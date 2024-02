Potraviny budou dál zlevňovat, naznačují ceny výrobců

Nová data Českého statistického úřadu o vývoji cen zemědělských výrobců naznačují, že by zlevňování některých druhů potravin mělo pokračovat i v následujících měsících.

Ceny zemědělských výrobců se v lednu 2024 meziročně snížily o 19,8 procenta. „V zemědělství se ceny meziročně snížily již devátý měsíc v řadě, tentokrát téměř o 20 procent,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

„Čeští zemědělci čelí mimořádnému cenovému kolapsu. Propad výkupních cen o téměř pětinu je nejvýraznější minimálně od roku 2010. V celé historii České republiky je takový pokles cen vskutku zcela mimořádný a ojedinělý,“ komentuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

V rostlinné výrobě ceny klesly dokonce o 25,3 procenta, když se výrazně snížily ceny olejnin a obilovin. V živočišné výrobě se ceny v lednu 2024 meziročně snížily o 12,9 procenta. Výrazně klesaly především ceny vajec a mléka.

Nízké výkupní ceny jsou jedním z důvodů, kvůli nimiž v uplynulém týdnu zemědělci poměrně masivně protestovali. Mají za to, že ceny stlačuje i levný dovoz zemědělské produkce z Ukrajiny.

Potraviny v obchodech však historický propad cen v zemědělské výrobě zatím příliš neodrážejí. V lednu totiž potraviny podle dat ČSÚ zlevňovaly meziročně o 3,9 procenta. „Jedná se sice o nejvýraznější meziroční zlevnění potravin v obchodech za celé období od listopadu 2009, avšak je zhruba jen pětinové v porovnání s kolapsem cen zemědělské produkce. Navíc, obchodníci a řetězce čelí od letoška nižší sazbě DPH, místo patnácti- jen dvanáctiprocentní. Jejich zlevnění tak zatím spíše odráží toto snížení daně, nikoli tolik samotné mohutné zlevnění zemědělské produkce,“ dodal Kovanda.

Obchody a řetězce by podle ekonomů měli pokles cen zemědělců viditelněji promítnout do svých cen v nadcházejících měsících.

„Podle údajů Eurostatu došlo v lednu 2024 k poklesu cen potravin v České republice o 4,8 procenta. Oproti tomu ceny potravin ve všech našich sousedních státech vzrostly,“ uvedl hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček s tím, že ceny výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele. Zlevňování některých druhů potravin by tak podle něj mělo pokračovat i v následujících měsících.

Klesly i ceny v průmyslu, poprvé za tři roky

Poprvé za víc než tři roky klesly klesly také ceny v průmyslu. „V meziročním srovnání ceny v průmyslu klesly téměř o dvě procenta, což byl první pokles od listopadu 2020,“ uvedl Klimeš. „Tehdy (na podzim v roce 2020 - pozn. red.) ceny klesaly v důsledku útlumu ekonomické aktivity, jenž souvisel se sílící pandemií covidu," doplnil Kovanda.

Nynější pokles cen se podle ekonoma Trinity Bank obecně očekával. „Je symbolickým potvrzením toho, že průmyslová výroba definitivně překonala inflační vzedmutí související nejprve s odezníváním covidu a zpřetrháním mezinárodních dodavatelsko-odběratelských řetězců, poté s nebývalým růstem cen energií, zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině,“ dodal Kovanda.

Pokles cen v průmyslu podle ekonomu ale odráží také poměrně vysoké úrokové sazby a jimi do značné míry způsobený útlum průmyslové výroby nejen v Česku, ale například i v sousedním Německu a dalších zemích.

V lednu byly v průmyslu meziročně nižší ceny základních kovů o 12,3 procenta, v potravinářství klesly o 5,3 procenta, u chemických látek a přípravků o 12,4 procenta u dřevěných a korkových výrobků o pětinu. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se snížily o 0,7 procenta a ropy a zemního plynu o 19,5 procenta.

