Český autoprůmysl a desítky tisíc pracovních míst jsou v ohrožení. Poláci porazili Čechy v boji o gigafactory VW

Poláci přetlačili Čechy v závodu o stavbu gigafactory koncernu Volkswagen. Nová továrna v polské Nise se má rozjet už v roce 2025, zatímco projekt gigafactory v Líních u Plzně zůstane jen na papíře. Je to velká rána pro český automobilový průmysl. Desítky tisíc pracovních míst v ČR jsou v ohrožení.

V Polsku se budou vyrábět komponenty baterií pro elektromobily Volkswagen. Podnik IONWAY založený automobilovým koncernem a belgickou skupinou Umicore postaví svůj první závod na výrobu katodového aktivního materiálu v polském městě Nisa na jihu země. Celková investice má činit 1,7 miliardy eur (41,6 miliardy korun) a jejím cílem je levnější výroba, která učiní elektromobily dostupné pro každého, uvedl v prohlášení šéf IONWAY Thomas Jansseune.

Umicore je přední firmou zaměřenou na recyklaci a technologie materiálů a patří mezi největší producenty materiálu pro výrobu baterií. V Nise již má výrobní závod. Nová továrna pro Volkswagen bude umístěna hned vedle. Zahájení výroby je naplánováno na rok 2025. Do roku 2030 zde má vzniknout 900 pracovních míst.

V závodě se bude vyrábět katodový materiál, který může Volkswagen používat k výrobě baterií pro své elektromobily. Kromě toho chce IONWAY dodávat také prekurzory potřebné k výrobě baterií. To si vyžádá výstavbu dalšího závodu. Zatím ale nebylo rozhodnuto, kde tento závod bude umístěn.

Společný podnik Volkswagenu a Umicore chce dodávat ročně materiál pro 2,2 milionu elektromobilů. To by mělo pokrýt velkou část poptávky továren na baterie, které automobilka plánuje v Evropě, upozornila agentura DPA.

