Česko premiantem Evropy, má nejnižší nezaměstnanost. Nejhůř je ve Španělsku a Řecku

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v prosinci podle sezonně přepočtených údajů činila 6,1 procent, a zůstala tak na listopadové úrovni. Meziročně se snížila o 0,3 procentního bodu. Nejnižší zůstává v České republice, kde klesla na 2,3 procenta z listopadových 2,6 procenta. Ve své zprávě to oznámil evropský statistický úřad Eurostat.

V zemích eurozóny činila nezaměstnanost 6,6 procenta a proti předchozímu měsíci se rovněž nezměnila. Předloni v prosinci míra nezaměstnanosti v zemích platících eurem činila sedm procent.

Eurostat odhaduje, že v prosinci bylo v celé EU bez práce 13,148 milionu lidí, z toho 11,048 milionu v eurozóně. Proti listopadu se počet nezaměstnaných zvýšil o 28 tisíc v EU a o 23 tisíc v eurozóně. Ve srovnání s předloňským prosincem byl počet nezaměstnaných v celé unii nižší o 518 tisíc a v zemích platících jednotou evropskou měnou o 494 tisíc.

Nejhůře je na tom Španělsko a Řecko

Kromě České republiky byla míra nezaměstnanosti pod třemi procenty i v Německu a Polsku. Naopak nejvyšší nezaměstnanost je nadále ve Španělsku (13,1 procenta) a v Řecku (11,6 procenta), v obou zemích se však od předloňského prosince snížila.

Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.

V případě Česka Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od údajů Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v České republice v prosinci vzrostla o 0,2 procentního bodu na 3,7 procenta. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.

