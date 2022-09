Vzácná shoda ekonomických institutů: Německo čeká propad

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa letos i přes všechny dopady ruské invaze na Ukrajinu vykáže růst o 1,4 procenta, v roce příštím ale o 0,4 procenta klesne. Na tiskové konferenci v Berlíně to oznámili zástupci čtyř předních německých ekonomických institutů. Jejich prognóza počítá s návratem k hospodářskému růstu v roce 2024, kdy by ekonomika mohla vykázat růst o 1,9 procenta.

Reklama

Instituty RWI, Ifo, IfW a IWH, které podzimní prognózu vypracovaly, původně očekávaly v letošním roce hospodářský růst o 2,7 procenta a v příštím roce o 3,1 procenta.

Zásadní vliv ruské invaze

"Útok ruských sil na Ukrajinu a s tím související krize na energetických trzích vedou k citelnému propadu německé ekonomiky," řekl Torsten Schmidt, který je šéfem hospodářského výzkumu v RWI.

Scholz: Putinovi nejde věřit. Po plynu může zastavit i dodávky ropy Politika Německo musí být připraveno na to, že Rusko by mohlo po dodávkách plynu zastavit také dodávky ropy. Vyplývá to podle agentury DPA z vyjádření německého kancléře Olafa Scholze. ČTK Přečíst článek

Výrazné zpomalení ekonomiky v závěrečných měsících letošního roku avizoval začátkem září institut Ifo, když uvedl, že německá ekonomika se ve třetím kvartálu po dvou čtvrtletích růstu dostane do stagnace a v závěrečném čtvrtletí se o 0,2 procenta propadne.

Další růst inflace

Na celý letošní rok pak Ifo předpověděl růst HDP o 1,6 procenta, ještě na jaře přitom očekával růst hospodářství o 3,1 procenta.

Reklama

Německo znárodní tamní rafinérie Rosněfti. Kvůli národní bezpečnosti Politika Německá vláda kvůli zajištění energetické bezpečnosti země přebírá kontrolu nad německou součástí ruského dovozce ropy Rosněfť a nad jeho dceřinou společností RN Refining & Marketing. Oznámilo to spolkové ministerstvo hospodářství, podle kterého je svěřenská správa prozatím omezena na šest měsíců. ČTK, sta Přečíst článek

Instituty rovněž předpokládají, že míra inflace v Německu se v nadcházejících měsících ještě zvýší a že v příštím roce by mohla dosáhnout průměrné hodnoty 8,8 procenta. Pro letošek odhad činí 8,4 procenta.

Ozdravení ekonomiky instituty podle Schmidta očekávají v roce 2024, kdy se Německo podle prognóz vrátí k růstu. Inflace podle současných předpokladů postupně zpomalí k hodnotě dvou procent a sníží se ceny plynu.