Petr Krčil: Řeči o padající koruně jsou projevem zoufalství spekulativního kapitálu

Japonská investiční banka Nomura vydala zprávu, že České republice, Maďarsku a Rumunsku hrozí v příštím roce měnová krize, a to kvůli rostoucím rozpočtovým a vnějším problémům. Je na tom koruna skutečně tak špatně? „Je to úplný nesmysl. Naše nezaměstnanost je pod učebnicovou přirozenou mírou. Dokud se u nás bude vyrábět, koruna neoslabí, právě naopak,“ myslí si přední tuzemský odborník na měny Petr Krčil z Art of Finance.

Je výhled koruny skutečně tak negativní, jak jej představila japonská Nomura?

Česká republika patří v absolutním vyjádření mezi 20 zemí s nejvyššími devizovými rezervami na světě. Mluvit proto o měnové krizi je projevem zoufalství spekulativního kapitálu, který se svými sázkami na oslabení koruny narazil do zdi.

O případném propadu hodnoty koruny v příštím roce se mluví již dlouho. Je nevyhnutelný?

Je to úplný nesmysl. Naše nezaměstnanost je pod učebnicovou přirozenou mírou. Dokud se u nás bude vyrábět, koruna neoslabí, právě naopak.

Co za negativním očekáváním vývoje koruny stojí zejména?

Schodek zahraničního obchodu. Nikdo nemluví o tom, že schodek výkonové bilance (včetně služeb) je poloviční. Při tak prudkém nárůstu cen surovin je logické, že máme schodek, má ho i Německo. Koruna nemohla léta posilovat v situaci, kdy jsme vytvářeli přebytky zahraničního obchodu z důvodu kurzového závazku. Akumulace rezerv z tohoto období zcela lehce zabrání oslabení koruny.

Jak se má zachovat ČNB?

ČNB to dělá skvěle a funguje to.

A jak přispívají k celkovým očekáváním vládní výdaje?

Schodky určitě nejsou pozitivní. Na druhou stranu poměr zadluženosti vůči HDP výrazně klesá z důvodu inflace.

Váš odhad kurzu koruny za 12 měsíců?

23,50 koruny za euro.

Nomura zmiňuje také měny okolních států, jak si stojí ty?

Polsko je na tom relativně dobře. Indexování mezd v Polsku však vytváří podmínky pro setrvalejší inflaci. Ale ani tam měnová krize nehrozí. Jediným kandidátem je Maďarsko, jehož vláda opouští západní hodnoty v situaci nízkých devizových rezerv.

Petr Krčil

Je předsedou představenstva a investiční ředitel společnosti Art of Finance. Má přes 20 let zkušeností s obchodováním na peněžních trzích a správou aktiv. Zastával vedoucí pozice (Chief Dealer) v ABN AMRO Bank a The Royal Bank of Scotland, kde řídil prodej zajišťovacích produktů vůči kurzovému a úrokovému riziku pro nejvýznamnější klienty banky v České republice a na Slovensku.

