Svět začíná chudnout. Čechům se to zatím vyhýbá
Příznivci nerůstu mohou přestat bojovat. Velké země jej již prožívají, případně se mu rychle přibližují, ukazují data o změně HDP na osobu v jednotlivých zemích. Podle magazínu The Economist roste počet zemí, které nerostou či jejichž růst je výrazně pomalejší než v předchozích letech. Týká se to zhruba čtyř miliard lidí. A bude to mít zásadní společenské dopady.
Mohla by to být jen sofistikovaná hra s čísly, která Světová banka každoročně aktualizuje. Magazín The Economist analyzoval data o vývoji HDP na hlavu v jednotlivých zemích a přišel s poměrně důležitým zjištěním. Roste počet zemí, jejichž růst byl v posledních deseti letech výrazně pomalejší než v předchozí desetiletce. A roste i počet zemí, jejichž HDP na hlavu dokonce klesá.
Do „Klubu nešťastných“, kam Economist tyto země řadí, aktuálně spadá 80 krajin. V roce 2014 při obdobném srovnání přitom šlo jen o 68 zemí. Podstatnější ale je, kdo tento klub rozšířil. Jde totiž o země jako Německo, Čínu, Rusko nebo Brazílii.
„Čína je přitom druhou nejsilnější ekonomikou světa, Rusko nejagresivnější, Neměcko má velmi bohatou ekonomiku a Brazílie brzy bude exportovat víc zemědělských produktů než USA,“ připomíná The Economist.
Ani tak se ale tyto země nedokázaly vyvarovat razantnímu zpomalení růstu. Například v Německu se růst HDP per capita snížilo v posledních deseti letech na čtyři procenta z 15 procent v předchozím desetiletí. Číně sice HDP na hlavu roste o téměř šedesát procent, oproti minulé desetiletce to však je zpomalení o polovinu.
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Zajímavé je, že i na celosvětové úrovni došlo sice k minimálnímu posunu, ale také směrem dolů, když svět rostl mezi lety 2016 až 2025 o 20 procent, zatímco mezi lety 2005 a 2014 o 22 procent.
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Česká ekonomika patří v tomto ohledu mezi vítěze, protože se jí i navzdory problémům v posledních letech stále daří růst, a navíc růst mezi sledovanými dekádami dokonce zrychlovat (byť jen o jeden procentní bod na 14 procent). Přesto z dat vyplývá, že pokud nedojde k výraznější podpoře ekonomiky a růstu, Česko velmi pravděpodobně v příštím sledovaném období do klubu nešťastných také spadne.
Co pak tato data ukazují velmi dobře, je růst našeho severního souseda – Polska. V uplynulých deseti letech Polsko rostlo o obdivuhodných 42 procent, čímž navíc navazovalo na neméně mimořádný růst o 41 procent v letech 2005-2014. Celkově v těchto dvou dekádách polský HDP na hlavu narostl o 118 procent, což je suverénně nejvíc ze zemí střední Evropy.
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Problém s migrací
Zvlášť zajímavý je ale příklad Německa. Podle Economistu jeho průměrný růst HDP na hlavu v uplynulé dekádě představoval 0,6 procenta, zatímco o deset let dříve představoval průměr 1,5 procenta. Ačkoli mezi důvody Economist řadí ekonomickou krizi a její následky, stejně jako širší problémy v eurozóně, neopomíná ani příliv statisíců válečných uprchlíků, především ze Sýrie. Ty v prostém výpočtu růstu HDP na hlavu přidali počet lidí, ale přirozeně nenabídli takový ekonomický přínos jako domácí Němci.
Economist pak připomíná, že zpomalení růstu v jednotlivých zemích nezůstává bez odezvy obyvatelstva. Cituje například rozsáhlý průzkum mezi 20 tisíci Evropany, z něhož vyplývá velká míra nostalgie po „starých lepších časech“ jako jedna z převažujících emocí současných lidí. „A nostalgie vede často k odpojování se od systému. Ten se přitom projevuje stejně v Rusku jako v Číně,“ uvádí Economist.
A pak tu je ještě jeden dopad. Podle výzkumu Ruth Dassonneville z Univerzity v Lovani vede zpomalení růstu velmi často k výrazně volatilnějšímu politickému prostředí.
„Voliči se přiklánějí střídavě k levici a k pravici, protože za zhoršující se situaci viní stávající politiky,“ uvádí výzkum. To se například ukazuje v Brazílii, kde titíž voliči před čtyřmi lety pomohli k vítězství levicovému prezidentu Luizi Ináciovi Lula da Silvovi, nyní to ale vypadá, že v zemi zvítězí jeho pravicový vyzyvatel, uzavírá Economist.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.