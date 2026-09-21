Češi se AI nebojí. Více než polovina nevěří, že jim vezme práci
Češi se nástupu umělé inteligence v práci příliš nebojí. Více než polovina zaměstnanců a podnikatelů nevěří, že by jejich profesi mohl nahradit stroj nebo AI, na technologické změny se ale cíleně vzdělává jen malá část lidí.
Umělá inteligence a nové technologie proměňují pracovní trh, většina Čechů však o budoucnost své profese strach nemá. Podle průzkumu Nadace České spořitelny nevěří 55 procent zaměstnanců a podnikatelů, že by jejich práci mohl v budoucnu převzít stroj nebo AI. Podstatně méně lidí ale dělá konkrétní kroky, aby na technologické změny byli připraveni.
Aktivně a cíleně se vzdělává pouze 14 procent ekonomicky aktivních lidí. A přestože respondenti očekávají, že význam technologií poroste, 45 procent zaměstnanců a podnikatelů při práci téměř nevyužívá stroje, počítače ani umělou inteligenci.
„Sebedůvěra, schopnost adaptace a ochota pustit se do neznámého budou v příštích letech nepochybně velmi důležité. Samy o sobě však nestačí,“ upozorňuje Dita Formánková z Nadace České spořitelny. Podle ní bude rozhodující, zda se důvěra ve vlastní schopnosti opírá také o dovednosti a ochotu je průběžně rozvíjet.
Nahradí vaši práci technologie?
|Odpověď
|Podíl
|Vůbec ne, moji práci stroj nebo technologie nenahradí
|
29 %
|Částečně
|
27 %
|Minimálně
|
26 %
|Z velké části
|
10 %
|Nevím, nedokážu odhadnout
|
5 %
|Téměř zcela by mohla být nahrazena
|
3 %
Většina věří svým dovednostem. S novým nástrojem si poradí jen třetina
O své digitální schopnosti Češi příliš nepochybují. Osm z deseti respondentů považuje své dovednosti za dostatečné pro současnou práci, nebo dokonce za lepší, než jejich pozice vyžaduje. Téměř tři čtvrtiny věří, že jim budou stačit i v následujících letech.
Jistota ale slábne ve chvíli, kdy mají lidé novou technologii skutečně zavést do praxe. Podle průzkumu si v takové situaci věří pouze 30 procent Čechů a Češek.
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Zprávy z firem
Umělá inteligence Googlu měla při bezpečnostním testu vyhledávat informace. Místo toho uhodla heslo skutečné firmy a pronikla do jejího systému. Gemini se během květnového testování dostal celkem do systémů tří společností, informovala agentura Bloomberg. Incidenty znovu otevřely debatu o tom, jak zajistit, aby autonomní AI agenti nepřekračovali hranice svých úkolů.
Rozdíl je patrný také mezi soukromým a pracovním využitím AI. Pravidelně ji v osobním životě používá 75 procent respondentů, v zaměstnání 56 procent. Umělá inteligence je tak pro řadu lidí známým pomocníkem, její zapojení do pracovních postupů však představuje jiný úkol.
„Dokud lidé využívají digitální nástroje především k zábavě, nevnímají je jako něco, co by mohlo ohrozit jejich práci. Jakmile je ale mají sami začít používat v profesním životě, jejich jistota klesá,“ říká Formánková.
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Politika
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Připravit se chce více než třetina. Skutečně se vzdělává jen zlomek
Na proměny pracovního trhu se podle vlastních slov snaží připravit 37 procent lidí. K cílenému vzdělávání ale přistupuje jen zmíněných 14 procent ekonomicky aktivních. Většina se nové věci učí spíše za pochodu, metodou pokusu a omylu.
Právě rozdíl mezi deklarovanou připraveností a konkrétními kroky považuje Nadace České spořitelny za riziko. Nejde přitom jen o obavu, zda člověka jednou nahradí stroj. Důležité bude také to, zda dokáže nové nástroje využívat a přizpůsobovat se měnícím se požadavkům zaměstnavatelů.
„Spoléhat na to, že situaci vyřešíme, až když začne hořet, je v dnešní digitální době riskantní strategie,“ uzavírá Formánková. Budoucí uplatnění na pracovním trhu podle ní bude vyžadovat průběžné a systematické učení, nikoli až reakci na chvíli, kdy se změny stanou nevyhnutelnými.
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.