byla na 30letém minimu 5,6 procenta.

Výdělky pracovníků na Slovensku stouply ve všech 19 sledovaných odvětvích ekonomiky. O více než 20 procent si přilepšili zaměstnanci v sektoru dodávek energií. V průmyslu, který je největším zaměstnavatelem v zemi, mzdy stouply v průměru o 11,5 procenta.

Ve sledovaném období už druhým čtvrtletím v řadě stoupla koupěschopnost zaměstnanců, když průměrná mzda rostla rychleji než inflace. V roce 2022 a v prvních třech čtvrtletích loňska, kdy Slovensko čelilo nadprůměrné inflaci, reálné výdělky v zemi klesaly. Mzdy na Slovensku jsou dlouhodobě nižší než v České republice.

Nezaměstnanost na Slovensku v prvním čtvrtletí sice dosáhla nejnižší úrovně od roku 1994, statistický úřad ale upozornil, že v roce 2021 se výrazněji změnila metodika vykazování tohoto ukazatele. Počet nezaměstnaných letos klesl jedenáctým čtvrtletím v řadě. Na Slovensku, které má 5,4 milionu obyvatel, bylo v prvním čtvrtletí bez práce 154 700 lidí. Meziročně to představuje pokles o 8,9 procenta.

