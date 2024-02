Dalibor Martínek: Jste trapní, sedláci. Chcete blokovat město, peněz máte na rozdávání

Hlavní důvod, proč zemědělci vyrazí v nadcházejícím týdnu otravovat lidem život ve městech, je jasný. Je únor, na poli se nic neděje, je čas údržby vozového parku. Takže proč nevytáhnout traktory na malou projížďku. A nandat to Pražákům. Skvělá zábava.

Zemědělci chtějí od pondělí blokovat dopravu v Praze, a možná ještě někde jinde. Vytáhnou na to své traktory, získané z dotací Evropské unie. A možná ještě nějakou další dotovanou techniku. Co je jejich cílem, co je záminkou? Možná je to v mozcích českých sedláků nějak poskládané. Normální člověk tomu ovšem nerozumí.

Máte málo peněz na své živobytí? Málo dotací? To asi sotva. Takže co vás pálí, že musíte přijet otravovat život normálním lidem? Záminka chystaných protestů sedláků je trochu prapodivná. Prý Česko, ale vlastně i Francie nebo Německo, přestává být konkurenceschopné kvůli tomu, že třeba za dovoz obilí z Ukrajiny se nyní neplatí žádné daně. O obecně, i na ostatní zemědělskou produkci. Třeba na kuřata.

Takže důvodem protestů je, že je Evropa málo protekcionistická, že nevyloučí z trhu levnější konkurenci? To je poněkud ubohý důvod k protestům.

Čeští zemědělci, podobně jako jejich západní kolegové, se mají nadmíru výtečně. Majitelé zemědělských podniků jezdí, s mírnou nadsázkou, v mercedesech. Spíš jsou to tedy bavoráky. Pobírají neuvěřitelné dotace, žijí si na modrém obláčku, na rozdíl od lidí z ostatních branží. To jim ovšem nebrání pořád rebelovat a dožadovat se více peněz. Seznam dotací, na které dosáhnou, je nekonečný. Na hektar konkrétní plodiny, i na hektar, na kterém se nic nepěstuje. Na investice, na traktory, na další techniku. Na nové haly. Prostě na všechno, na co by podnikatel z jiného oboru mohl rovnou zapomenout. To však zemědělcům evidentně stále nestačí. Chtějí víc a ví, jako ona pověstná rybářova žena z pohádky, které ani zámek nebyl dost dobrý.

„V letošním roce mají přímé platby několik významných novinek. Poprvé dostanou speciální dotaci malí zemědělci, kteří hospodaří na výměře do 10 hektarů. Další novou přímou platbou je platba redistributivní, kterou získají všichni žadatelé na prvních 150 hektarů svých zemědělských pozemků. Novinkou je také Celofaremní ekoplatba, jejímž cílem je podpora postupů prospěšných pro životní prostředí a klima a také důraz na udržitelnost hospodaření. Tato platba má dvě úrovně, a to základní a prémiovou s odlišnou výší sazby,“ uvedl nedávno ministr zemědělství Marek Výborný. To jen pro ilustraci, v jakém růžovém světě zemědělci žijí.

Nicméně, pořád je jim to málo. Poznat mysl sedláka je poměrně složité. Jsou to lidé, kteří mlčí a tváří se, že přemýšlejí. Tváří se, že neumějí do pěti počítat, ale jejich hlavou běží čísla. Jsou dotace na řepku výhodnější než na pšenici? Zasadím řepku. Když před dvěma lety kvůli válce na Ukrajině vyskočily ceny obilí na dvojnásobek, neměli čeští zemědělci problém prodat na volném trhu svou produkci do ciziny. To by přece udělal každý, že. Potravináři proto museli zvednout ceny pečiva o sto procent, a všichni se na ně vrhli, že jsou to nelidové. Že v Česku způsobili obří inflaci. Omyl. Nebyli to potravináři. Byli to ti naši milí zemědělci, kteří jdou vždy za penězi, jak vítr fouká. A přitom se tváří, jak se starají o výživu národa a o krajinu.

V pondělí zablokují Prahu licoměrní zemědělci. Policie by měla konat svou povinnost a jejich traktory odtáhnout. Udělá to? Patrně ne. Sedláci, kteří takzvaně živí národ, ho spíš vydírají. Nenechají si ujít žádnou příležitost někoho pumpnout o peníze. A mají přitom silné politické zastání. Vlastě není moc jasné, z jaké strany. Lidovci, tradiční podporovatelé zemědělců, jsou v preferencích pod čtyřmi procenty. Nikdo další se zemědělskou tématikou nezabývá. Takže kde berou sedláci tu drzost, že si myslí, že jim všechno projde?