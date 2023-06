Německu chybí rekordní počet ajťáků. Neobsazené jsou v IT desítky tisíc míst

Německo se potýká s rekordním nedostatkem pracovníků v odvětví informačních technologií (IT). Podle agentury DPA, která se odvolává na studii Institutu německého hospodářství (IW), bylo loni v tomto odvětví po celém Německu v průměru 68 tisíc volných pracovních míst. To je nejvíc od roku 2010, kdy institut začal tento údaj sledovat.

Institut německého hospodářství zároveň uvedl, že v Německu bylo loni v průměru pouze 27 tisíc nezaměstnaných s kvalifikací pro práci v oblasti informačních technologií.

Poptávka po IT pracovnících se zvyšuje v důsledku rozšiřování digitální infrastruktury ve všech hospodářských odvětvích. Počet volných pracovních míst v IT v Německu od roku 2015 převyšuje počet nezaměstnaných s potřebnou kvalifikací.

Domácí zdroje nestačí

Podle studie panuje zejména velký nedostatek IT odborníků s vysokoškolským vzděláním, který ve střednědobém výhledu nedokáže vyřešit příliv domácích absolventů vysokých škol. Počty studentů matematiky, informatiky, techniky a přírodních věd v prvních semestrech německých vysokých škol v poslední letech klesají, takže lze v budoucnu očekávat klesající počty absolventů, varuje studie.

Za jednu z cest k řešení nedostatku zaměstnanců studie označuje nábor kvalifikovaných pracovních sil ze zahraničí. Další možností je poskytnout příležitost pracovníkům s nižší kvalifikací a z jiných oborů.

