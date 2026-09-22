Téměř každý pátý středoškolský prvák nezvládl finanční minimum. Pomoci mají příšerky
Děti platí mobilem a nakupují na internetu stále dříve, finančním důsledkům svých rozhodnutí ale nemusí rozumět. Téměř pětina žáků prvních ročníků středních škol nedosáhla v testu České školní inspekce ani minimální úrovně znalostí. S finanční gramotností má pomoci nová bezplatná aplikace Money Monsters, která děti učí prostřednictvím her a situací z běžného života.
Děti jsou v digitálním světě doma v okamžiku, kdy se jim dostane do ruky mobil. A ihned jím platí, nakupují online a používají mobilní bankovnictví. Ne vždy si ale uvědomují finanční důsledky toho, co dělají. Pomoci naučit je to má nová bezplatná aplikace Money Monsters.
Děti vstupují do světa financí, který se víc a více digitalizuje, stále časněji. Celkem 63 procent patnáctiletých má bankovní účet, 62 procent má platební kartu, 86 procent během posledního roku nakupovalo online a 66 procent platilo mobilem. Zároveň ale 18,9 procenta žáků prvního ročníku středních škol podle České školní inspekce nedosáhlo v testu znalostí ani minimální úrovně. Tak podle údajů OECD a České školní inspekce vypadá bilance finanční gramotnosti vybraných příslušníků nejmladší generace v Česku. Není přitom pochyb o tom, že tato dovednost hraje v našich životech čím dál větší roli a že s jejím osvojováním je třeba začít v co nejútlejším věku.
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Money
Příznivci nerůstu mohou přestat bojovat. Velké země jej již prožívají, případně se mu rychle přibližují, ukazují data o změně HDP na osobu v jednotlivých zemích. Podle magazínu The Economist roste počet zemí, které nerostou či jejichž růst je výrazně pomalejší než v předchozích letech. Týká se to zhruba čtyř miliard lidí. A bude to mít zásadní společenské dopady.
Nejlepším způsobem ale není deklamování, nýbrž praxe. „Neučme děti definice. Učme je rozhodovat,“ podtrhuje Dominik Stroukal, ekonom a odborný garant projektu Money Monsters, za nímž stojí Pyszko Foundation. Smysl podle Stroukala dává pobídnout děti učit se na reálných situacích, rozhodovat se místo vybírání naučené odpovědi. A důležité je dostávat zpětnou vazbu hned, aby bylo možné pochopit, zda a proč rozhodnutí fungovalo či nefungovalo. To motivuje k setrvání v učení a získávání dalších znalostí a dovedností.
„Někdy v roce 2015, kdy jsem sama byla studentkou a začala vydělávat coby modelka, jsem si uvědomila, že finanční gramotnost je téma, které mi ve škole tak nějak chybělo,“ říká zakladatelka nadace, modelka a Miss World 2023 Krystyna Pyszková. Dodává, že v té době uměla vypočítat například úhly v trojúhelníku či vyjmenovat součásti periodické tabulky prvků, ale pro praktický život jí znalosti související s počty chyběly. S nutností finančního vzdělávání se potýkáme neustále. Nějaké finanční rozhodnutí děláme prakticky dennodenně a tato rozhodnutí se čím dál více odehrávají v digitálním světě. Přičemž děti vstupují do světa peněz mnohem dříve než starší generace. A jak známo, nejlepším způsobem učení je hra.
Příšerky pobaví a naučí
Projekt, konkrétně nová bezplatná aplikace s názvem Money Monsters, je založen na gamifikaci. Děti a dospívající, kterým je aplikace určena především, si prostřednictvím příběhů, her a simulací reálných situací osvojují finanční dovednosti v praxi. Hra má osm úrovní, každou z nich ovládá jedna z kreslených příšerek. Úroveň jedna dětem a dospívajícím vysvětlí základní pojmy ze světa peněz, na úrovni dvě se seznámí s rolí a možnostmi spoření, na úrovni čtyři se sestavováním rozpočtu a nejvyšší úroveň je branou do světa investic.
Vydělat peníze je jedna věc. Umět je rozumně spravovat, nenasekat dluhy a nenaletět podvodníkům je věc druhá. Právě v tom má velká část Evropanů mezery. Ke zlepšení by měli přispět ambasadoři finanční gramotnosti, jmenovaní jednotlivými členskými státy EU. Česko má dva.
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Money
Vydělat peníze je jedna věc. Umět je rozumně spravovat, nenasekat dluhy a nenaletět podvodníkům je věc druhá. Právě v tom má velká část Evropanů mezery. Ke zlepšení by měli přispět ambasadoři finanční gramotnosti, jmenovaní jednotlivými členskými státy EU. Česko má dva.
Ve školách je učení o financích nedostatečné
Jak uvedla spolutvůrkyně projektu, expertka na finanční vzdělávání z Národního pedagogického institutu ČR Kateřina Lichtenberková, finanční gramotnost není v Česku samostatným předmětem vzdělávacího systému. Finanční témata se objevují ve více předmětech napříč výukou, přičemž rozsah, návaznost i načasování se liší. Na středních školách se nejčastěji objevují až ve třetím ročníku. A tři čtvrtiny mladých ve věku 15 až 25 let mají podle průzkumu společnosti Ipsos z roku 2024 pocit, že se finanční gramotnosti ve škole nevěnuje dostatečná pozornost.
Projekt Money Monsters míří dál než jen na bezplatnou aplikaci. Ještě letos chce Krystyna Pyszková se svým týmem aplikaci a důležitost finančního vzdělávání začít propagovat po školách i dětských domovech napříč republikou.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.