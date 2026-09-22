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newstream.cz Money Téměř každý pátý středoškolský prvák nezvládl finanční minimum. Pomoci mají příšerky

Téměř každý pátý středoškolský prvák nezvládl finanční minimum. Pomoci mají příšerky

Miss World a zakladatelka Pyszko Foundation Krystyna Pyszková představila Money Monsters
Pyszko Foundation
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková
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Děti platí mobilem a nakupují na internetu stále dříve, finančním důsledkům svých rozhodnutí ale nemusí rozumět. Téměř pětina žáků prvních ročníků středních škol nedosáhla v testu České školní inspekce ani minimální úrovně znalostí. S finanční gramotností má pomoci nová bezplatná aplikace Money Monsters, která děti učí prostřednictvím her a situací z běžného života.

Děti jsou v digitálním světě doma v okamžiku, kdy se jim dostane do ruky mobil. A ihned jím platí, nakupují online a používají mobilní bankovnictví. Ne vždy si ale uvědomují finanční důsledky toho, co dělají. Pomoci naučit je to má nová bezplatná aplikace Money Monsters.

Děti vstupují do světa financí, který se víc a více digitalizuje, stále časněji. Celkem 63 procent patnáctiletých má bankovní účet, 62 procent má platební kartu, 86 procent během posledního roku nakupovalo online a 66 procent platilo mobilem. Zároveň ale 18,9 procenta žáků prvního ročníku středních škol podle České školní inspekce nedosáhlo v testu znalostí ani minimální úrovně. Tak podle údajů OECD a České školní inspekce vypadá bilance finanční gramotnosti vybraných příslušníků nejmladší generace v Česku. Není přitom pochyb o tom, že tato dovednost hraje v našich životech čím dál větší roli a že s jejím osvojováním je třeba začít v co nejútlejším věku.

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Svět začíná chudnout. Čechům se to zatím vyhýbá

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Příznivci nerůstu mohou přestat bojovat. Velké země jej již prožívají, případně se mu rychle přibližují, ukazují data o změně HDP na osobu v jednotlivých zemích. Podle magazínu The Economist roste počet zemí, které nerostou či jejichž růst je výrazně pomalejší než v předchozích letech. Týká se to zhruba čtyř miliard lidí. A bude to mít zásadní společenské dopady.

Stanislav Šulc

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Nejlepším způsobem ale není deklamování, nýbrž praxe. „Neučme děti definice. Učme je rozhodovat,“ podtrhuje Dominik Stroukal, ekonom a odborný garant projektu Money Monsters, za nímž stojí Pyszko Foundation. Smysl podle Stroukala dává pobídnout děti učit se na reálných situacích, rozhodovat se místo vybírání naučené odpovědi. A důležité je dostávat zpětnou vazbu hned, aby bylo možné pochopit, zda a proč rozhodnutí fungovalo či nefungovalo. To motivuje k setrvání v učení a získávání dalších znalostí a dovedností.

„Někdy v roce 2015, kdy jsem sama byla studentkou a začala vydělávat coby modelka, jsem si uvědomila, že finanční gramotnost je téma, které mi ve škole tak nějak chybělo,“ říká zakladatelka nadace, modelka a Miss World 2023 Krystyna Pyszková. Dodává, že v té době uměla vypočítat například úhly v trojúhelníku či vyjmenovat součásti periodické tabulky prvků, ale pro praktický život jí znalosti související s počty chyběly. S nutností finančního vzdělávání se potýkáme neustále. Nějaké finanční rozhodnutí děláme prakticky dennodenně a tato rozhodnutí se čím dál více odehrávají v digitálním světě. Přičemž děti vstupují do světa peněz mnohem dříve než starší generace. A jak známo, nejlepším způsobem učení je hra.

Příšerky pobaví a naučí

Projekt, konkrétně nová bezplatná aplikace s názvem Money Monsters, je založen na gamifikaci. Děti a dospívající, kterým je aplikace určena především, si prostřednictvím příběhů, her a simulací reálných situací osvojují finanční dovednosti v praxi. Hra má osm úrovní, každou z nich ovládá jedna z kreslených příšerek. Úroveň jedna dětem a dospívajícím vysvětlí základní pojmy ze světa peněz, na úrovni dvě se seznámí s rolí a možnostmi spoření, na úrovni čtyři se sestavováním rozpočtu a nejvyšší úroveň je branou do světa investic.

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Vydělat peníze je jedna věc. Umět je rozumně spravovat, nenasekat dluhy a nenaletět podvodníkům je věc druhá. Právě v tom má velká část Evropanů mezery. Ke zlepšení by měli přispět ambasadoři finanční gramotnosti, jmenovaní jednotlivými členskými státy EU. Česko má dva.

Ivana Pečinková

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Ve školách je učení o financích nedostatečné

Jak uvedla spolutvůrkyně projektu, expertka na finanční vzdělávání z Národního pedagogického institutu ČR Kateřina Lichtenberková, finanční gramotnost není v Česku samostatným předmětem vzdělávacího systému. Finanční témata se objevují ve více předmětech napříč výukou, přičemž rozsah, návaznost i načasování se liší. Na středních školách se nejčastěji objevují až ve třetím ročníku. A tři čtvrtiny mladých ve věku 15 až 25 let mají podle průzkumu společnosti Ipsos z roku 2024 pocit, že se finanční gramotnosti ve škole nevěnuje dostatečná pozornost.

Projekt Money Monsters míří dál než jen na bezplatnou aplikaci. Ještě letos chce Krystyna Pyszková se svým týmem aplikaci a důležitost finančního vzdělávání začít propagovat po školách i dětských domovech napříč republikou.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Nvidia vydělává jako nikdy dřív. Její akcie ale vysílají varovný signál

Nvidia
ČTK
Jiří Frydlewicz
fry
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Nvidia dál vydělává na boomu umělé inteligence, investoři ale začínají pochybovat, jak dlouho jí mimořádný růst vydrží. Její akcie se vzhledem k očekávanému zisku obchodují poblíž nejnižšího ocenění za více než deset let, přestože firma předpovídá další prudký růst tržeb. Obavy vzbuzují zejména tlak na marže a čipy, které si začínají vyvíjet její největší zákazníci.

Nvidia těží z obrovské poptávky po čipech pro umělou inteligenci a očekává další prudký růst tržeb i zisku. Na burze však její akcie za konkurenty výrazně zaostávají. Investoři se totiž stále častěji ptají, zda si nejhodnotnější společnost světa dokáže současné tempo udržet.

Aktuální cena akcie 227,38 USD NASDAQ: NVDA · orientační tržní kotace k 22. 9. 2026
 
Zdroj: TradingView · NVIDIA / NVDA
Zdroj: TradingView, Investing.com, Yahoo Finance a tržní data NASDAQ. Cena v grafu se může průběžně měnit. Nejde o investiční doporučení.

Akcie Nvidie se obchodují za méně než sedmnáctinásobek zisku očekávaného v příštích dvanácti měsících. Podle údajů agentury Bloomberg jde o ocenění poblíž nejnižší úrovně za více než deset let. Je zhruba poloviční oproti roku 2025, kdy přitom firma rostla pomaleji. Ještě letos v květnu investoři za její akcie platili více než pětadvacetinásobek očekávaného zisku.

„Ocenění akcií se výrazně snížilo, což naznačuje značnou skepsi ohledně toho, zda je současná ziskovost společnosti dlouhodobě udržitelná,“ uvedl portfolio manažer společnosti TCW Eli Horton.

Gemini

Další přešlap AI. Gemini měl hledat informace, místo toho pronikl do systémů tří firem

Zprávy z firem

Umělá inteligence Googlu měla při bezpečnostním testu vyhledávat informace. Místo toho uhodla heslo skutečné firmy a pronikla do jejího systému. Gemini se během květnového testování dostal celkem do systémů tří společností, informovala agentura Bloomberg. Incidenty znovu otevřely debatu o tom, jak zajistit, aby autonomní AI agenti nepřekračovali hranice svých úkolů.

fry

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Čipy rostou, Nvidia za konkurenty zaostává

Akcie Nvidie v pondělí završily pět dní růstu v řadě. Celý polovodičový sektor se zotavoval z výprodeje, který vyvolaly výzvy ke zpomalení vývoje nejpokročilejších modelů AI. Polovodičový index SOX 14. září ztratil téměř šest procent, v pondělí ale přidal 4,3 procenta. Náladu zlepšily první známky úspěchu nového AI agenta Muse od společnosti Meta, který se rychle dostal mezi nejpopulárnější mobilní aplikace.

Od začátku roku akcie Nvidie posílily o 22 procent. Mezi technologickými giganty skupiny Magnificent Seven je překonal jen Apple s růstem o 25 procent. Vedle ostatních výrobců čipů je však výsledek podstatně slabší: index SOX letos vzrostl téměř o 76 procent a Micron, Intel i AMD si připsaly více než 180 procent. Nvidia patří v tomto indexu k pěti nejméně výkonným titulům.

Zisk má téměř zdvojnásobit. Proč tedy pochybnosti?

Výhled samotné firmy zůstává mimořádně silný. Ve fiskálním roce 2027, který končí v lednu, mají její tržby vzrůst o 90 procent a čistý zisk o 99 procent. V předchozím roce přitom oba ukazatele rostly o 65 procent. Pro fiskální rok 2028 Nvidia předpověděla růst tržeb o 70 procent, zatímco analytici předtím očekávali 45 procent.

Obavy investorů se ale soustředí na ziskové marže. Rostou náklady na důležité komponenty, zejména paměťové čipy. Hrubá marže Nvidie dosáhla ve druhém čtvrtletí 75 procent, podle průměru analytických odhadů však ve čtvrtém čtvrtletí klesne pod 72 procent. Poté se má znovu zlepšit.

Další hrozbou je konkurence od vlastních zákazníků. Meta vyzdvihuje úspory díky čipům vyvíjeným ve vlastní režii a Alphabet kolem svých čipů vybudoval významný byznys. „Firmy chtějí snížit svou závislost na Nvidii,“ uvedl David Russell ze společnosti TradeStation. Podle něj tak může její postavení na trhu časem oslabit a marže dál klesat.

Pracovníci pracují s AI

Češi se AI nebojí. Více než polovina nevěří, že jim vezme práci

Zprávy z firem

Češi se nástupu umělé inteligence v práci příliš nebojí. Více než polovina zaměstnanců a podnikatelů nevěří, že by jejich profesi mohl nahradit stroj nebo AI, na technologické změny se ale cíleně vzdělává jen malá část lidí.

fry

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Investice do AI zatím nezpomalují

Nvidia se za čtyři roky, během nichž její akcie vzrostly o více než 1600 procent, stala nejhodnotnější společností světa. Tržby se jí za tu dobu zvýšily z přibližně 27 miliard dolarů ve fiskálním roce končícím v lednu 2023 na odhadovaných 410 miliard dolarů v současném fiskálním roce.

Otázkou zůstává, zda podobné tempo vydrží. Výstavba datových center naráží na odpor a rostoucí úrokové sazby vyvolávají obavy o budoucí výdaje na AI. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by investice do výpočetní infrastruktury měly brzy zpomalit.

Horton z TCW upozorňuje, že současné ocenění akcií jako by už počítalo s omezením těchto investic – buď ze strany velkých technologických firem, nebo kvůli přísnější regulaci AI. Ani jeden scénář však nepovažuje za pravděpodobný. Rozdíl mezi silným výhledem Nvidie a zdrženlivostí investorů proto podle něj může představovat příležitost.

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