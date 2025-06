PRE letos rozdělí mezi akcionáře téměř dvě miliardy

Společnost Pražská energetika (PRE) vyplatí letos svým akcionářům dividendu 465 korun za akcii, zhruba o 25 korun na akcii více než loni. Mezi akcionáře tak rozdělí téměř 1,8 miliardy korun. O výplatě rozhodla ve středu valná hromada společnosti. Akcionáři udělali také změny ve správních orgánech firmy, novým členem dozorčí rady se stal Michael Class, který v osmičlenné radě nahradí Jörgeho Reicherta. Prodloužen pak byl mandát Colette Rückert-Hennenové.

Pražská energetika loni vydělala 2,98 miliardy korun, čistý zisk skupiny tak oproti předloňsku klesl zhruba o čtyři procenta. Konsolidovaný provozní zisk EBITDA v uplynulém roce činil 5,77 miliardy korun, což představuje 18procentní překročení plánu firmy. Meziročně jde ale o mírný pokles kvůli pomalejší stabilizací tržních podmínek po cenové regulaci v roce 2023.

Meziročně naopak vzrostla obchodní výkonnost společnosti. Dodávky elektřiny PRE zvýšila o devět procent na celkových 6,65 TWh. Podle dat Operátora trhu (OTE) tak Pražská energetika byla co do objemu druhým největším dodavatelem elektřiny na českém trhu. Dodávky plynu se pak meziročně zdvojnásobily na 1,73 TWh. „Koncem roku 2024 jsme pod značkami PRE a Yello dodávali elektřinu a plyn už do téměř 870 tisíc odběrných míst, což je nejvyšší počet v historii PRE,“ uvedl generální ředitel Pavel Elis. Loňský rok proto hodnotil jako úspěšný.

Pražská energetika staví ve zrekultivované části hnědouhelného velkolomu Družba nedaleko Nového Sedla na Sokolovsku svou největší fotovoltaickou elektrárnu. Profimedia

Celkové kapitálové výdaje PRE loni vzrostly o pětinu na 2,97 miliardy korun. Podle firmy k tomu přispěly zejména projekty modernizace distribuční sítě, rozšiřování dobíjecí infrastruktury pro elektromobily a výstavby solárních elektráren.

Do distribuce loni firma investovala rekordních 2,4 miliardy korun. Meziročně to bylo o 255 milionů více. „Investice směřovaly zejména do výstavby a modernizace transformoven a jejich systémového propojení. Dále do programu modernizace sítí vysokého a nízkého napětí, do rozvoje chytrých sítí a do postupného zavádění automatizovaných měřicích systémů AMM,“ upřesnil Elis. Na konci roku 2024 bylo k distribuční síti PREdistribuce připojeno více než 847 tisíc odběrných míst, což představuje meziroční nárůst zhruba o 1,1 procenta.

Mezi základní aktivity skupiny PRE patří prodej, obchodování a distribuce elektřiny. Přes 58 procent společnosti vlastní Pražská energetika Holding, jehož majoritním vlastníkem je město Praha. Dalším významným akcionářem je německá EnBW Energie Baden-Württemberg, která má 41,4 procenta. Prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce provozuje distribuční síť.

