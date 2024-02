Dopisy čtenářů: V Praze exhibuje lůza a burani. Všechny oficiální zemědělské organizace daly od akce ruce pryč

Na komentář Dalibora Martínka s titulkem „Jste trapní, sedláci. Chcete blokovat město, peněz máte na rozdávání“ ze dne 17. února reagovala řada čtenářů. Některé reakce zveřejňujeme, v některých případech jsou drobně kráceny.

Jmenuji se Miloš Hubka a společně s mým otcem a nyní mojí ženou hospodaříme na naší rodinné farmě nedaleko Náchoda od roku 1995. Náš rod tady sedlačil od roku 1654 a každý hospodář našeho rodu postupně někam něco posunul a zlepšil. Chápu Váš článek, a v mnoha věcech s ním musím souhlasit. Jen se musím vymezit vůči tomu, že jste použil oslovení sedláci. Ti, kdo jedou blokovat město, jsou spíš agrobaroni a vy jste nás hodil k nim do jednoho pytle. To mi přijde značně nefér. Malé zemědělce (rodinné farmy) netrápí většinou finanční stránka, ale byrokratická. Je tedy opravdu na hranici únosnosti a o růžovém světě zemědělce to fakt tedy není. Tak jen krátce k tomuto.

Ještě jen v článku je uvedeno, že zasadí řepku. Ta se prosím seje, sázejí se brambory :-) Mám Vaše články rád a přeji Vám ať se Vám dobře daří.

Miloš Hrubka, NEstávkující SEDLÁK

Mám krátkou reakci na Váš článek. Souhlasím s Vašim hodnocením. Jen jediný detail tam nesedí: sedlák není totéž, jako zemědělec. Sedlák je v dnešním pojetí OSVČ, je fyzická osoba, která hospodaří na svém majetku (část může mí připachtovanou) tento majetek nepřenese nikam jinam, inventář (živý i mrtvý) je jeho majetkem a zodpovídá za svoji činnost celým svým jměním, vč. svého rodinného domu.

Zemědělec je zaměstnanec, je to námezdní dělník, dělá za mzdu, pracuje se svěřeným inventářem a na cizích polích. Zodpovídá za škodu, kterou by způsobil do výše dvou svých platů. Dnes může být zemědělec na jednom konci republiky, večer zavře šufle u stolu, vypne noťas, nebo zastaví traktor a zítra může rozdávat rozumy na druhém konci republiky. Doufám, že je to srozumitelné. Velice prosím nesměšovat.

Tip na konec: mohl byste se zaměřit na to, kdo dělá (nebo se snaží dělat) regenerativní zemědělství = to je cesta nejen v Evropě, ale po celém světě, jenom v ČR „ten socialismus je nějako zažratý“ (= tady je to s nadsázkou trestný čin). Sedláci se drží Saint-Exupéryho výroku: „Zemi nedědíme po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od svých dětí.“

Zemědělce (= fňukny), co mají pořád málo, zajímá pouze letošní zisk. Co bude zítra je nezajímá, a proto blokády, kňučení, dotace na všechno, zlá EU, za komančů bylo líp, dotace z EU, technika ze západu, ale produkci chceme chránit bariérou. Ať žije Putler (to oni chtějí, ne já).

Křivánek Jaromír

Pokud jste stál v Praze v koloně 4 hodiny tak bych váš emotivní článek plný negativ chápal, ale jako snad slušný přispěvatel do medií byste neměl psát pod vlivem silných emocí k článku: Nezmínil jste jediný solidní argument proč by měli stávkovat zemědělci, ale vypsal jste všechny pseudoargumenty proti zemědělcům.

Pro vaši informaci, za hektar řepky i pšenice je stejná dotace (cca 5000 Kč). Letos musím zvednout pacht za hektar z 5 na 6 tisíc kvůli dani z nemovitosti. Ano jsou dotace na stroje i budovy, ale když nová hala stojí 20 milionů tak jako malý zemědělec nemám 14 milionů abych si ji stejně dovolil (20 milionů - 30% dotace).

Většina těchto dotací míří na velké podniky a družstva, zejména za vlády AB a Tomana se tím vůbec netajily a i poradenské firmy na poli dotací jen kroutili hlavou. Loni zemědělství v ČR vydělalo 9 miliard (jako Lidl a Kaufland dohromady 2020). Fakt. To je asi jako 7-20 větších podniků v ČR.

Obhospodařujeme 2 958 603 ha orné půdy. Když vydělíte 9mld 2,9 mil ha, dostanete 3100kč zisk na hektar. Vy byste se celý rok lopotil na zahradě o velikosti 10 000 m2 bez jistoty, že něco vypěstujete? A pak vám řeknou, že co jste sklidil, má cenu 40 procent oproti loňsku?

Ještě 7.12. 2023 jsem měl kontrolu na meziplodiny, které už tou dobou byly správně zaorány a už tam byla zasetá ozimá pšenice. Pominu, že ten den bylo na poli 30 cm sněhu. K dnešnímu dni mi nepřišla ani první část dotací za rok 2023. Až budu na jaře blokovat traktorem příjezd do Dukovan (jsem hned vedle) tak se zastavte a probereme to nad kafem z termosky. Jinak jsem proti, aby se přiživovali na poctivých českých zemědělcích existence jako Rajch a podobně.

Zemědělec Martin

Četl jsem váš článek o výjezdu zemědělců. Jestli dosáhnete toho, že se zruší dotace v celé Evropě, budou čeští zemědělci (ne agrokomplexy jako Agrofert) naprosto šťastní.

Petr Louša

Četl jsem váš článek „Jste trapní, sedláci. Chcete blokovat město, peněz máte na rozdávání“. Rád bych Vás požádal, jestli byste laskavě mohl přestat používat slovo „Sedlák“ v tomto kontextu, ať už v nadpise, nebo přímo v článku. Sedlák, tedy příslušník selského stavu, se nechová tímto pokleslým způsobem. V pondělí bude v Praze exhibovat lůza a burani, podporování PROkremelskými filckami. Všechny oficiální zemědělské organizace daly od této akce ruce pryč. Jakožto sedlák a soukromě hospodařící zemědělec (výměrou 100ha patřím k těm menším) se od této lůzy také důrazně distancuji.

Stanislav Jurnečka

Zřejmě k tomu máte svůj osobní důvod, který bohužel z Vaší pozice šíříte dál. Já pracuji už více jak 10 let v otcově firmě s rostlinnou výrobou. Otec začal s podnikáním začátkem devadesátek, kdy se do zemědělství nikdo moc nehrnul, protože to nebylo až tak lukrativní ani prestižní. Přišel jsem do firmy v roce 2012 z jiné profesní oblasti, takže jsem o této práci neměl vůbec ponětí a postupně jsem pochopil, co vše práce obnáší.

Pokud zůstanu u té byrokratické a dotační části. V roce 2012, když se podala dotace na plochu (SAPS), tak to bylo ještě jednoduché. Nyní se ty pravidla neustále mění a byrokracie s tím spojená extrémně narůstá. Taky nám nařizují, neustále mění a dále zpřísňují požadavky. Aby se dotace nekrátila nebo jsem ji vůbec dostal, musím toto splňovat. Což už se i tak redistributivní platbou od 2023 krátí. Proč má otec doplácet na to, že začal podnikání v devadesátých letech s větší výměrou (400 ha, většinou pacht) a teď se mu to nad 150 ha krátí? Přitom máme zemědělci na hektar všichni podobné náklady. A výkupní cena komodit je jasně daná. Tu si zemědělec neurčuje. To je v dnešní době především i v rukou politiků. Chtěl bych jen připomenout, že výkupní ceny komodit se drží na hranici, která je přibližně stejná (s výjimkou několika let), narozdíl od nákladů, které za těch X desítek let rostou nahoru. V 2012 cena krmné pšenice 4000,-/t, dnes mám nabídku za 3650,-/t. Přijde Vám to normální?

A ty prokleté dotace. Osobně bych byl nejraději, kdyby tu nebyly. Bohužel utopie (EU je na tom z části založena), takže si je nevzít, mohu to zabalit, protože před konkurencí, která si je vezme zkrátka neobstojím. Poslouchat od některých lidí, že zemědělec zabrečí a dostane dotaci. Spousta lidí ani neví, proč zemědělci dotace dostávají. Když řeknete A, tak k tomu musíte říci i to B. Aby to bylo objektivní a korektní. Díky EU dotacím se sem natáhnulo neuvěřitelné množství spekulantů a dotačních podnikatelů, bioplynkářů, kteří na dotacích rostou, takže cena půdy šla extrémně nahoru.

Půda je logicky pro zemědělce důležitá, takže bylo nutné se tomuto přizpůsobit a neúměrně navyšovat pachtovné či čerpat z rezervy, pokud chtěl vlastník půdu prodat a my o ni nechceme přijít. Ty EU dotace na plochu (nyní je to opět po změně rozděleno do několika zásluhových složek) už v podstatě, když to vezmu zjednodušeně, nejdou nám zemědělcům, ale na extrémně navýšené pachtovné vlastníkům půdy. Nebýt tohoto šílenství kolem dotací, tak zde žádní spekulanti zřejmě nejsou a cena/pacht z půdy roste na základě bonity a trhu (trhu myšleno nevyvolaném dotační politikou).

Ministr zemědělství při protestech v okolních státech a po připojení se i některých našich zemědělců koncem prosince nebo v lednu řekl, že naši zemědělci na to mají právo, ale ne důvod. Nyní situace eskaluje, tak se mění i rétorika politiků, ale nejde se na to dlouhodobě spoléhat. Celou tu dobu byl zemědělec na posledním místě a jen plnil nařízení zvůle. Já osobně už si připadám z velké části jako státní zaměstnanec. Navíc naše vláda chce být papežštější než papež (EU předpisy a regule) a zavádí/reguluje i po svém nebo k tomu přidá další omezení a pravidla.

V dnešní době je potřeb zohlednit i to, pod jakou „hlavičkou“´ zemědělec je. Různé asociace, AK, mladí zemědělci aj. Díky politice - pravidlům, redistribucím, která jsou pro každého různá, jsou zemědělci u nás roztříštěni, takže někdo souhlasí s něčím více či méně. Ale produkční zemědělci jsme všichni, takže se to dotýká v obecné rovině každého z nás.

Vaňák

Musím vám napsat souhlas s vaším názorovým článkem k protestům sedláků. Znám se s řadou podnikatelů v zemědělství a vede se jim skutečně velmi dobře. I ty mercedesy a BMW mají a hned každý několik. Jedno mají společné. Přiznávají, že zemědělská činnost dobře vydělává a dotace k tomu jsou již jen čisté navýšení zisků, bohužel.

Jiří Pácal