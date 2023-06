Letecká jednička Ryanair překonala rekord v počtu cestujících. A s nadějí vyhlíží léto

Irské nízkonákladové aerolinky Ryanair v květnu odbavily 17 milionů cestujících. Je to meziročně o deset procent víc a nejvíc za měsíc ve firemní historii, uvedla firma, která je co do počtu cestujících největší v Evropě.

Dosavadní rekord v počtu přepravených cestujících držel srpen 2022. Tehdy Ryanair odbavil 16,9 milionu pasažérů, napsala agentura Reuters.

Aerolinky uvedly, že obsazenost činila v květnu 94 procent. Ve stejném měsíci loni to bylo 92 procent.

Optimistické celoroční vyhlídky

V letošním roce očekává Ryanair nárůst počtu cestujících a silnou poptávku v letní sezoně. Za celý fiskální rok firma odhaduje růst počtu cestujících o deset procent na 185 milionů.

Ryanair v březnu uvedl, že v nadcházející letecké sezoně nabídne svůj dosud nejrozsáhlejší letový řád na pražském letišti. Celkem hodlal mít v Praze 33 pravidelných linek a 285 letů týdně.

