Na ruské hrátky s plynem doplatí spotřebitelé, Německo na ně uvalí speciální daň

Německo plánuje od 1. října zatížit všechny spotřebitele plynu zvláštní daní. Ta má pomoct dodavatelským firmám, které se potýkají s vysokým růstem cen suroviny, a přenést na spotřebitele 90 procent jejich nákladů. Podle tiskových agentur to uvádějí zdroje z německého ministerstva hospodářství.

Reklama

O výši daně, která zdraží plyn domácnostem i průmyslovým podnikům, zatím není rozhodnuto. Měla by se ale do konce srpna objevit na internetu a platit do konce září 2024, uvádějí podle agentury DPA zdroje z ministerstva. Odvíjet se bude od toho, kolik si budou nárokovat dovozci plynu. Ti se do října budou muset se zvýšenými náklady potýkat sami.

Lukáš Kovanda: Solidární EU? Nic než fráze. Němci šponují cenu plynu Názory Němci v zákulisí připouští, že solidarita EU při plynové krize může být rychle pryč. Proto se sami plynem masivně předzásobují, čímž naštvali některé jiné země EU – šponují totiž cenu plynu výše. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Kancléř Olaf Scholz minulý týden naznačil, že cena plynu za jednu kilowatthodinu (kWh) stoupne o dva centy (zhruba 50 haléřů). Uvedl také, že čtyřčlenná rodina má počítat s dodatečnými náklady 200 až 300 eur (4916 až 7375 korun) ročně.

Berlín se obává krachu dodavatelů plynu

Rozdělit dodatečné náklady na odklon od dodávek plynu z Ruska si klade za cíl zákon o odvodech, který v Německu zavedli začátkem tohoto měsíce. Počítá s rozložením zátěže mezi všechny uživatele plynu a má zabránit insolvencím mezi obchodníky s plynem.

Němci se bojí, že nebudou mít čím topit. Spotřebitelská důvěra je na rekordním minimu Money Spotřebitelská nálada v Německu v srpnu klesne na další rekordní minimum. Na základě svého průzkumu to předpokládá německý institut GfK. Německé spotřebitele již delší dobu znepokojují problémy v dodavatelských řetězcích, válka na Ukrajině a růst cen energií a potravin. Nyní se k těmto obávám připojil strach z nedostatečných dodávek plynu v zimních měsících, uvedl GfK. ČTK Přečíst článek

Reklama

Německá vláda tak reaguje na výrazné snížení dodávek ruského plynu. Ruský dodavatel plynu Gazprom tento týden snížil dodávky do Německa plynovodem Nord Stream 1 na pětinu. V Německu se vyhřívá plynem zhruba polovina bytů.

Vysoké ceny energií doléhají na domácnosti i v dalších evropských zemích. Například Česká republika chystá úsporný tarif, který má pomoci domácnostem snížit účty za elektřinu, plyn i teplo. Půjde o dotaci ze státního rozpočtu ve prospěch dodavatelů energií, kterou bude stát v případě elektřiny a plynu vyplácet automaticky a nebude o ni nutné žádat.

Cena elektřiny boří rekordy, akcie ČEZ rostou Money Cena elektřiny na pražské burze ve středu vystoupila na rekordních 376 eur (9238 korun) za megawatthodinu (MWh). Podle odborníků k tomu přispívá pokračující růst cen zemního plynu v Evropě. Z růstu cen elektřiny těží energetická společnost ČEZ, její akcie rostou o 2,5 procenta, pohybují se na dohled od 1130 korun za akcii. ČTK Přečíst článek