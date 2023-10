O miliardách do továrny na čipy Onsemi v Rožnově se rozhodne do února

Onsemi podepsala memorandum o spolupráci s brněnským VUT (na snímku).

Reklama

O případné investici amerického výrobce čipů Onsemi do rozšíření výroby v závodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku by se mohlo rozhodnout do konce února příštího roku, řekl viceprezident a ředitel výroby rožnovského Onsemi Aleš Cáb. Onsemi zvažuje, zda investici ve výši dvě miliardy dolarů (asi 46 miliard korun) bude směřovat do svých výrobních závodů v USA, Koreji nebo v Rožnově pod Radhoštěm.

"Korporace stále vybírá mezi třemi lokalitami. V České republice probíhá legislativní proces, změna zákona o investičních pobídkách. Po schválení tohoto zákona budeme schopni podat žádost o investiční pobídku a následně by vláda měla rozhodnout o této pobídce, což bude chvíle, kdy korporace bude mít možnost rozhodnout. Aktuální odhad je takový, že by mohlo být rozhodnuto zhruba do konce února," uvedl Cáb.

Investice je podle něj přelomová v tom, že by se do Rožnova přenesl kompletní řetězec výroby karbidu křemíku. "Je to technologie, která je unikátní a důležitá pro současné megatrendy, pro elektromobilitu a obnovitelné zdroje energie. Tyto prvky spoří v některých aplikacích až 50 procent elektrické energie," uvedl Cáb. Pokud by Onsemi rozhodl o investici do rožnovského závodu, byl by tam celý řetězec výroby až po kompletní čip. Nyní je první část výroby v USA, další část procesu je v Rožnově a výroba čipů je v Koreji. "Cíl je, aby se kompletně dělalo vše na jednom místě. V Evropě by to bylo unikátní," uvedl Cáb.

Rožnovský závod má asi 2000 zaměstnanců, v případě investice by se jejich počet zvýšil asi o tisícovku. Znamenalo by to rekonstrukci některých budov v areálu v průmyslové zóně, budování dalších prostor a instalaci zařízení.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) při červencové návštěvě rožnovského závodu uvedl, že by šlo o jednu z nejvýznamnějších investic v Česku, nejen výší investice, ale i svým významem a dopadem na evropský průmysl. Podle starosty Rožnova Jana Kučery (Nezávislí Rožnováci) by investice do výroby čipů mohla městu přinést rozvoj, přilákat nové obyvatele i zvýšit životní úroveň občanů. Rožnov má asi 16 500 obyvatel.

Onsemi se specializuje na širokou škálu čipů pro různá odvětví, čipy jsou navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu energie a optimalizovaly výkon a spotřebu energie v závislosti na aktuálních požadavcích. Onsemi má v Česku kolem 2200 zaměstnanců, kteří se ve třech závodech zabývají návrhem integrovaných obvodů, výrobou křemíkových desek a výrobou polovodičových čipů. Hlavní závod je v Rožnově pod Radhoštěm v areálu bývalé Tesly. Mateřská společnost má hlavní sídlo ve Scottsdale v Arizoně.

Onsemi posílil kapacitu svých laboratoří

Onsemi posílila kapacitu svých laboratoří. Má kompletně zrekonstruovanou budovu, nová zařízení, nově se laboratoře věnují také zákaznickým reklamacím, řekl vedoucí laboratoře David Pléha. Společnost do laboratoří investovala desítky milionů korun.

"Specifikum zařízení je v tom, že jsou schopná lokalizovat defekty v čipu o velikostech až dvou nebo tří nanometrů. Jsme schopni lokalizovat velmi malé defekty a tím určit příčinu výpadku, defektu," uvedl Pléha. Laboratoře spolupracují s výzkumnými a vývojovými projekty na testování a ověřování vývojových produktů.

Globální centrum mikroskopů v Brně může ještě posílit. I díky čipům, říká exšéf Tescanu Zprávy z firem Nejvýraznější český podnikatel v oboru elektronových mikroskopů Jaroslav Klíma společně se svými společníky prodal firmu Tescan americkému fondu Carlyle. V rozhovoru pro Export.cz ale odmítá, že by to signalizovalo úpadek Brna jako významného globálního centra, v němž se vyrábí každý třetí elektronový mikroskop na světě. Role moravské metropole může naopak ještě posílit, zvláště kdyby tam tchajwanská společnost TSMC vybudovala vývojové centrum pro polovodičové čipy. Česko její čipovou fabriku nezíská, ale ve hře je toho pořád hodně. Jan Žižka Přečíst článek

Laboratoř využívá dvě podlaží jedné z budov rožnovského závodu. Přízemí se využívá pro elektrická měření a elektronovou mikroskopii, v patře je fyzikální laboratoř a čisté prostory. "V současnosti pracuje v laboratoři 29 inženýrů a techniků zaměřujících se na analýzy polovodičových součástek, a to od samotného bodu počátku křemíkové/karbid křemíkové desky až po finální produkt instalovaný do elektronických zařízení. Budova prošla kompletní rekonstrukcí a zajišťuje současný vysoký standard pro laboratoře v polovodičovém průmyslu," uvedl Pléha.

Rožnovský závod si také připomíná 30 let od vzniku polovodičového design centra. Onsemi v Rožnově navrhuje a vyrábí čipy a integrované obvody pro zákazníky z celého světa, také pro tuzemský aplikovaný výzkum a univerzity. Součástky z Rožnova míří převážně do automobilů a komunikačních technologií, počítačů, ale také do spotřební elektroniky, průmyslu či energetiky. Čipy vyrobené v Rožnově jsou od nejmenších pro mobilní telefony, které mají rozměry 0,5 krát 0,5 milimetru, po větší a výkonnější pět krát pět centimetrů.

továrna Onsemi, čipy, laboratoř Onsemi/užito se svolením

V design centru pracuje 160 designérů, před 30 lety jich začínalo 12. "Na kontě máme přes 150 patentů. Jejich autory jsou většinou absolventi českých vysokých škol. Je to důkaz toho, že české univerzity umí vychovávat talenty, kteří umí dělat inovace na světové úrovni," uvedl ředitel design centra Radek Václavík. Onsemi podepsalo memorandum o spolupráci s Vysokou školou technickou (VUT) v Brně. "Zavazujeme se spolupráci rozšiřovat, dělat více vědy a výzkumu, aby se školy dostaly ke špičkovým technologiím," uvedl Václavík. Společnost každý rok nabírá zhruba deset absolventů. Další design centrum má Onsemi v Brně.

"Polovodičové technologie, vývoj a výroba čipů je pro Českou republiku jednou z významných strategických příležitostí, která má v naší zemi díky Onsemi pevnou základnu. Vysoké učení technické v Brně váže k Onsemidlouhodobá tradiční spolupráce v oblastech vzdělávání i výzkumu. Podepsané memorandum vytváří podmínky pro ještě těsnější propojení jak v oblasti vzdělávací, tak výzkumné, v nové kvalitě. Potřeba absolventů v polovodičovém oboru nás vede k diskusi o nových formách spolupráce. Kromě tradiční spolupráce na výuce předpokládáme posílení účasti na rozvoji studijních programů či postgraduálních vzdělávacích programů, rozšíření možností stáží studentů a nově třeba zavedení průmyslových doktorátů," uvedl rektor VUT Ladislav Janíček.

Pobídka přes půl miliardy korun pro Onsemi. Síkelův rezort láká amerického výrobce čipů Money Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo pro amerického výrobce čipů Onsemi investiční pobídku 546 milionů korun, což představuje 22,53 procenta nákladů. Veřejná podpora zahrnuje slevu na dani z příjmů a hmotnou podporu pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. Návrh ministerstvo poslalo do meziresortního připomínkového řízení a následně ho bude schvalovat vláda. ČTK Přečíst článek