Cesta na severozápad posílí o tři nové dálniční úseky. Mají být hotové do tří let

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo stavbu dálnice D7 mezi obcemi Kutrovice a Panenský Týnec na Kladensku. Úsek dlouhý asi sedm kilometrů má být hotový v červnu 2027. Cena přesáhne 1,3 miliardy korun, uvedli to ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a ředitel ŘSD Radek Mátl. Letos se tak začne stavět i třetí ze zbývajících úseků dálnice.

Zhruba za tři roky bude možné jet z Prahy do Loun po dálnici. V té době mají silničáři dokončit tři nové úseky D7. Kromě úseku mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem ještě části Slaný - Kutrovice a Knovíz - Slaný západ. Vzniknout má dohromady kolem 17 kilometrů dálnice a řada souvisejících staveb. Mezi Slaným a obcí Kutrovice silničáři stavbu zahájili letos v říjnu, stavba úseku Knovíz - Slaný začne v půli příštího týdne.

FOTOGALERIE: Dostavba dálnice D7

Nezbytný obchvat

„Je tu řada problematických míst, které stavba dálnice vyřeší. Nejcennější z úseků bude obchvat obce Lotouš, kde je provoz naprosto neúnosný a dochází k řadě tragických nehod. Proto Lotouš a jeho okolí patří k místům, kde dochází k nejvíce smrtelným nehodám na silnici. Právě proto, že je silnice úzká a nepřehledná,“ řekl po zahájení Jaroslav Tomeš, který jako profesionální řidič jezdí touto trasou prakticky každý den. Některé části mezi Slaným a Louny stále fungují pouze jako dvoupruhová silnice I/7, což zvyšuje riziko nehod a snižuje komfort cestování.

Dálnice D7, která spojuje Prahu s Chomutovem, je klíčovou dopravní tepnou severozápadních Čech. Její výstavba a modernizace má velký význam pro rozvoj regionu, zlepšení dopravní dostupnosti a zvýšení bezpečnosti.

Dalším cílem dálnice, která začala být budována již v 60. letech 20. století, bylo spojit hlavní město Prahu s průmyslovými oblastmi v severozápadních Čechách a zajistit napojení na Německo. Části této komunikace byly vybudovány jako rychlostní silnice, ale teprve později se rozhodlo o jejím převedení na dálnici.

