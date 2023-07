Dubaji roste konkurence. V nejsevernějším emirátu se rodí Las Vegas Perského zálivu

Dosud stál nejsevernější emirát Rás al-Chajma spíš ve stínu Dubaje. To se má ale co nevidět změnit. Emirátská „popelka“ již přitahuje pozornost těch nejbohatších.

Necelou hodinu cesty pouští od mezinárodního letiště v Dubaji se nachází „nejmladší“ ze sedmi Spojených Arabských emirátů - Rás al-Chajma. Lokalita známá dosud hlavně horami nebo keramickým průmyslem a golfovými areály se má co nevidět proměnit na nové útočiště těch nejbohatších lidí z celého světa.

Nalákat je má například projekt Wynn Al Marjan Island, který nabídne kromě 1500 luxusních pokojů i casino - vůbec první v SAE. Stavba projektu za necelé čtyři miliardy dolarů má začít už letos. Hotovo by mělo být do konce roku 2026.

Hazard táhne

Kromě tohoto developmentu, říká se mu Las Vegas Perského zálivu, jsou na stole i plány na vznik centra pro výrobu luxusních jachet. Podle zdrojů agentury Bloomberg má jít o polského výrobce, mezi jehož zákazníky patří i tenisová hvězda Rafael Nadal. Investovat v emirátu, něco kolem 30 milionů eur, má v plánu i pilot formule 1 Fernando Alonso.

Velkolepé plány přesto mohou narazit na překážky. Emirát patří k těm menším, zaujímá menší plochu než Rhode Island. A stále ještě z větší částí připomíná město duchů. A některé z velkých plánů už v minulosti ztroskotaly. Například v roce 2013 kvůli neplacení zrušil španělský klub Real Madrid plány na resort s fotbalovou tématikou v hodnotě jedné miliardy dolarů.

V souvislosti s neustále naplňující a zdražující se Dubají i tak hvězda Rás al-Chajma stoupá. V loňském roce ho navštívilo přes milion turistů, o 16 procent více než v roce 2021. A razantně přibylo i turistů ze zahraničí. Ti nejčastěji pochází z Ruska nebo Velké Británie.

Projekt kasina by pak mohl přilákat bohaté turisty ze Středního východu, Evropy nebo Afriky. Podle studie společnosti E&Y by se mohl do roku 2030 počet turistů zčtyřnásobit. Na hazard navázané služby by navíc mohly mít pozitivní dopad i na růst populace.

Vláda navíc očekává, že by bohatí v emirátu mohli zůstat natrvalo, což by mohl podpořit program, který udělí občanství lidem ze speciálních profesí nebo investorům.

