Sankce fungují. Ruská ekonomika poklesla o čtyři procenta

Ruská ekonomika ve druhém čtvrtletí podle předběžných údajů klesla v meziročním srovnání o čtyři procenta. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnil ruský statistický úřad. Statistický úřad neposkytl žádné další podrobnosti. Podle analytiků byl pokles způsoben slabou spotřebitelskou poptávkou a následky sankcí.

Reklama

Pokles hrubého domácího produktu ve druhém čtvrtletí nebyl tak vysoký, jak se očekávalo. Analytici v průměru předpovídali propad o sedm procent. V prvním čtvrtletím se HDP zvýšil o 3,5 procenta.

Ruská ekonomika se začala propadat do recese poté, co Moskva koncem února vyslala své ozbrojené síly na Ukrajinu. To vyvolalo rozsáhlé sankce Západu, které se dotkly energetického a finančního sektoru, včetně zmrazení ruských rezerv v zahraničí, a způsobilo odchod desítek západních společností z ruského trhu. Druhé čtvrtletí bylo prvním celým čtvrtletím, kdy se do vývoje ekonomiky invaze promítla.

Analytici centrální banky očekávali, že HDP ve druhém čtvrtletí klesne o 4,3 procenta a ve třetím předpovídají propad o sedm procent. Centrální banka předpokládá, že ekonomika začne oživovat ve druhé polovině roku 2023.

Ruská ropa už může téct Družbou i do Česka. Banka přijala platbu Money Ukrajina potvrdila, že obdržela peníze za tranzit ruské ropy ropovodem Družba. Podle agentury RIA to oznámila ruská státní společnost Transněfť, která je monopolním provozovatelem ropovodů v Rusku. Znamená to, že obnovení dodávek ropy jižní větví ropovodu do České republiky už nestojí nic v cestě. Podle slovenského přepravce ropy Transpetrol budou dodávky do Česka obnoveny večer. Na Twitteru brzké obnovení dodávek ropy přes Družbu potvrdil český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), podle něhož se podařilo najít po právní i technické stránce nejlepší způsob, jak odblokovat platbu za tranzit. ČTK Přečíst článek

Vzhledem k nestabilnímu politickému prostředí se ale oficiální prognózy hloubky ruské recese liší. Ministerstvo hospodářství v dubnu uvedlo, že HDP by mohl letos klesnout o více než 12 procent po loňském růstu o 4,7 procenta. Letošní pokles by znamenal nejhorší výkon od poloviny 90. let. Od té doby se ale prognózy zmírnily.

Reklama

Centrální banka v dubnu očekávala pokles o osm až deset procent. Minulý měsíc však svoji předpověď revidovala, a čeká sníženi HDP o čtyři až šest procent.

Lukáš Kovanda: Česko nemá náhradu za ruskou ropu. Hrozí, že bude na příděl Názory Do České republiky neproudí ruská ropa. Ukrajina zastavila její dodávky jižní větví ropovodu Družba. Ruská strana tvrdí, že jí západní sankce znemožňují provést platbu za přepravu přes ukrajinské území. Je ale možné, že Kreml rozjíždí další hru a své dodávky omezuje uměle, jako tak podle mnohých činí v případě plynu potrubím Nord Stream 1. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Rusové se sluní poblíž frontové linie na Krymu. Jinam nemůžou Enjoy Ruská turistka Alexandra Rumjancevová se opaluje na pláži Moskvou anektovaného poloostrova Krym, tedy nedaleko frontové linie na východě a jihu Ukrajiny. Zatímco v bílých bikinách sedí na skále u průzračných vod Černého moře na předměstí Sevastopolu, vzhlédne k nebi, kde po dokonale modré obloze prolétne stíhačka. „Samozřejmě nemůžu říct, že jsme v úplně uvolněném stavu,“ řekla agentuře AFP. ČTK Přečíst článek