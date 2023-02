Rozpad EU by způsobil propad ekonomik všech zemí včetně Česka, spočítal německý institut

Rozpad Evropské unie by měl značné hospodářské dopady na členské státy, nejvíce by utrpěly malé ekonomiky, jako je Malta a Lucembursko. Uvádí to studie německého hospodářského institutu Ifo a hospodářskopolitické platformy EconPol Europe. Velké následky by zhroucení bloku mělo i pro Českou republiku a Slovensko. Kompletní osazenstvo unie by poškodil i rozpad jednotného trhu či eurozóny, ale méně.

„Pokud bychom zohlednili transferové platby mezi unijními státy, byla by ztráta prosperity u čistých transferových příjemců jako Maďarsko, Litva a Bulharsko takřka dvojnásobná. Čistí plátci, jako je Německo a Švédsko, by ztratili o něco méně," řekla jedna z autorek studie Jasmin Gröschlová z Ifo. „Výhody, které by čistí plátci z konce transferových plateb mohli mít, by ale nakonec byly menší než ztráty, které by rozpadem EU nastaly,“ dodala.

Nejvíce by utrpěly Malta a Lucembursko

V případě Německa by výhody znamenaly 0,2 procentního bodu ve srovnání s propadem HDP na obyvatele o 5,23 procenta v případě zrušení všech unijních dohod. Nejvíce by rozpad EU pocítily Malta (propad o 19,38 procenta) s Lucemburskem (propad o 18,06 procenta). U Slovenska by propad činil 11,57 procenta, u Maďarska 11,53 procenta, u Česka 9,86 procenta a u Polska 7,18 procenta. Nejméně by konec Evropské unie poškodil Španělsko, kde průzkum uvádí pokles HDP na obyvatele o 3,69 procenta.

Studie se věnuje také scénářům, kdy by sice Evropská unie zůstala zachována, skončily by ale některé její klíčové pilíře. Rozpad jen vnitřního trhu by v takovém případě rovněž nejvýrazněji dopadl na Maltu (pokles o 14,56 procenta) a Lucembursko (pokles o 13,47 procenta). Ze zemí Visegrádské skupiny (V4) by největší následky pocítily Maďarsko (pokles o 8,24 procenta) se Slovenskem (pokles o 8,11 procenta). HDP na obyvatele by se v Česku snížil o 7,4 procenta a v Polsku o 5,11 procenta.

Rozpad eurozóny by Česko pocítilo i bez eura

Méně vážný by byl samostatný konec eurozóny, kde by nejvíce ztratilo Lucembursko (pokles o 2,53 procenta). Pokles HDP na obyvatele v Česku, které euro zatím nezavedlo, v takovém případě ekonomové vyčíslili na 0,16 procenta. Ještě mírnější následky by mělo rozpuštění celní unie, které by nejvíce postihlo Irsko (pokles o 0,37 procenta), naopak Řecku (plus 0,31 procenta) by hospodářsky pomohlo. Pro Česko by konec celní unie znamenal pokles HDP na obyvatele o 0,31 procenta.

Ekonomové propočítali i hospodářské dopady zrušení schengenského prostoru, ve kterém členské státy neprovádějí kontroly na vnitřních hranicích. Největší následky by zaznamenaly Estonsko (pokles o 4,23 procenta) a Malta (pokles o 3,9 procenta) s Maďarskem (pokles o 3,48 procenta). V České republice by pokles činil 2,33 procenta.

Ekonomové uvádějí, že pro studii o hospodářských následcích rozpadu Evropské unie využili komplexní empirické analýzy z roku 2022. Změny vůči HDP na obyvatele pak výzkumníci vztahují k výchozímu roku 2014.

