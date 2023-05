Německo má strukturální problémy. Oživení ekonomiky bude pomalejší

Německá ekonomika se bude v příštím roce zotavovat pomaleji, než se předpokládalo, uvedla dnes v tiskové zprávě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Hrubý domácí produkt (HDP) největší evropské ekonomiky se podle výhledu OECD letos zvýší o 0,3 procenta a v roce 2024 o 1,3 procenta. Zatímco prognóza pro letošní rok zůstává beze změny, v případě příštího roku organizace v březnu odhadovala růst o 1,7 procenta. Snížení výhledu OECD přičetla růstu výdajů na ekologičtější infrastrukturu.

Německo má strukturální slabiny

OECD ve zprávě Berlín vyzvala, ať urychlí svůj přechod k digitální a ke klimatu šetrnější ekonomice. Organizace například apelovala, aby německá vláda projevila větší flexibilitu ve svých úvěrových pravidlech, a umožnila tak potřebné investice. Zároveň však OECD varovala před expanzivní fiskální politikou s cílem chránit německou konkurenceschopnost.

„Po deseti letech dynamického růstu, k němuž přispěl export, klesající nezaměstnanost a rozpočtové přebytky, ukázaly pandemie a energetická krize, že Německo má strukturální slabiny a naléhavě potřebuje urychlit svou ekologickou a digitální transformaci,“ uvádí zpráva.

V hodnocení pokroku Německa v oblasti klimatických cílů OECD doporučila, aby Berlín pracoval na rozšíření své energetické sítě a infrastruktury pro obnovitelné zdroje energie.

