Ruskou ekonomiku neskolila pandemie ani válka. Za sebou nechává i německou

Růst ruské ekonomiky překonává všechna expertní očekávání, ukazuje dosavadní slabost sankcí, shrnuje agentura Bloomberg. Dle MMF (a jeho ukazatele HDP na osobu v mezinárodních dolarech roku 2017) letos ruská ekonomika bude o 5,5 procenta silnější než v předcovidovém roce 2019, česká ale o 2,5 procenta slabší.

Reklama

Čísla ruského hospodářství ale výrazně vylepšuje také válečné zbrojení a obecně citelně navýšené vládní výdaje.

Jak kdo překonal covid a válku na Ukrajině? Aneb vývoj ekonomického výkonu mezi lety 2019 a 2023:

Rusko +5,5 procenta

Německo -0,5 procenta

Česko -2,5 procenta

(data: MMF, vývoj HDP na obyvatele v mezinárodních dolarech roku 2017)

Tereza Zavadilová: Do důchodu později a s méně penězi? To se vládě zase povedlo Názory Vláda Petra Fialy má asi nejhorší marketéry na světě. Leda by cílem jejího konání v poslední době bylo získat v příštích parlamentních volbách co nejhorší možný výsledek. Nebo soutěží, kdo z ministrů umí lidi co nejvíce vystrašit? Zdravým rozumem se to totiž už jinak vysvětlit nedá. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Zrovna v těchto týdnech Rusko podle všeho překonalo hospodářský propad, jenž nastal po invazi jeho vojsk na Ukrajinu. Ruská ekonomika roste nejrychlejším tempem prakticky za posledních více než deset let. Daří se zdaleka nejen zbrojařům, ale i bankám, automobilkám nebo leteckým dopravcům.

Státem ovládaná banka Sberbank vyhlíží svůj nejlepší rok historie a stejně tak i celé ruské bankovnictví (viz graf 1 níže). Na předválečnou úroveň se vrací prodeje aut (viz graf 2 níže), byť západní značky jsou ve velké míře nahrazeny zejména čínskými. Na předválečné úrovni je již dnes letecká doprava v zemi (viz graf 3 níže).

V důsledku sankcí se Rusko může potýkat s problémy, jež plynou z omezeného přístupu k vyspělým technologiím a know-how, avšak to se zřejmě projeví až v delším časovém horizontu. Aktuálně čísla tyto problémy příliš neodhalují, případně se Rusku dokonce daří se s nimi trvale vypořádat, například přeorientováním své ekonomiky a obchodních vztahů na Čínu a obecněji Asii.

Graf 1: Státem ovládaná banka Sberbank vyhlíží svůj nejlepší rok historie a stejně tak i celé ruské bankovnictví, zdroj: Bloomberg

Graf 2: Na předválečnou úroveň se vrací prodeje aut Bloomberg

Graf 3: Na předválečné úrovni je v Rusku také letecká doprava v zemi Bloomberg