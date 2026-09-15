Finanční influenceři nejezdí na skateboardu. Chodí v kostýmku a obleku

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Vydělat peníze je jedna věc. Umět je rozumně spravovat, nenasekat dluhy a nenaletět podvodníkům je věc druhá. Právě v tom má velká část Evropanů mezery. Ke zlepšení by měli přispět ambasadoři finanční gramotnosti, jmenovaní jednotlivými členskými státy EU. Česko má dva.
Evropská komise (EK) nedávno schválila Strategii EU pro finanční gramotnost. Reagovala tím na varovná data z Eurobarometru, podle kterých má vysoké povědomí o tom, jak fungují finance, pouze malá část občanů EU. Podle nedávného průzkumu to bylo pouze 18 procent. Nízká finanční gramotnost podle EU znamená systémové riziko pro stabilitu domácností i jednotného trhu. Strategie má za cíl zvýšit úroveň teoretických znalostí lidí, ale také jim pomoci získat praktické dovednosti při řízení rodinných financí, rozpoznávání falešných investičních nabídek a kybernetických podvodů a orientaci ve světě investic.
Jedním z hlavních želízek v ohni je přitom evropská síť ambasadorů finanční gramotnosti. V Česku ministryně financí nedávno jmenovala dva ambasadory, expertku v oblasti finančního plánování Martu Gellovou, která se podílí na rozvoji vzdělávání a profesní certifikace finančních poradců, a vysokoškolského pedagoga, výzkumníka ČSAV a finančního bloggera Lukáše Nádvorníka. Jak na dotaz Newstreamu sdělilo ministerstvo financí (MF), oba byli vybráni pro svou odbornost, dlouholeté zkušenosti a schopnost srozumitelně oslovit širokou veřejnost.
„Svým jmenováním se stávají jedněmi z hlavních mediálních tváří finanční gramotnosti v Česku. Prostřednictvím médií, sociálních sítí a osobních setkání budou společně s Ministerstvem financí propagovat finanční vzdělávání, spolupracovat se školami a odbornými institucemi a zapojovat se do přednášek a osvětových kampaní,“ uvedlo MF.
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Velký růst úspor českých domácností nebyl přechodným jevem kvůli covidovým lockdownům. Češi i nadále potvrzují roli druhého největšího šetřílka v EU po Německu. Je to ale vůbec dobře? Bohužel, víc než polovina úspor stále leží na účtech u bank. Místo v investicích do více výnosných finančních aktiv, která navíc podporují ekonomický růst.
Ambasadoři budou zároveň komunikovat s Evropskou komisí, sdílet zkušenosti se svými protějšky z dalších členských států a každoročně se účastnit společného jednání v Bruselu. Podílet se mohou také na přípravě koncepčních materiálů pro posílení finančního vzdělávání. „Jde o čestnou a neplacenou funkci, jejíž přínos bude průběžně vyhodnocován dle uskutečněných aktivit, a to v souladu s cíli iniciativy EK,“ dodalo ministerstvo. Se jmenováním dalších ambasadorů se podle MF nepočítá.
Předávat znalosti a zkušenosti, a to nezávisle
„Za důležité považuji, aby finanční gramotnost nebyla jen souborem teoretických znalostí, ale aby lidem skutečně pomáhala v každodenním rozhodování. Týká se to hospodaření s penězi, úvěrů, investic, vytváření rezerv, ale také schopnosti rozpoznat nevhodnou nabídku, rizikový produkt nebo podvod,“ popsala své plány pro Newstream Marta Gellová.
„Právě v tom vidím i svou roli: přinášet zkušenosti z praxe, podporovat důvěryhodné vzdělávání a pomáhat hledat cesty, jak o financích mluvit srozumitelně, prakticky a bez skrytého obchodního zájmu. Finanční gramotnost má lidem posilovat kompetence a sebevědomí, ne je zahlcovat složitou terminologií,“ dodala.
Lukáš Nádvorník, kterého veřejnost může znát i pod přezdívkou Skejwi, považuje za důležité, že je funkce neplacená a její výkon je tedy nezávislý. „Zakládám si na tom, že funkce je apolitická, nezávislá a neplacená. Můj hlavní cíl je probudit ve veřejnosti zájem o osobní finance a chuť naučit se s penězi pracovat chytřeji. Rád bych toto téma lidem přiblížil jako něco, co může udělat naše životy bohatší a také jistější a bezpečnější. Důležitá je také důvěra, proto na poli financí chci stát vždy na straně veřejnosti, a ne finančních institucí nebo politiky. S kolegyní Martou Gellovou máme spoustu nápadů, ze kterých nyní vybíráme. Aktuálně chceme pomoci školám, jak rozpoznávat kvalitní finanční lektory, které si zvou do výuky. Vytváříme web, který by mohl být rozcestníkem velké řady vzdělávacích projektů, které v Česku běží a leckdy o nich ani nevíme. Zapojovat se budeme také do existujících úspěšných projektů, jako je soutěž finanční gramotnosti na školách a další. A intenzivně také připravujeme větší mediální projekt, který by po celý rok přinášel téma osobních financí a chytré práce s nimi do veřejného prostoru. Uvidíme, jak se nám to všechno zadaří,“ popisuje plán budoucí činnosti.
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Mladí Češi nakládají se svými penězi aktivněji než starší generace. Podle průzkumu agentury Ipsos pro Garanční systém finančního trhu má nějaký investiční produkt 39 procent lidí ve věku 16 až 30 let, zatímco z lidí nad 31 let investuje 30 procent. A více než třetina investuje bez odborníka.
Hlas z praxe
Podle výkonné ředitelky Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Jany Brodani zatím postavení ambasadorů není zcela jasné. „Ve většině zemí zvolili za ambasadory zástupce veřejných organizací, proto i jejich působení bude záviset na podpoře těchto institucí,“ říká Brodani. „Konkrétní přínosy tak budou záviset na tom, s jakými projekty čeští ambasadoři přijdou, což záleží zejména na nich a na institucích, které reprezentují. Pokud budou tyto projekty zajímavé a přínosné, věřím, že se najde prostor pro spolupráci,“ dodává.
Příští rok v Bruselu
Vedle národních ambasadorů finanční gramotnosti má důležitou roli sehrávat dobrovolný kodex chování pro soukromé a neziskové organizace, které finanční vzdělávání poskytují. Kromě jiného má kodex zajistit, aby kurzy a materiály byly transparentní, přesné a neutrální, tedy aby neobsahovaly skryté nabídky prodeje finančních produktů.
Úroveň finanční gramotnosti bude pravidelně testována a od roku 2027 se stane součástí takzvaného Evropského semestru. To znamená, že EU bude státům v této oblasti vydávat konkrétní doporučení ke zlepšení.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.