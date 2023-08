AKTUALIZOVÁNO: Nezaměstnanost v Česku po čtyřech měsících stoupla. Na úřadech se v létě hlásí lidé ze školství

Nezaměstnanost v Česku po čtyřech měsících poklesu stoupla letos v červenci na 3,5 procenta z červnových 3,4 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce ČR (ÚP ČR). Počet lidí bez práce oproti červnu vzrostl o více než 9000 na 258 933. Volných míst naopak mírně ubylo, a to o přibližně tisícovku na 285 627. Meziroční nárůst nezaměstnanosti byl výraznější. Lidí bez práce bylo loni v červenci asi o 18 tisíc méně než letos a podíl nezaměstnaných činil 3,3 procenta.

Nezaměstnanost předtím od března do června postupně klesala. Červencový nárůst ale podle úřadu odpovídá dlouhodobému vývoji i ročnímu období. „Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí mírně snížená aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených a také každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství do evidence ÚP ČR," sdělil zastupující generální ředitel Úřadu práce ČR Karel Trpkoš.

V červnu činila 3,4 procenta, když se proti předchozímu měsíci snížila o 0,1 procentního bodu. Analytici předpokládali v červenci změnu trendu a růst nezaměstnanosti na 3,6 procenta, zejména v důsledku sezonních vlivů.

„V menší míře se začali hlásit i čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují. Příchod hlavní vlny očekáváme v září," doplnil Trpkoš.

Česko má jednu z nejnižších nezaměstnaností v EU

„Je povzbudivé, že se nezaměstnanost v České republice stále drží na velmi nízké úrovni. Dokonce je nadále jedna z nejnižších v rámci celé EU," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle posledních dat unijního statistického úřadu Eurostat za letošní červen měla po sezonním očištění nižší nezaměstnanost než Česko z členských zemí EU pouze Malta.

„Nezaměstnanost ani nadále není a zatím nebude pro českou ekonomiku představovat problém. Poptávka po kvalitních a především kvalifikovaných pracovnících bude stále silná a lidí bude nedostatek, uvedl expert na řízení lidských zdrojů z PwC ČR Karel Kolář.

Pracovní trh čeká velká evoluce

Pracovní trh přitom nejen podle Koláře projde radikální změnou kvůli nástupu umelé inteligence (AI). „Trh práce čeká obrovská evoluce. Řada pozic a povolání, jak je známe nyní, zanikne. A naopak spousta nových se objeví, i umělá inteligence bude potřebovat lidskou podporu, údržbu i řízení. Ty firmy, které se naučí využívat všechny příležitosti umělé inteligence teď, budou mít v budoucnosti obrovskou konkurenční výhodu," míní.

Nejvyšší nezaměstnanost byla v červenci nadále v Ústeckém kraji s podílem lidí bez práce 5,4 procenta. Následoval Moravskoslezský kraj se 4,9 procenta nezaměstnaných. Nejnižší nezaměstnanost byla stejně jako v červnu v Jihočeském kraji s 2,6 procenta. Další tři kraje – Pardubický, Zlínský a Vysočina – pak měly shodně nezaměstnanost 2,7 procenta.

Na jedno volné pracovní místo připadalo v Česku ke konci července stejně jako v červnu v průměru 0,9 uchazeče o zaměstnání. Největší přetlak na pracovním trhu byl nadále na Karvinsku, kde na každé místo připadalo 10,2 uchazeče. S velkým odstupem pak následuje Bruntálsko s 5,1 uchazeče na jedno místo a Mostecko se 4,4 uchazeče na místo.

Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst bylo v červenci na Mladoboleslavsku, a to 0,2 uchazeče na jedno místo. Podobná je situace v okresech Praha-západ a Praha-východ i v Praze, kde bylo ke konci měsíce shodně v průměru 0,3 uchazeče na jedno místo.

