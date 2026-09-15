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newstream.cz Money Finanční influenceři nejezdí na skateboardu. Chodí v kostýmku a obleku

Finanční influenceři nejezdí na skateboardu. Chodí v kostýmku a obleku

Ministryně financí Alena Schillerová jmenovala ambasadory finanční gramotnosti
Ministerstvo financí, užito se svolením
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková
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Vydělat peníze je jedna věc. Umět je rozumně spravovat, nenasekat dluhy a nenaletět podvodníkům je věc druhá. Právě v tom má velká část Evropanů mezery. Ke zlepšení by měli přispět ambasadoři finanční gramotnosti, jmenovaní jednotlivými členskými státy EU. Česko má dva.

Evropská komise (EK) nedávno schválila Strategii EU pro finanční gramotnost. Reagovala tím na varovná data z Eurobarometru, podle kterých má vysoké povědomí o tom, jak fungují finance, pouze malá část občanů EU. Podle nedávného průzkumu to bylo pouze 18 procent. Nízká finanční gramotnost podle EU znamená systémové riziko pro stabilitu domácností i jednotného trhu. Strategie má za cíl zvýšit úroveň teoretických znalostí lidí, ale také jim pomoci získat praktické dovednosti při řízení rodinných financí, rozpoznávání falešných investičních nabídek a kybernetických podvodů a orientaci ve světě investic.

Jedním z hlavních želízek v ohni je přitom evropská síť ambasadorů finanční gramotnosti. V Česku ministryně financí nedávno jmenovala dva ambasadory, expertku v oblasti finančního plánování Martu Gellovou, která se podílí na rozvoji vzdělávání a profesní certifikace finančních poradců,  a vysokoškolského pedagoga, výzkumníka ČSAV a finančního bloggera Lukáše Nádvorníka. Jak na dotaz Newstreamu sdělilo ministerstvo financí (MF), oba byli vybráni pro svou odbornost, dlouholeté zkušenosti a schopnost srozumitelně oslovit širokou veřejnost.

„Svým jmenováním se stávají jedněmi z hlavních mediálních tváří finanční gramotnosti v Česku. Prostřednictvím médií, sociálních sítí a osobních setkání budou společně s Ministerstvem financí propagovat finanční vzdělávání, spolupracovat se školami a odbornými institucemi a zapojovat se do přednášek a osvětových kampaní,“ uvedlo MF.

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Ambasadoři budou zároveň komunikovat s Evropskou komisí, sdílet zkušenosti se svými protějšky z dalších členských států a každoročně se účastnit společného jednání v Bruselu. Podílet se mohou také na přípravě koncepčních materiálů pro posílení finančního vzdělávání. „Jde o čestnou a neplacenou funkci, jejíž přínos bude průběžně vyhodnocován dle uskutečněných aktivit, a to v souladu s cíli iniciativy EK,“ dodalo ministerstvo. Se jmenováním dalších ambasadorů se podle MF nepočítá.

Předávat znalosti a zkušenosti, a to nezávisle

„Za důležité považuji, aby finanční gramotnost nebyla jen souborem teoretických znalostí, ale aby lidem skutečně pomáhala v každodenním rozhodování. Týká se to hospodaření s penězi, úvěrů, investic, vytváření rezerv, ale také schopnosti rozpoznat nevhodnou nabídku, rizikový produkt nebo podvod,“ popsala své plány pro Newstream Marta Gellová.

„Právě v tom vidím i svou roli: přinášet zkušenosti z praxe, podporovat důvěryhodné vzdělávání a pomáhat hledat cesty, jak o financích mluvit srozumitelně, prakticky a bez skrytého obchodního zájmu. Finanční gramotnost má lidem posilovat kompetence a sebevědomí, ne je zahlcovat složitou terminologií,“ dodala.

Lukáš Nádvorník, kterého veřejnost může znát i pod přezdívkou Skejwi, považuje za důležité, že je funkce neplacená a její výkon je tedy nezávislý. „Zakládám si na tom, že funkce je apolitická, nezávislá a neplacená. Můj hlavní cíl je probudit ve veřejnosti zájem o osobní finance a chuť naučit se s penězi pracovat chytřeji. Rád bych toto téma lidem přiblížil jako něco, co může udělat naše životy bohatší a také jistější a bezpečnější. Důležitá je také důvěra, proto na poli financí chci stát vždy na straně veřejnosti, a ne finančních institucí nebo politiky. S kolegyní Martou Gellovou máme spoustu nápadů, ze kterých nyní vybíráme. Aktuálně chceme pomoci školám, jak rozpoznávat kvalitní finanční lektory, které si zvou do výuky. Vytváříme web, který by mohl být rozcestníkem velké řady vzdělávacích projektů, které v Česku běží a leckdy o nich ani nevíme. Zapojovat se budeme také do existujících úspěšných projektů, jako je soutěž finanční gramotnosti na školách a další. A intenzivně také připravujeme větší mediální projekt, který by po celý rok přinášel téma osobních financí a chytré práce s nimi do veřejného prostoru. Uvidíme, jak se nám to všechno zadaří,“ popisuje plán budoucí činnosti. 

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Ivana Pečinková

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Hlas z praxe

Podle výkonné ředitelky Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Jany Brodani zatím postavení ambasadorů není zcela jasné. „Ve většině zemí zvolili za ambasadory zástupce veřejných organizací, proto i jejich působení bude záviset na podpoře těchto institucí,“ říká Brodani. „Konkrétní přínosy tak budou záviset na tom, s jakými projekty čeští ambasadoři přijdou, což záleží zejména na nich a na institucích, které reprezentují. Pokud budou tyto projekty zajímavé a přínosné, věřím, že se najde prostor pro spolupráci,“ dodává.

Příští rok v Bruselu

Vedle národních ambasadorů finanční gramotnosti má důležitou roli sehrávat dobrovolný kodex chování pro soukromé a neziskové organizace, které finanční vzdělávání poskytují. Kromě jiného má kodex zajistit, aby kurzy a materiály byly transparentní, přesné a neutrální, tedy aby neobsahovaly skryté nabídky prodeje finančních produktů. 

Úroveň finanční gramotnosti bude pravidelně testována a od roku 2027 se stane součástí takzvaného Evropského semestru. To znamená, že EU bude státům v této oblasti vydávat konkrétní doporučení ke zlepšení.  

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Než koupíte token, zpozorněte. ČNB radí, jak se vyznat v kryptoaktivech

Guvernér ČNB Aleš Michl
ČNB/užito se svolením
Stanislav Šulc
sta
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Centrální banka představila dokument pro případné investory do kryptoaktiv. Nabízí 12 věcí, které by případní investoři měli zvážit, než se do nákupu digitálních aktiv pustí. Dokument nabízíme bez redakčních zásahů kromě jazykových.

Základní pravidlo

Nakupujte pouze taková kryptoaktiva, jejichž fungování rozumíte, a investujte pouze prostředky, o které si můžete dovolit přijít. Vysoký potenciální výnos bývá zpravidla spojen s vysokým rizikem ztráty.

Co znáte z klasických obchodů u bank, to u kryptoaktiv neplatí

Ochrana zákazníků při nákupu kryptoaktiv bývá výrazně nižší než u běžných finančních produktů. Pokud hodnota kryptoaktiva klesne, protože vydavatel ukončí činnost, nebo o své prostředky přijdete jiným způsobem, nemusí existovat žádný mechanismus, který by vám ztrátu nahradil.

Mějte také na paměti, že většinu kryptoaktiv lze prodat pouze na sekundárním trhu. To znamená, že svůj nákup prodáte jen tehdy, pokud se najde jiný zájemce. U mnoha kryptoaktiv může být poptávka velmi nízká nebo žádná.

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Pavel Páral

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Pozor na projekty připomínající hazard

Některé projekty lákají na možnost rychlého zisku a pracují s principy podobnými hazardním hrám. Hodnota investice může záviset spíše na náhodě, zájmu dalších kupujících nebo krátkodobé spekulaci než na skutečné ekonomické hodnotě projektu.

Pokud je hlavním argumentem pro nákup vidina rychlého výdělku, jde o významný varovný signál.

Nenechte se přesvědčit pouze reklamou nebo influencery

Kryptoaktiva jsou často propagována prostřednictvím influencerů, sociálních sítí a okázalých marketingových kampaní. Reklama přitom může zdůrazňovat potenciální výnosy, aniž by stejnou pozornost věnovala rizikům.

Zvýšené opatrnosti by měly dbát zejména osoby s omezenými zkušenostmi s investováním na finančních trzích nebo lidé hledající rychlé zhodnocení úspor. Žádná investice nemůže zaručit rychlé a bezrizikové zbohatnutí.

Pozor na „společné investování“ do kryptoaktiv

Některé osoby nabízejí možnost svěřit jim peníze s příslibem, že je budou investovat do známých kryptoaktiv nebo do nových tokenových projektů jménem více investorů. V jiných případech je investorům do kryptoaktiv přislíbeno, že jejich prostředky budou společně investovány a hodnota jejich kryptoaktiv se bude zvyšovat s hodnotou a výnosy z majetku, do kterého bylo investováno.

Ne vždy je však zřejmé, kdo s prostředky nakládá, jak jsou chráněny nebo zda je taková činnost vykonávána v souladu s právními předpisy, přičemž projekt může podléhat nejen právní úpravě kryptoaktiv, ale i právní úpravě investičních fondů. Před svěřením peněz si vždy ověřte, komu prostředky předáváte a jakému účelu mají sloužit.

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nst

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Krach vydavatele může znamenat ztrátu hodnoty tokenu

Hodnota některých tokenů závisí na konkrétní společnosti, vývojářském týmu nebo projektu, který za nimi stojí. Pokud tento subjekt ukončí činnost, dostane se do finančních problémů nebo přestane projekt rozvíjet, může hodnota tokenu výrazně klesnout, případně zcela zaniknout.

Dejte si pozor na názvy připomínající známá kryptoaktiva

Některá kryptoaktiva používají názvy, zkratky nebo označení, která mohou vyvolávat dojem spojení se známými a zavedenými projekty.

Podobný název však neznamená, že jde o stejný projekt nebo že má stejnou hodnotu, důvěryhodnost či historii. Vždy si ověřte, jaké kryptoaktivum skutečně kupujete.

Partnerské programy mohou skrývat pyramidové schéma

Pokud je odměna účastníků založena především na získávání dalších investic, investorů či následném obchodování těchto dalších investorů, nikoli na skutečné ekonomické aktivitě projektu, může jít o pyramidové nebo obdobné schéma (viz Upozornění na rizika spojená s veřejným nabízením kryptoaktiv).

Buďte obezřetní zejména tehdy, pokud vám jsou za přivedení dalších osob slibovány vysoké odměny nebo pasivní příjem bez odpovídajícího vysvětlení zdroje těchto výnosů.

U stakingu si ověřte, na jak dlouho budou vaše tokeny uzamčeny

Některé projekty nabízejí odměny za tzv. staking, při kterém jsou tokeny na určitou dobu zablokovány. Tato doba bývá různorodá a v konkrétních případech mohou být tokeny uzamčeny i více než rok. Po dobu uzamčení s nimi zpravidla nemůžete volně nakládat ani je prodat.

To může představovat významné riziko zejména u nových nebo méně známých tokenů. Pokud během uzamčení hodnota tokenu výrazně klesne, nemusíte mít možnost na situaci reagovat a s prodlužující se dobou uzamčení toto riziko roste.

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Lukáš Kovanda

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Při investici do tokenů spojených s budoucím projektem postupujte obezřetně

Některé utility tokeny jsou prodávány s příslibem využití v budoucím ekosystému nebo na platformě, která dosud nebyla vytvořena.

Před nákupem zvažte, zda platforma skutečně existuje, zda je funkční a zda je její dokončení realistické. Pokud projekt nebude realizován, může být využitelnost tokenu velmi omezená nebo žádná.

Funkcionality užitných tokenů se mohou změnit

Při nabídce tzv. užitných tokenů (někdy též nazývané utility tokeny) bývá často zdůrazňována široká škála budoucích funkcí a možností využití. Tyto plány se však mohou v průběhu času změnit.

Vydavatel může některé plánované funkce omezit, upravit nebo zcela zrušit. Taková změna může snížit atraktivitu tokenu, poptávku po něm i jeho cenu na trhu.

Bílé knihy a jejich obsah

Před nákupem kryptoaktiva je nezbytné seznámit se s jeho bílou knihou (crypto-asset white paper). Ta představuje základní informační dokument upravený nařízením MiCA. Samotná existence bílé knihy však neznamená, že je dané kryptoaktivum bezpečné nebo vhodné k investování. Je-li pro veřejnou nabídku nebo přijetí k obchodování vyžadována bílá kniha podle MiCA, měl by investor ověřit příslušný záznam v registru MiCA vedeném ESMA.

Registr obsahuje bílé knihy jiných kryptoaktiv a údaje o vydavatelích ART a EMT včetně jejich bílých knih. ČNB souběžně vede v základních seznamech registry bílých knih kryptoaktiv a jejich vydavatelů, u nichž je Česká republika domovským členským státem, a rovněž registry bílých knih a jejich vydavatelů, které byly v rámci EU oznámeny do ČR přeshraničně.

Zápis v registru ani případné schválení bílé knihy však nepředstavují doporučení k nabytí kryptoaktiva, potvrzení správnosti všech uvedených informací ani záruku bezpečnosti, likvidity, hodnoty nebo návratnosti.

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