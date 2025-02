Oklikou a dráž. Ukrajina strádá kvůli stopce tranzitu ruského plynu. Kdo z ní profituje?

Ruský plyn nyní na Ukrajinu teče přes pět zemí, loni tekl přímo. Je to dražší, a Kyjev navíc přichází o poplatky za tranzit, jež naopak získávají západní sousedé.

Reklama

Ukrajina od minulého pátku výrazně navýšila dovoz zemního plynu ze Slovenska. A také z Maďarska. K dalšímu navýšení došlo ve středu tento týden a poměrně vysoký objem dodávek byl skutečností i včera.

Zatímco ještě do začátku tohoto měsíce neprotékal předávací stanicí Budince ani jeden jediný krychlový metr plynu, třeba včera přeteklo přes toto slovensko-ukrajinské pomezí hned 11,7 milionu metrů krychlových (viz graf Bloombergu níže).

V důsledku letos zintenzivněných ruských úderů na plynárenskou infrastrukturu na Ukrajině i jejího loňského podcenění naplněnosti zásobníků klesl objem v zemi dostupného plynu o třetinu, takže musí o to více dovážet. Sužují ji i tak kriticky se tenčící zásoby strategické suroviny. Ukrajinské zásobníky jsou nyní naplněné pouze z necelých devíti procent. Kyjev tak musí dále výrazně navyšovat dovoz plynu, zejména ze Slovenska a z Maďarska. Těžko může v těchto dvou případech jít o jiný plyn než původem převážně či zcela ruský.

Slovensko přitom nyní ruský plyn získává „oklikou“, přes Černé moře, Turecko, Bulharsko, Srbsko a Maďarsko, protože Ukrajina od Nového roku ukončila tranzit ruského plynu přes své území. Tedy toho samého ruského plynu, který ale nyní sama odebírá, a nejen ze Slovenska, leč třeba i z Maďarska. Ruský plyn tak místo, aby tekl na Ukrajinu přes jedny hranice, překonává na cestě na Ukrajinu hranic hned pět, což se pochopitelně prodraží.

Reklama

Do loňska tedy ruský plyn tekl na Ukrajinu přímo z Ruska – v rámci takzvaného virtuálního zpětného toku (viz dále). Ukrajina tudíž také vydělávala na tranzitu plynu na Slovensko, do Maďarska a dále. Od letoška ovšem ruský plyn teče na Ukrajinu přes Turecko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko a Slovensko. Ukrajina nevydělává na tranzitu, zato třeba Slovensko a Maďarsko ano.

Navíc se Kyjev stává terčem výhružek slovenského premiéra Roberta Fica. Tento týden se nechal slyšet, že Slovensko má morální právo Ukrajině plyn vypnout. Může se tedy potenciálně mstít za to, že Kyjev letos na Nový rok zase fakticky vypnul ruský plyn Slovensku.

Brusel na Ficově straně?

Novoroční kyjevské zastavení tranzitu ruského plynu však zvyšuje ceny plynu v celé EU, takže roste pravděpodobnost, že Brusel se paradoxně postaví na Ficovu stranu a přiměje Kyjev tranzit zase spustit, i kdyby jím měl téci ruský plyn.

Ukrajina navyšuje svůj odběr plynu ze zahraničí poté, co ruské síly zahájily letos v lednu intenzivní sérii raketových a dronových útoků na ukrajinské plynové zásobníky, včetně těch na západě země, ve Lvovské oblasti. Rusy k útokům na ukrajinskou plynárenskou infrastrukturu zmíněné ukončení tranzitu vybízí, neboť nyní již nemají co ztratit, když ruský plyn Ukrajinou stejně tranzitně neteče.

Co hůř, Ukrajina už nemůže z tranzitu odebírat plyn sama pro sebe. Dokud tranzitem tekl ruský plyn, jeho část si odčerpala pro sebe. Nakoupila jej oficiálně třeba od Slovenska, kam už tedy ovšem nikdy nedotekl. Kyjev si jej odčerpal pro sebe ještě na ukrajinském území. Tomuto režimu se říká virtuální zpětný tok, protože ruský plyn – mezitím koupený už Slovenskem, tedy obchodně již plyn slovenský – proudí jakoby, tedy virtuálně, zpětně ze Slovenska na Ukrajinu. S ukončením tranzitu ruského plynu však Kyjevu skončila možnost ruský plyn v rámci virtuálního zpětného toku odebírat přímo.

Další články ekonoma Lukáše Kovandy

Cena plynu v EU vyskočila na více než dvouleté maximum, i kvůli Trumpovým clům Názory Cena plynu v EU vyskočila na více než dvouleté maximum. Dosáhla až 57,9 eura za megawatthodinu. Zásobníky v Evropě jsou naplněny jen ze 49 procent, zatímco pětiletý průměr pro tuto část roku je 57 procent. Cenu zvyšuje také vyhlížené chladné počasí v severozápadní Evropě. A také ukončení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu letos na Nový rok. Ukrajina sama teď plyn postrádá, takže jej musí nově dovážet ze Slovenska a ve vyšší míře z Maďarska, což cenu plynu v EU dále šponuje. Lukáš Kovanda Přečíst článek